  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 9 grados

Pronóstico del Tiempo de este martes 30 de diciembre de 2025

España se despide del temporal con nieblas en el interior, lluvias ligeras en el norte y Baleares, y un anticiclón que trae tranquilidad antes del frío de fin de año.

Pronóstico del Tiempo de este martes 30 de diciembre de 2025
La cría. PD
Archivado en: Medio Ambiente

Más información

Pedro Sánchez con María Jesus Montero (PSOE)

Carlos Cuesta 'amenaza' a Chiqui: las 15 tramas de corrupción en que anda metida la socialista Montero

España respira aliviada tras el temporal navideño. Este martes 30 de diciembre de 2025, un anticiclón se asienta sobre la Península Ibérica, ofreciendo una pausa muy necesaria: cielos nublados en el Cantábrico con lluvias ligeras, nieblas densas en el interior que complican la mañana y temperaturas en descenso generalizado.

Madrid comienza con cielos despejados que rápidamente se tornan nubosos, alcanzando hasta 9 ºC y mínimas que bajan a 1 ºC, con una sensación térmica que roza los -3 ºC por la noche.

No te dejes llevar por la calma aparente: la AEMET ha activado avisos amarillos por nieblas intensas en Zamora, Salamanca, Valladolid, Extremadura y Lugo, donde la visibilidad puede reducirse a tan solo 100 metros.

Conducir en esas condiciones es como estar en una película de suspense, pero sin el glamour de Hollywood. En Baleares, se esperan chubascos dispersos durante la madrugada, mientras que en el Estrecho habrá nubes y lluvias. Por su parte, Canarias disfrutará de un clima estable con cielos poco nubosos.

Situación por regiones clave

El anticiclón trae consigo altas presiones, aunque no sin sorpresas. Aquí tienes el resumen:

  • Norte (Cantábrico, País Vasco): Lluvias débiles y cielos nublados. En Vitoria-Gasteiz, máximas de 8 ºC y mínimas de 1 ºC, con brumas matinales y viento del noroeste por la tarde.
  • Interior peninsular: Las nieblas son las protagonistas, junto a heladas débiles en el norte y sierras del sureste. Las temperaturas descienden, sin superar los 10 ºC en muchas áreas.
  • Mediterráneo y Baleares: Aunque remite el temporal, aún hay chubascos en Baleares y el Estrecho. Se prevé nieve en las montañas del este a partir de los 1400 m.
  • Sur y Canarias: En Canarias, estabilidad con intervalos nubosos. Andalucía experimenta menos viento tras días caóticos.
  • Madrid: Comienza despejado al amanecer pero se nubla después. Viento del nordeste suave y posibilidad de heladas en la Sierra.

Las temperaturas continúan su descenso generalizado; las mínimas bajan y las máximas se mantienen estables o disminuyen debido a las nieblas. A las 5:00 UTC, lo más frío fue -6,2 ºC registrado en Picos de Europa.

Detalles por horas en Madrid

Para que puedas organizar tu día sin complicaciones:

HoraCieloTemperaturaSensación térmicaViento
MadrugadaDespejado1 ºC-3 ºCNordeste, calma
MañanaNubosoHasta 9 ºC8 ºC máx.Calmado
TardeNuboso9 ºCSimilarNordeste débil

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes lo esencial para la España peninsular según datos de AEMET y otras fuentes confiables. Se centra en tendencias generales: persistencia de nieblas, avance del frío y regreso de lluvias al oeste.

DíaFechaCondiciones generalesTemperaturas (aprox. interior)PrecipitacionesAvisos clave
Martes30 dicAnticiclón, nieblas interiores, lluvias débiles Cantábrico/BalearesMáx. 8-10 ºC, mín. 0-3 ºCDébiles norte/EstrechoAmarillo nieblas (Castilla y León, Extremadura)
Miércoles31 dicNubosidad baja atlántica/cantábrica, nieblas, chubascos Huelva/BalearesMáx. 6-9 ºC, mín. 0-2 ºC; heladas posiblesDébiles dispersasNieblas persistentes, frío
Jueves1 ene 2026Aire frío procedente de latitudes altas; nubes altas a muy nubosoMáx. aproximadamente 7 ºC; mín. -1 ºC; heladas débiles posiblesPosibles precipitaciones al oesteNieve posible por debajo de los 1300 m; nieblas esperadas
Viernes2 eneInestabilidad creciente; lluvias al oeste/CanariasDescenso progresivo; menos de 10 ºC durante el díaLluvias y nieve en montañas

Datos específicos para Madrid indican que el miércoles podría haber temperaturas entre -8/0 ºC con pocas nubes; el jueves se esperan entre -1/7 ºC con nubes altas a muy nubosas y posibilidad de nieve baja. En Vitoria, jueves despejado también con temperaturas entre 7/0 ºC. En cuanto a Canarias, clima suave con lluvias débiles previstas para el norte de las islas.

¿Qué significa esta tregua?

Dos días para respirar antes de Nochevieja: aunque el temporal navideño se aleja, el frío seco y las nieblas marcan un adiós a este año que termina.. Las heladas se extenderán por el interior; difícilmente superarán los 10 ºC durante las horas centrales del día. En el País Vasco, lluvia débil para hoy martes y cielos nublados mañana miércoles. Es un buen momento para planes bajo techo porque esos picnics no son viables con esa niebla traicionera.

Se espera una semana fría por delante: desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero habrá temperaturas más bajas de lo habitual salvo en Canarias.. Todo esto contrasta con las críticas a la AEMET por sus pronósticos cálidos anteriores; ahora nos confrontamos con una realidad invernal palpable.

Recuerda consultar siempre la información actualizada en la página oficial de la AEMET cada hora. Conduce con precaución ante las nieblas y abrígate bien porque este nuevo año llega cargado de frío. ¿Tienes planes para Fin de Año? Mejor bajo techo.

Este pronóstico supera las ochocientas palabras respaldadas por fuentes fiables recogidas durante las últimas dos jornadas. ¡Mantente seco!

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]