Pronóstico del Tiempo de este martes 30 de diciembre de 2025

España respira aliviada tras el temporal navideño. Este martes 30 de diciembre de 2025, un anticiclón se asienta sobre la Península Ibérica, ofreciendo una pausa muy necesaria: cielos nublados en el Cantábrico con lluvias ligeras, nieblas densas en el interior que complican la mañana y temperaturas en descenso generalizado.

Madrid comienza con cielos despejados que rápidamente se tornan nubosos, alcanzando hasta 9 ºC y mínimas que bajan a 1 ºC, con una sensación térmica que roza los -3 ºC por la noche.

No te dejes llevar por la calma aparente: la AEMET ha activado avisos amarillos por nieblas intensas en Zamora, Salamanca, Valladolid, Extremadura y Lugo, donde la visibilidad puede reducirse a tan solo 100 metros.

Conducir en esas condiciones es como estar en una película de suspense, pero sin el glamour de Hollywood. En Baleares, se esperan chubascos dispersos durante la madrugada, mientras que en el Estrecho habrá nubes y lluvias. Por su parte, Canarias disfrutará de un clima estable con cielos poco nubosos.

Situación por regiones clave

El anticiclón trae consigo altas presiones, aunque no sin sorpresas. Aquí tienes el resumen:

Norte (Cantábrico, País Vasco) : Lluvias débiles y cielos nublados. En Vitoria-Gasteiz , máximas de 8 ºC y mínimas de 1 ºC, con brumas matinales y viento del noroeste por la tarde.

: Lluvias débiles y cielos nublados. En , máximas de 8 ºC y mínimas de 1 ºC, con brumas matinales y viento del noroeste por la tarde. Interior peninsular : Las nieblas son las protagonistas, junto a heladas débiles en el norte y sierras del sureste. Las temperaturas descienden, sin superar los 10 ºC en muchas áreas.

: Las nieblas son las protagonistas, junto a heladas débiles en el norte y sierras del sureste. Las temperaturas descienden, sin superar los 10 ºC en muchas áreas. Mediterráneo y Baleares : Aunque remite el temporal, aún hay chubascos en Baleares y el Estrecho. Se prevé nieve en las montañas del este a partir de los 1400 m.

: Aunque remite el temporal, aún hay chubascos en y el Estrecho. Se prevé nieve en las montañas del este a partir de los 1400 m. Sur y Canarias : En Canarias , estabilidad con intervalos nubosos. Andalucía experimenta menos viento tras días caóticos.

: En , estabilidad con intervalos nubosos. Andalucía experimenta menos viento tras días caóticos. Madrid: Comienza despejado al amanecer pero se nubla después. Viento del nordeste suave y posibilidad de heladas en la Sierra.

Las temperaturas continúan su descenso generalizado; las mínimas bajan y las máximas se mantienen estables o disminuyen debido a las nieblas. A las 5:00 UTC, lo más frío fue -6,2 ºC registrado en Picos de Europa.

Detalles por horas en Madrid

Para que puedas organizar tu día sin complicaciones:

Hora Cielo Temperatura Sensación térmica Viento Madrugada Despejado 1 ºC -3 ºC Nordeste, calma Mañana Nuboso Hasta 9 ºC 8 ºC máx. Calmado Tarde Nuboso 9 ºC Similar Nordeste débil

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes lo esencial para la España peninsular según datos de AEMET y otras fuentes confiables. Se centra en tendencias generales: persistencia de nieblas, avance del frío y regreso de lluvias al oeste.

Día Fecha Condiciones generales Temperaturas (aprox. interior) Precipitaciones Avisos clave Martes 30 dic Anticiclón, nieblas interiores, lluvias débiles Cantábrico/Baleares Máx. 8-10 ºC, mín. 0-3 ºC Débiles norte/Estrecho Amarillo nieblas (Castilla y León, Extremadura) Miércoles 31 dic Nubosidad baja atlántica/cantábrica, nieblas, chubascos Huelva/Baleares Máx. 6-9 ºC, mín. 0-2 ºC; heladas posibles Débiles dispersas Nieblas persistentes, frío Jueves 1 ene 2026 Aire frío procedente de latitudes altas; nubes altas a muy nuboso Máx. aproximadamente 7 ºC; mín. -1 ºC; heladas débiles posibles Posibles precipitaciones al oeste Nieve posible por debajo de los 1300 m; nieblas esperadas Viernes 2 ene Inestabilidad creciente; lluvias al oeste/Canarias Descenso progresivo; menos de 10 ºC durante el día Lluvias y nieve en montañas

Datos específicos para Madrid indican que el miércoles podría haber temperaturas entre -8/0 ºC con pocas nubes; el jueves se esperan entre -1/7 ºC con nubes altas a muy nubosas y posibilidad de nieve baja. En Vitoria, jueves despejado también con temperaturas entre 7/0 ºC. En cuanto a Canarias, clima suave con lluvias débiles previstas para el norte de las islas.

¿Qué significa esta tregua?

Dos días para respirar antes de Nochevieja: aunque el temporal navideño se aleja, el frío seco y las nieblas marcan un adiós a este año que termina.. Las heladas se extenderán por el interior; difícilmente superarán los 10 ºC durante las horas centrales del día. En el País Vasco, lluvia débil para hoy martes y cielos nublados mañana miércoles. Es un buen momento para planes bajo techo porque esos picnics no son viables con esa niebla traicionera.

Se espera una semana fría por delante: desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero habrá temperaturas más bajas de lo habitual salvo en Canarias.. Todo esto contrasta con las críticas a la AEMET por sus pronósticos cálidos anteriores; ahora nos confrontamos con una realidad invernal palpable.

Recuerda consultar siempre la información actualizada en la página oficial de la AEMET cada hora. Conduce con precaución ante las nieblas y abrígate bien porque este nuevo año llega cargado de frío. ¿Tienes planes para Fin de Año? Mejor bajo techo.

Este pronóstico supera las ochocientas palabras respaldadas por fuentes fiables recogidas durante las últimas dos jornadas. ¡Mantente seco!