Pronóstico del Tiempo de este miércoles 7 de enero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo!

Si pensabais que el frío de Reyes era el broche final para las fiestas, preparad bien los abrigos porque este miércoles 7 de enero de 2026 España se despierta con un ambiente digno de un cuento nórdico.

La AEMET ha lanzado la alerta: aviso rojo en Molina de Aragón con temperaturas que pueden bajar hasta -14°C a primera hora, además de una serie de avisos amarillos y naranjas por frío, nieve, viento e incluso fenómenos costeros en regiones como Aragón, Andalucía, Asturias o País Vasco.

No es una broma, el frío polar aprieta y las nevadas amenazan con cubrir de blanco hasta cotas bajas, mientras el resto del país enfrenta heladas que congelan incluso el ánimo.

En Madrid, nuestra referencia, se espera una máxima de 8°C, con mínimas cercanas al cero.

El cielo estará nuboso, aunque se despejará por la tarde, y habrá algunas lluvias débiles en la Sierra. ¿Y qué ocurre en otras zonas?

Habrá precipitaciones ligeras en Galicia, Cantábrico y Pirineos, donde la nieve se acumula en el Pirineo y puede aparecer también en la Cordillera Cantábrica.

La cota de nieve sube de 300-500 m a 1.000-1.200 m, aunque podría descender nuevamente en el centro-norte. Viento fuerte soplará en Canarias, litorales cantábricos y Ampurdán, mientras que las heladas estarán presentes por doquier en el interior, siendo especialmente intensas en los Pirineos y valles altos.

Alertas y rincones más castigados

La AEMET no escatima: aviso rojo por frío extremo en Molina de Aragón (-14°C posibles), así como alertas naranjas y amarillas en once comunidades debido a nieve, viento y fenómenos costeros. En Teruel y Soria, las temperaturas caen hasta -8°C y -6°C respectivamente, con heladas que se sienten con fuerza. En Burgos, León y Palencia, se prevén nevadas intermitentes durante la mañana, acompañadas de termómetros bajo cero. Incluso hasta Sevilla podría asomarse una improbable nevada (10% probabilidad) a 1°C, ¡el sur se une a la fiesta invernal!

Norte peninsular : Lluvias en A Coruña (70% probabilidad, 8-13°C), chubascos para los santanderinos con viento oeste fuerte.

: Lluvias en (70% probabilidad, 8-13°C), chubascos para los santanderinos con viento oeste fuerte. Centro : En Madrid , cielos nubosos (0-8°C), mientras que hay posibilidades de nieve y aguanieve en Segovia (-2°C).

: En , cielos nubosos (0-8°C), mientras que hay posibilidades de nieve y aguanieve en (-2°C). Este y Baleares : Viento noroeste afectando a Barcelona , con heladas moderadas en Palma de Mallorca (-2 a 13°C), donde también podría caer algo de nieve sobre 500 m.

: Viento noroeste afectando a , con heladas moderadas en (-2 a 13°C), donde también podría caer algo de nieve sobre 500 m. Sur y Canarias: Nuboso atlántico cubriendo parte de Andalucía (-3 a 16°C), además de lluvias débiles previstas para los cielos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (11-21°C).

Sin dejar el humor a un lado, si sales a la calle, abrígate como si fueras una cebolla: capas sobre capas, guantes y gorro son imprescindibles. Las cabalgatas de Reyes ya sufrieron lo suyo; no permitas que el frío te sorprenda desprevenido.

Temperaturas por regiones: un repaso rápido

Las máximas tienden a subir generalmente, salvo en suroeste y nordeste; sin embargo, las mínimas bajan notablemente en Baleares y sureste. Se esperan heladas moderadas en el interior peninsular y fuertes en los Pirineos. Aquí tienes un vistazo:

Región Mínima (°C) Máxima (°C) Notas Madrid 0 a -4 8 Nuboso, lluvias Sierra Teruel -8 – Heladas extremas Soria -6 – Bajo cero Galicia – 8-13 Lluvias constantes Cantábrico – – Viento y chubascos Pirineos -10 pos. – Nieve significativa Andalucía -3 16 Posible nieve Sevilla Canarias 11 21 Lluvias débiles Baleares -2 13 Heladas, viento

Los datos han sido contrastados gracias a la información proporcionada por la AEMET y fuentes fiables: temperaturas que irán subiendo durante el día pero noches gélidas por delante .

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Mirando hacia adelante (nunca mejor dicho), el modelo europeo prevé borrascas afectando al noroeste, así como al Cantábrico y los Pirineos con lluvias y chubascos . En Madrid se espera una tendencia nubosa acompañada de nieblas . La tendencia general apunta hacia un frío persistente durante los primeros días antes del posible giro térmico posterior . A continuación, presentamos la tabla basada en las previsiones más recientes:

Día Madrid Norte/Pirineos Sur/Canarias Notas generales Mié 7 ene Nuboso, 0-8°C Nieve baja cota, lluvias Nuboso atlántico, lluvias débiles Heladas generalizadas Jue 8 ene Cubierto niebla, 1-7°C Parcialmente nuboso, ascenso Tª – Chubascos débiles remitiendo Vie 9 ene Parcialmente nuboso, 4-11°C – – Temperaturas suben Sáb 10 ene Parcialmente nuboso, 2-8°C Lluvias noroeste – Inestabilidad norte

Para Euskadi se prevé un jueves parcialmente nuboso con ascenso térmico . El resto del país experimentará estabilidad relativa; sin embargo, hay que estar atentos a nuevas nevadas sobre la meseta norte . Aunque no hay datos detallados día a día para todas las regiones durante las últimas horas, la tendencia apunta hacia un descenso progresivo del frío .

Consejos prácticos para sobrevivir al frío

Coches : Lleva cadenas si vas al norte; revisa la batería (el frío puede dañarla).

: Lleva cadenas si vas al norte; revisa la batería (el frío puede dañarla). Salidas : Evita montañas si no es necesario; hay acumulación de nieve en Pirineos y Cantábrica .

: Evita montañas si no es necesario; hay acumulación de nieve en y Cantábrica . Hogar : Usa humidificador para combatir el aire seco; calefacción sin excesos.

: Usa humidificador para combatir el aire seco; calefacción sin excesos. Humor: Si ves nieve en Sevilla… ¡saca la pala e intenta hacer un iglú andaluz!

Este clima invernal nos recuerda que enero es perfecto para disfrutar de sopa caliente bajo mantas. Mañana más información; ¡manteneos abrigados!