Ahora entra en la Península Ibérica la borrasca ‘Goretti’: ciclogénesis explosiva con viento fuerte, lluvias y nieve

La borrasca Goretti se ha convertido en la nueva protagonista del clima en España.

Después de días con temperaturas bajo cero y paisajes cubiertos de escarcha, ahora se avecina un episodio de ciclogénesis explosiva que traerá consigo viento fuerte, lluvias, nieve y un notable temporal marítimo, especialmente en el norte peninsular.

Las temperaturas han sido realmente frías esta noche en diversas localidades del país.

Se han registrado valores extremadamente bajos, como los -17,4 ºC en Cap de Vaqueira (Lleida), además de -16,7 ºC en Pradollano (Granada) y -16 ºC en Port Ainé (Lleida), entre otros puntos montañosos. En este contexto invernal se desarrollará ahora Goretti, que se profundiza rápidamente sobre el Atlántico y promete una semana marcada por condiciones claramente invernales en gran parte de la Península.

¿Qué es exactamente lo que va a hacer Goretti?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras entidades han confirmado que la borrasca Goretti comenzará a formarse entre hoy jueves y mañana viernes y experimentará una ciclogénesis explosiva. En términos claros: la presión en el centro de la baja caerá rápidamente en pocas horas, lo que generalmente conlleva:

Viento muy fuerte en áreas expuestas.

en áreas expuestas. Lluvias persistentes en el noroeste y norte.

en el noroeste y norte. Temporal marítimo destacado en el Cantábrico y zonas del Atlántico europeo.

Desde Aemet aclaran que, a pesar del término «explosiva», en una ciclogénesis explosiva “no explota nada”: lo que sucede es que la borrasca se intensifica, organizando así el viento, las lluvias y las condiciones del mar.

Respecto a los impactos:

El golpe más severo lo sufrirá el oeste de Europa (especialmente Reino Unido y Francia ), donde se espera un temporal más intenso de viento y mar.

lo sufrirá el oeste de Europa (especialmente y ), donde se espera un temporal más intenso de viento y mar. En España, aunque el impacto será menor, sí será significativo. Se centrará principalmente en el norte peninsular, con viento fuerte, mala mar y lluvias continuas.

El frío extremo de la noche: valores bajo cero y mínimas de -17,4 ºC

La madrugada ha sido gélida:

Cap de Vaqueira (Lleida, España) : -17,4 ºC .

: . Pradollano (Granada, España) : -16,7 ºC .

: . Port Ainé (Lleida, España) : -16 ºC .

: . Heladas también notables en lugares como Astún y Cap de Rec, entre otros puntos montañosos.

Además, la Aemet ha reportado mínimas de hasta -14 ºC en Parameras de Molina (Guadalajara), donde hay aviso rojo por frío. También se han registrado valores cercanos a -6 ºC en áreas de Girona y Huesca.

Este ambiente sigue siendo innegablemente invernal. Sin embargo, a partir de hoy las temperaturas comenzarán a subir notablemente en gran parte de la Península y Baleares—especialmente las mínimas—lo cual permitirá suavizar las heladas más severas.

Tiempo de hoy: viento, lluvia en el norte y nieve en montaña

Lluvias

Hoy se prevé que el frente asociado a Goretti vaya avanzando desde el oeste:

Habrá lluvias más frecuentes e intensas en el norte y noroeste , destacando especialmente regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineo occidental .

, destacando especialmente regiones como . Los chubascos también se extenderán hacia zonas como Castilla y León , La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura e incluso algunas áreas de Aragón .

, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura e incluso algunas áreas de . En la mitad sur del país y buena parte del área mediterránea las precipitaciones serán más débiles y dispersas; incluso se podrán ver algunos claros durante el día.

Nieve y cotas

La nieve sigue presente pero cambia su cota:

Hoy la cota puede comenzar alrededor de los 1.500 metros para bajar progresivamente hasta los 500 metros en la mitad norte peninsular. Se esperan acumulaciones significativas de nieve sobre todo en los sistemas montañosos del Pirineo y la Cordillera Cantábrica, así como otras áreas montañosas del extremo norte.

En resumen: habrá nieve típica del pleno invierno en las montañas; incluso podría aparecer puntualmente a cotas relativamente bajas al norte.

Viento y temporal marítimo

Aquí es donde más se notará la influencia de Goretti:

Se prevén rachas muy fuertes de viento especialmente en Galicia, Cantábrico y zonas montañosas del tercio norte; también afectarán interiores orientales e incluso localmente algunas costas mediterráneas. Rachas que podrían superar los 80 km/h en regiones como Galicia, Asturias, Burgos, Valencia, Castellón y Tarragona. Un importante temporal costero se dará en el mar Cantábrico con olas que pueden alcanzar más de 6 metros —especialmente al norte de A Coruña—. También hay avisos por oleaje activo para zonas del Mediterráneo incluyendo tramos costeros de Valencia, Cataluña y Baleares.

Temperaturas: suben las mínimas; ambiente aún invernal

La evolución térmica para hoy puede resumirse así:

Se prevé una subida generalizada de las temperaturas mínimas a lo largo de buena parte de la Península y Baleares; esta tendencia es más pronunciada hacia el tercio oriental del país así como el archipiélago. Las máximas tienden a mantenerse o incrementarse ligeramente tanto en el centro como sur; sin embargo bajarán mañana hacia el norte extremo e incluso zonas montañosas coincidiendo con el paso más activo del frente. Persisten las heladas notables dentro del interior peninsular aunque serán menos intensas comparadas con las registradas esta madrugada anterior.

En ciudades interiores como Ávila, Guadalajara o Segovia las mínimas rondan los -4 ºC según datos proporcionados por Aemet.

En Madrid (España), hoy se espera un rango típico invernal para el termómetro con máximas alrededor de los 9 ºC —algo más suaves si lo comparamos con días anteriores según los pronósticos nacionales.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (panorama general)

Con base en información proporcionada por Aemet y medios especializados sobre meteorología nacional para los próximos días queda un panorama general así:

Día (escala nacional) Fenómeno dominante Lluvias principales Nieve (tendencia de cota y zonas) Viento y mar Temperaturas Hoy (jueves) Influencia inicial de Goretti con ciclogénesis explosiva activa Más frecuentes sobre todo en Galicia, Cantábrico e Pirineos; chubascos extendiéndose al resto del norte Cota inicial alrededor 1.500 m bajando hacia 500 m al norte; acumulados destacados sobre todo en Pirineos y Cordillera Cantábrica Viento fuerte predominante al norte; importante temporal marítimo tanto para Cantábrico como ciertas partes del Mediterráneo Subida mínima generalizada; ambiente frío aunque menos extremo Viernes Paso frontal activo debido a Goretti Lluvias generalizadas e intensas principalmente al norte/noroeste; afectando también mesetas/sistemas montañosos Cota alrededor 500 m al norte; nieve relevante sobre montañas extremas Viento notable aún presente al tercio norte; mar alterada tanto al Cantábrico como áreas atlánticas Máximas bajando al norte pero manteniéndose o subiendo ligeramente centro/sur Sábado Borrasca situada ya al norte; tiempo estable mejorado Lluvias limitadas fundamentalmente a Galicia/comunidades cantábricas/Pirineos Cota nieve algo elevada; centrada sobre montañas nórdicas Disminución generalizada del viento aunque persistirá mar agitada hacia sectores septentrionales Ligero descenso térmico global manteniendo ambiente invernal pero estable Domingo Progresiva mejora climática esperada Chubascos residuales concentrados al norte; cielos despejándose gradualmente Nieve restringida solo a cumbres altas nórdicas Viento moderado; oleaje disminuyendo Temperaturas fluctuantes leves sin extremos comparativos anteriores

En resumen operativo: qué cabe esperar y dónde se notará más

Si te encuentras al este/norte español (sobre todo Galicia/Asturias/Cantabria/País Vasco/Pirineos): prepárate con paraguas y abrigo porque habrá lluvia constante, además nieve en alta montaña, rachas intensas y mala mar. Para interior peninsular: frío persistente pero mínimas menos extremas comparadas con madrugadas pasadas, posibilidad de chubascos en meseta/sistemas montañosos y vientos notorios en áreas expuestas. Para Mediterráneo/Baleares: rachas puntuales fuertes, aviso de temporal costero en algunos tramos y lluvias irregulares en general. Finalmente sur: ambiente moderadamente invernal, nubes y chubascos ocasionales en el oeste, temperaturas algo llevaderas comparativamente con pasados días.

Aunque la borrasca Goretti no traerá consigo un temporal extremo como sucederá en otros países europeos occidentales, sí garantiza una semana marcada por condiciones invernales continuas incluyendo lluvias, nieve en alta montaña, vientos complicados y marejadas en varios sectores septentrionales.