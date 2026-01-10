Pronóstico del Tiempo en España: lluvias en el norte, frío en el centro y un Mediterráneo más amable este 10 de enero de 2026

Mascotas, el perro y el gato.

Pronóstico del Tiempo en España para este sábado 10 de enero de 2026: una jornada llena de contrastes, con paraguas necesarios en el norte, algo de paciencia ante las nieblas en el centro y sur, y un Mediterráneo junto a Canarias que se presentan bastante más agradables.

La borrasca Goretti es la principal responsable del tiempo invernal que afecta al tercio norte, donde las lluvias, viento y un ambiente gélido serán los protagonistas.

El resto del país se enfrentará a temperaturas moderadas, nieblas y algunos momentos soleados.

Panorama general: España a dos velocidades

En el norte peninsular : Cielos cubiertos con lluvias persistentes que afectarán a la vertiente cantábrica y al Pirineo occidental. Influencia directa de la borrasca Goretti , trayendo rachas de viento intensas y un temporal marítimo en el Cantábrico. Nieve en áreas montañosas a partir de los 800–1000 m, con una tendencia a elevarse a lo largo del día.

: En el centro y sur peninsular : Ambiente frío, mayormente seco, con nieblas matinales que afectarán a mesetas y algunas zonas del interior sur. Cielos entre poco nubosos y parcialmente nubosos, con escasa probabilidad de precipitaciones, salvo en áreas montañosas del norte y nordeste.

: En el Mediterráneo : Mayor estabilidad, con ratos de sol intercalados con algunas nubes, sobre todo en el norte. Viento moderado en ciertas áreas y mar más tranquila que la del Cantábrico.

: En Canarias : Intervalos nubosos, algo más densos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles. Temperaturas suaves, contrastando notablemente con las condiciones invernales de la península.

:

Norte peninsular: paraguas imprescindible y atención al viento

La franja cantábrica se perfila como la más activa del panorama.

Galicia : Cielos cubiertos con lluvias intermitentes, sobre todo en la mitad norte. Temperaturas relativamente suaves para esta época del año en la costa, alcanzando unos agradables 11 °C en ciudades como A Coruña .

: Cantábrico y País Vasco : Lluvias persistentes afectarán al Cantábrico oriental y al entorno del Pirineo occidental. En Donostia-San Sebastián , se esperan precipitaciones constantes durante la mañana acompañadas por un viento sostenido superior a los 30 km/h. En Santander , las rachas de viento alcanzarán hasta los 57 km/h durante las primeras horas del día. Nieve se acumulará en zonas montañosas, comenzando desde cotas entre los 800 y 1000 m para luego ascender hacia los 1200–1600 m. Las temperaturas máximas costeras rondarán entre los 10–13 °C, siendo más frías hacia el interior.

: Cordillera Cantábrica y Pirineos : Se prevén nevadas a cotas relativamente bajas (800–1000 m), con acumulaciones significativas especialmente en sectores del Pirineo e Ibérica. La atmósfera será claramente invernal, con heladas moderadas esperadas en Pirineos.

: Mar Cantábrico: Se prevé un fuerte temporal marítimo asociado a Goretti , generando condiciones adversas para la navegación debido al oleaje significativo.



Centro peninsular: frío, nieblas y pocas alegrías térmicas

La zona central experimenta un invierno clásico: frío generalizado, algo de nubosidad e incesantes nieblas por la mañana.

Madrid : Cielos poco nubosos o con intervalos nublados sin precipitaciones destacables. La temperatura máxima prevista es cercana a 11 °C , mientras que las mínimas caerán por debajo de cero o rondarán los cero grados. Se anticipan heladas débiles en áreas metropolitanas y zonas elevadas. Viento flojo procedente del noroeste aportará una sensación constante de frescor.

: Castilla y León : Intervalos nubosos acompañados por frecuentes brumas y nieblas matinales sobre la meseta. Posibles lluvias débiles en áreas montañosas del norte y este durante la primera mitad del día; nieve esperada entre los niveles de altitud de900 a1100 m que ascenderán posteriormente.

Temperaturas: Máximas alrededor de10–11 °Cen capitales como Valladolid . Mínimas cercanas a-3 °Ccon heladas débiles generalizadas.

: Castilla-La Mancha : Cielo mayormente despejado al comienzo con algunas posibles nieblasy brumas matinales sobre las sierras Alcarazy Segura así como tambiénen zonas como Ciudad Real . Posibilidadde lluvias aisladasy débilesen zonas montañosasdelnordeste durantela madrugada. Temperaturas máximas alrededorde12 °Cy mínimas cercanasa−1 °Ccon heladas levesen el cuadrante nordestey montañas.

:

Sur peninsular: nieblas matutinas pero mejor clima después

Andalucía : Cielos nublados junto a brumasy nieblas matinalesen regiones interiores. Mejoría progresiva duranteel día que permitirála aparición desolporlamaniana,y una tarde más aprovechable. Temperaturas variablesentre2y19 °Cdependiendo delaszonas. Heladas presentesen sierras orientales. Viento débil amoderado,sin embargo algo más intensoen lavertiente mediterránea.

: Extremadura : Ambiente similaralcentro peninsular:nubosidad variable,junto acontenidos localesde niebla ypoca precipitación. Temperaturas fríaspor lamañanay algo mássuavesduranteel día.

:

Mediterráneo: la cara amable del mapa

Cataluña : Cielo nubosoenel tercionorte,junto aprecipitacionesen elsur pirenaico. La cota denieve oscilaentre800y1000m,y se prevénacumulacionesnotablesen lugarescomoel ValledeArán. Las temperaturas variaránentre−2y15 °Cconheladasdebilesen Pirineos. Viento procedente deloeste ynoroestemoderado,en algunos casos fuerteenel tercionorte.

: Comunidad Valenciana y Murcia : Cielos poco nubosos o conintervalosnubosos,en especialpor lamartede hoy. EnValencia,seesperauna jornada soleada,cuyamáxima rondarálos17 °C. Viento moderado,valoresmásintensosennorte interiorde Castellón.

: Baleares : Predominio decielo poco nuboso,aunqueenMenorca ynortedeMallorcapodríanaparecernubesyalguna precipitacióndébil aisladaporlamartede hoy. Temperaturasvariaránentre6y15°C . Viento moderado provenienteldo noroestemientrasquehabrá rachasde60–70km/hennMallorcayMenorca,yhasta100km/hencumbresycabos .

:

Canarias: otro nivel climático

Cielos nubladosenelnorte delas islasmontañosas,junto abaja probabilidaddelluviasdébileseventuales .

Enelrestodelarchipiélago,cielopoco nubosooconintervalosestemporales .

-Temperaturas:

– Máximascercanas21°C .

– Mínimasalrededor11°C .

-Viento moderadodelnordestepuntualmente fuerteenlasvertientessureste ynoroestedeislasmontañosas .

Tabla de pronóstico para los próximos días (España, tendencia general)

Basándonos en datos proporcionados por AEMET así como resúmenes nacionales,podemos resumirla tendencia para España durantelos próximos días:

Día Situación general Lluvia probable Nieve Temperaturas Sábado10 Circulaciónatlánticadelnoroeste,borrascadeGorettiafectandoalnorte Cantábrico,Pirineosy montañasdelnorte Nieve800–1000menmitadnorteheladasmoderadasenPirineosydebilesenotrasmontañas Máximasen descensoenlamayoríaambienteinvernal Domingo11 Mejora progresiva,aúnconrestosinestabilidadelnorte ChubascosresidualesenCantábricoyPirineostendiendoaremidir Cotadenievesubiendoheladastodavíaenzonashighs Ligera recuperacióndemáximasenmuchaszonasespecialmenteennortedNordeste Lunes12 Predominio detiempoestablebuena parte país,nuevasbandasdela nube poroeste LluviasprobablesennoroestepeninsularGaliciayCantábricooccidental Nieve restringida montaña altaelnortheladastodavíaensistemaIbéricoPirineos “Montañarusa”térmica ligerosasciendosy descensossegúnzonas Martes13 Continuidadpatrónatlántico,nuevasborrascasaafectandoespecialmenteelnoroeste NoroestepenínsularyCantábriocontemporaleschubascosenlugar Posiblesnevadenmontañanortecotavariabledesdecotaprevios Temperaturassin grandescambiosalgo mássuavesMediterráneoyCanarias

(La tabla resume la tendencia generalparaEspaña basándoseprevenciones nacionalesymodelosa medio plazo;los detalles concretosporeldía o provincia pueden variar,y es recomendableconsultarlosencada caso.)

Consejos rápidos para hoy

-Norte peninsular:

-Paraguasy chubasqueo además depacienciaanteel viento.

-Centro:

-Abrigoal principio,dando precauciónconlas nieblas si vas conduciendo.

-Sur:

-Mañana denieblas,tardealgo mássufrible.

-Mediterráneo:

-Día muy aprovechable,pues atenta al viento enllevantarte.

-En Canarias:

-Tiempo suave,sin olvidaralgúnabrigo ligero para tardey noche.

En definitiva: el Pronóstico del Tiempo en España hoy nos ofrece un norte empapado por agua mientras que un centro-sur experimenta frío pero relativo sosiego. Perfecto para organizarte: paraguas si estás al norte,capas abrigadoras dentro,y si te encuentras en costas mediterráneas o Canarias,pues has tenido suerte con lo mejor del mapa.