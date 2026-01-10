  • ESP
LA TEMPERATURA EN MADRID LLEGARÁ HOY A LOS 11 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: lluvias en el norte, frío en el centro y un Mediterráneo más amable este 10 de enero de 2026

Día dividido: precipitaciones y viento en el norte, frío y niebla en el centro y sur, mientras que el Mediterráneo y Canarias disfrutarán de la parte más tranquila del panorama.

Pronóstico del Tiempo en España: lluvias en el norte, frío en el centro y un Mediterráneo más amable este 10 de enero de 2026
Mascotas, el perro y el gato. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Pronóstico del Tiempo en España para este sábado 10 de enero de 2026: una jornada llena de contrastes, con paraguas necesarios en el norte, algo de paciencia ante las nieblas en el centro y sur, y un Mediterráneo junto a Canarias que se presentan bastante más agradables.

La borrasca Goretti es la principal responsable del tiempo invernal que afecta al tercio norte, donde las lluvias, viento y un ambiente gélido serán los protagonistas.

El resto del país se enfrentará a temperaturas moderadas, nieblas y algunos momentos soleados.

Panorama general: España a dos velocidades

  • En el norte peninsular:
    • Cielos cubiertos con lluvias persistentes que afectarán a la vertiente cantábrica y al Pirineo occidental.
    • Influencia directa de la borrasca Goretti, trayendo rachas de viento intensas y un temporal marítimo en el Cantábrico.
    • Nieve en áreas montañosas a partir de los 800–1000 m, con una tendencia a elevarse a lo largo del día.
  • En el centro y sur peninsular:
    • Ambiente frío, mayormente seco, con nieblas matinales que afectarán a mesetas y algunas zonas del interior sur.
    • Cielos entre poco nubosos y parcialmente nubosos, con escasa probabilidad de precipitaciones, salvo en áreas montañosas del norte y nordeste.
  • En el Mediterráneo:
    • Mayor estabilidad, con ratos de sol intercalados con algunas nubes, sobre todo en el norte.
    • Viento moderado en ciertas áreas y mar más tranquila que la del Cantábrico.
  • En Canarias:
    • Intervalos nubosos, algo más densos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles.
    • Temperaturas suaves, contrastando notablemente con las condiciones invernales de la península.

Norte peninsular: paraguas imprescindible y atención al viento

La franja cantábrica se perfila como la más activa del panorama.

  • Galicia:
    • Cielos cubiertos con lluvias intermitentes, sobre todo en la mitad norte.
    • Temperaturas relativamente suaves para esta época del año en la costa, alcanzando unos agradables 11 °C en ciudades como A Coruña.
  • Cantábrico y País Vasco:
    • Lluvias persistentes afectarán al Cantábrico oriental y al entorno del Pirineo occidental.
    • En Donostia-San Sebastián, se esperan precipitaciones constantes durante la mañana acompañadas por un viento sostenido superior a los 30 km/h.
    • En Santander, las rachas de viento alcanzarán hasta los 57 km/h durante las primeras horas del día.
    • Nieve se acumulará en zonas montañosas, comenzando desde cotas entre los 800 y 1000 m para luego ascender hacia los 1200–1600 m.
    • Las temperaturas máximas costeras rondarán entre los 10–13 °C, siendo más frías hacia el interior.
  • Cordillera Cantábrica y Pirineos:
    • Se prevén nevadas a cotas relativamente bajas (800–1000 m), con acumulaciones significativas especialmente en sectores del Pirineo e Ibérica.
    • La atmósfera será claramente invernal, con heladas moderadas esperadas en Pirineos.
  • Mar Cantábrico:
    • Se prevé un fuerte temporal marítimo asociado a Goretti, generando condiciones adversas para la navegación debido al oleaje significativo.

Centro peninsular: frío, nieblas y pocas alegrías térmicas

La zona central experimenta un invierno clásico: frío generalizado, algo de nubosidad e incesantes nieblas por la mañana.

  • Madrid:
    • Cielos poco nubosos o con intervalos nublados sin precipitaciones destacables.
    • La temperatura máxima prevista es cercana a 11 °C, mientras que las mínimas caerán por debajo de cero o rondarán los cero grados. Se anticipan heladas débiles en áreas metropolitanas y zonas elevadas.
    • Viento flojo procedente del noroeste aportará una sensación constante de frescor.
  • Castilla y León:
    • Intervalos nubosos acompañados por frecuentes brumas y nieblas matinales sobre la meseta.
    • Posibles lluvias débiles en áreas montañosas del norte y este durante la primera mitad del día; nieve esperada entre los niveles de altitud de900 a1100 m que ascenderán posteriormente.
      Temperaturas:

      • Máximas alrededor de10–11 °Cen capitales como Valladolid.
      • Mínimas cercanas a-3 °Ccon heladas débiles generalizadas.
  • Castilla-La Mancha:
    • Cielo mayormente despejado al comienzo con algunas posibles nieblasy brumas matinales sobre las sierras Alcarazy Segura así como tambiénen zonas como Ciudad Real.
    • Posibilidadde lluvias aisladasy débilesen zonas montañosasdelnordeste durantela madrugada.
    • Temperaturas máximas alrededorde12 °Cy mínimas cercanasa−1 °Ccon heladas levesen el cuadrante nordestey montañas.

Sur peninsular: nieblas matutinas pero mejor clima después

  • Andalucía:
    • Cielos nublados junto a brumasy nieblas matinalesen regiones interiores.
    • Mejoría progresiva duranteel día que permitirála aparición desolporlamaniana,y una tarde más aprovechable.
    • Temperaturas variablesentre2y19 °Cdependiendo delaszonas.
    • Heladas presentesen sierras orientales.
    • Viento débil amoderado,sin embargo algo más intensoen lavertiente mediterránea.
  • Extremadura:
    • Ambiente similaralcentro peninsular:nubosidad variable,junto acontenidos localesde niebla ypoca precipitación.
    • Temperaturas fríaspor lamañanay algo mássuavesduranteel día.

Mediterráneo: la cara amable del mapa

  • Cataluña:
    • Cielo nubosoenel tercionorte,junto aprecipitacionesen elsur pirenaico.
    • La cota denieve oscilaentre800y1000m,y se prevénacumulacionesnotablesen lugarescomoel ValledeArán.
    • Las temperaturas variaránentre−2y15 °Cconheladasdebilesen Pirineos.
    • Viento procedente deloeste ynoroestemoderado,en algunos casos fuerteenel tercionorte.
  • Comunidad Valenciana y Murcia:
    • Cielos poco nubosos o conintervalosnubosos,en especialpor lamartede hoy.
    • EnValencia,seesperauna jornada soleada,cuyamáxima rondarálos17 °C.
    • Viento moderado,valoresmásintensosennorte interiorde Castellón.
  • Baleares:
    • Predominio decielo poco nuboso,aunqueenMenorca ynortedeMallorcapodríanaparecernubesyalguna precipitacióndébil aisladaporlamartede hoy.
    • Temperaturasvariaránentre6y15°C .
    • Viento moderado provenienteldo noroestemientrasquehabrá rachasde60–70km/hennMallorcayMenorca,yhasta100km/hencumbresycabos .

Canarias: otro nivel climático

  • Cielos nubladosenelnorte delas islasmontañosas,junto abaja probabilidaddelluviasdébileseventuales .
  • Enelrestodelarchipiélago,cielopoco nubosooconintervalosestemporales .
    -Temperaturas:
    – Máximascercanas21°C .
    – Mínimasalrededor11°C .
    -Viento moderadodelnordestepuntualmente fuerteenlasvertientessureste ynoroestedeislasmontañosas .

Tabla de pronóstico para los próximos días (España, tendencia general)

Basándonos en datos proporcionados por AEMET así como resúmenes nacionales,podemos resumirla tendencia para España durantelos próximos días:

DíaSituación generalLluvia probableNieveTemperaturas
Sábado10Circulaciónatlánticadelnoroeste,borrascadeGorettiafectandoalnorteCantábrico,Pirineosy montañasdelnorteNieve800–1000menmitadnorteheladasmoderadasenPirineosydebilesenotrasmontañasMáximasen descensoenlamayoríaambienteinvernal
Domingo11Mejora progresiva,aúnconrestosinestabilidadelnorteChubascosresidualesenCantábricoyPirineostendiendoaremidirCotadenievesubiendoheladastodavíaenzonashighsLigera recuperacióndemáximasenmuchaszonasespecialmenteennortedNordeste
Lunes12Predominio detiempoestablebuena parte país,nuevasbandasdela nube poroesteLluviasprobablesennoroestepeninsularGaliciayCantábricooccidentalNieve restringida montaña altaelnortheladastodavíaensistemaIbéricoPirineos“Montañarusa”térmica ligerosasciendosy descensossegúnzonas
Martes13Continuidadpatrónatlántico,nuevasborrascasaafectandoespecialmenteelnoroesteNoroestepenínsularyCantábriocontemporaleschubascosenlugarPosiblesnevadenmontañanortecotavariabledesdecotapreviosTemperaturassin grandescambiosalgo mássuavesMediterráneoyCanarias

(La tabla resume la tendencia generalparaEspaña basándoseprevenciones nacionalesymodelosa medio plazo;los detalles concretosporeldía o provincia pueden variar,y es recomendableconsultarlosencada caso.)

Consejos rápidos para hoy

-Norte peninsular:
-Paraguasy chubasqueo además depacienciaanteel viento.
-Centro:
-Abrigoal principio,dando precauciónconlas nieblas si vas conduciendo.
-Sur:
-Mañana denieblas,tardealgo mássufrible.
-Mediterráneo:
-Día muy aprovechable,pues atenta al viento enllevantarte.
-En Canarias:
-Tiempo suave,sin olvidaralgúnabrigo ligero para tardey noche.

En definitiva: el Pronóstico del Tiempo en España hoy nos ofrece un norte empapado por agua mientras que un centro-sur experimenta frío pero relativo sosiego. Perfecto para organizarte: paraguas si estás al norte,capas abrigadoras dentro,y si te encuentras en costas mediterráneas o Canarias,pues has tenido suerte con lo mejor del mapa.

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

