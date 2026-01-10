Pronóstico del Tiempo en España: lluvias en el norte, frío en el centro y un Mediterráneo más amable este 10 de enero de 2026

Pronóstico del Tiempo en España para este sábado 10 de enero de 2026: una jornada llena de contrastes, con paraguas necesarios en el norte, algo de paciencia ante las nieblas en el centro y sur, y un Mediterráneo junto a Canarias que se presentan bastante más agradables.
La borrasca Goretti es la principal responsable del tiempo invernal que afecta al tercio norte, donde las lluvias, viento y un ambiente gélido serán los protagonistas.
El resto del país se enfrentará a temperaturas moderadas, nieblas y algunos momentos soleados.
Panorama general: España a dos velocidades
- En el norte peninsular:
- Cielos cubiertos con lluvias persistentes que afectarán a la vertiente cantábrica y al Pirineo occidental.
- Influencia directa de la borrasca Goretti, trayendo rachas de viento intensas y un temporal marítimo en el Cantábrico.
- Nieve en áreas montañosas a partir de los 800–1000 m, con una tendencia a elevarse a lo largo del día.
- En el centro y sur peninsular:
- Ambiente frío, mayormente seco, con nieblas matinales que afectarán a mesetas y algunas zonas del interior sur.
- Cielos entre poco nubosos y parcialmente nubosos, con escasa probabilidad de precipitaciones, salvo en áreas montañosas del norte y nordeste.
- En el Mediterráneo:
- Mayor estabilidad, con ratos de sol intercalados con algunas nubes, sobre todo en el norte.
- Viento moderado en ciertas áreas y mar más tranquila que la del Cantábrico.
- En Canarias:
- Intervalos nubosos, algo más densos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles.
- Temperaturas suaves, contrastando notablemente con las condiciones invernales de la península.
Norte peninsular: paraguas imprescindible y atención al viento
La franja cantábrica se perfila como la más activa del panorama.
- Galicia:
- Cielos cubiertos con lluvias intermitentes, sobre todo en la mitad norte.
- Temperaturas relativamente suaves para esta época del año en la costa, alcanzando unos agradables 11 °C en ciudades como A Coruña.
- Cantábrico y País Vasco:
- Lluvias persistentes afectarán al Cantábrico oriental y al entorno del Pirineo occidental.
- En Donostia-San Sebastián, se esperan precipitaciones constantes durante la mañana acompañadas por un viento sostenido superior a los 30 km/h.
- En Santander, las rachas de viento alcanzarán hasta los 57 km/h durante las primeras horas del día.
- Nieve se acumulará en zonas montañosas, comenzando desde cotas entre los 800 y 1000 m para luego ascender hacia los 1200–1600 m.
- Las temperaturas máximas costeras rondarán entre los 10–13 °C, siendo más frías hacia el interior.
- Cordillera Cantábrica y Pirineos:
- Se prevén nevadas a cotas relativamente bajas (800–1000 m), con acumulaciones significativas especialmente en sectores del Pirineo e Ibérica.
- La atmósfera será claramente invernal, con heladas moderadas esperadas en Pirineos.
- Mar Cantábrico:
- Se prevé un fuerte temporal marítimo asociado a Goretti, generando condiciones adversas para la navegación debido al oleaje significativo.
Centro peninsular: frío, nieblas y pocas alegrías térmicas
La zona central experimenta un invierno clásico: frío generalizado, algo de nubosidad e incesantes nieblas por la mañana.
- Madrid:
- Cielos poco nubosos o con intervalos nublados sin precipitaciones destacables.
- La temperatura máxima prevista es cercana a 11 °C, mientras que las mínimas caerán por debajo de cero o rondarán los cero grados. Se anticipan heladas débiles en áreas metropolitanas y zonas elevadas.
- Viento flojo procedente del noroeste aportará una sensación constante de frescor.
- Castilla y León:
- Intervalos nubosos acompañados por frecuentes brumas y nieblas matinales sobre la meseta.
- Posibles lluvias débiles en áreas montañosas del norte y este durante la primera mitad del día; nieve esperada entre los niveles de altitud de900 a1100 m que ascenderán posteriormente.
Temperaturas:
- Máximas alrededor de10–11 °Cen capitales como Valladolid.
- Mínimas cercanas a-3 °Ccon heladas débiles generalizadas.
- Castilla-La Mancha:
- Cielo mayormente despejado al comienzo con algunas posibles nieblasy brumas matinales sobre las sierras Alcarazy Segura así como tambiénen zonas como Ciudad Real.
- Posibilidadde lluvias aisladasy débilesen zonas montañosasdelnordeste durantela madrugada.
- Temperaturas máximas alrededorde12 °Cy mínimas cercanasa−1 °Ccon heladas levesen el cuadrante nordestey montañas.
Sur peninsular: nieblas matutinas pero mejor clima después
- Andalucía:
- Cielos nublados junto a brumasy nieblas matinalesen regiones interiores.
- Mejoría progresiva duranteel día que permitirála aparición desolporlamaniana,y una tarde más aprovechable.
- Temperaturas variablesentre2y19 °Cdependiendo delaszonas.
- Heladas presentesen sierras orientales.
- Viento débil amoderado,sin embargo algo más intensoen lavertiente mediterránea.
- Extremadura:
- Ambiente similaralcentro peninsular:nubosidad variable,junto acontenidos localesde niebla ypoca precipitación.
- Temperaturas fríaspor lamañanay algo mássuavesduranteel día.
Mediterráneo: la cara amable del mapa
- Cataluña:
- Cielo nubosoenel tercionorte,junto aprecipitacionesen elsur pirenaico.
- La cota denieve oscilaentre800y1000m,y se prevénacumulacionesnotablesen lugarescomoel ValledeArán.
- Las temperaturas variaránentre−2y15 °Cconheladasdebilesen Pirineos.
- Viento procedente deloeste ynoroestemoderado,en algunos casos fuerteenel tercionorte.
- Comunidad Valenciana y Murcia:
- Cielos poco nubosos o conintervalosnubosos,en especialpor lamartede hoy.
- EnValencia,seesperauna jornada soleada,cuyamáxima rondarálos17 °C.
- Viento moderado,valoresmásintensosennorte interiorde Castellón.
- Baleares:
- Predominio decielo poco nuboso,aunqueenMenorca ynortedeMallorcapodríanaparecernubesyalguna precipitacióndébil aisladaporlamartede hoy.
- Temperaturasvariaránentre6y15°C .
- Viento moderado provenienteldo noroestemientrasquehabrá rachasde60–70km/hennMallorcayMenorca,yhasta100km/hencumbresycabos .
Canarias: otro nivel climático
- Cielos nubladosenelnorte delas islasmontañosas,junto abaja probabilidaddelluviasdébileseventuales .
- Enelrestodelarchipiélago,cielopoco nubosooconintervalosestemporales .
-Temperaturas:
– Máximascercanas21°C .
– Mínimasalrededor11°C .
-Viento moderadodelnordestepuntualmente fuerteenlasvertientessureste ynoroestedeislasmontañosas .
Tabla de pronóstico para los próximos días (España, tendencia general)
Basándonos en datos proporcionados por AEMET así como resúmenes nacionales,podemos resumirla tendencia para España durantelos próximos días:
|Día
|Situación general
|Lluvia probable
|Nieve
|Temperaturas
|Sábado10
|Circulaciónatlánticadelnoroeste,borrascadeGorettiafectandoalnorte
|Cantábrico,Pirineosy montañasdelnorte
|Nieve800–1000menmitadnorteheladasmoderadasenPirineosydebilesenotrasmontañas
|Máximasen descensoenlamayoríaambienteinvernal
|Domingo11
|Mejora progresiva,aúnconrestosinestabilidadelnorte
|ChubascosresidualesenCantábricoyPirineostendiendoaremidir
|Cotadenievesubiendoheladastodavíaenzonashighs
|Ligera recuperacióndemáximasenmuchaszonasespecialmenteennortedNordeste
|Lunes12
|Predominio detiempoestablebuena parte país,nuevasbandasdela nube poroeste
|LluviasprobablesennoroestepeninsularGaliciayCantábricooccidental
|Nieve restringida montaña altaelnortheladastodavíaensistemaIbéricoPirineos
|“Montañarusa”térmica ligerosasciendosy descensossegúnzonas
|Martes13
|Continuidadpatrónatlántico,nuevasborrascasaafectandoespecialmenteelnoroeste
|NoroestepenínsularyCantábriocontemporaleschubascosenlugar
|Posiblesnevadenmontañanortecotavariabledesdecotaprevios
|Temperaturassin grandescambiosalgo mássuavesMediterráneoyCanarias
(La tabla resume la tendencia generalparaEspaña basándoseprevenciones nacionalesymodelosa medio plazo;los detalles concretosporeldía o provincia pueden variar,y es recomendableconsultarlosencada caso.)
Consejos rápidos para hoy
-Norte peninsular:
-Paraguasy chubasqueo además depacienciaanteel viento.
-Centro:
-Abrigoal principio,dando precauciónconlas nieblas si vas conduciendo.
-Sur:
-Mañana denieblas,tardealgo mássufrible.
-Mediterráneo:
-Día muy aprovechable,pues atenta al viento enllevantarte.
-En Canarias:
-Tiempo suave,sin olvidaralgúnabrigo ligero para tardey noche.
En definitiva: el Pronóstico del Tiempo en España hoy nos ofrece un norte empapado por agua mientras que un centro-sur experimenta frío pero relativo sosiego. Perfecto para organizarte: paraguas si estás al norte,capas abrigadoras dentro,y si te encuentras en costas mediterráneas o Canarias,pues has tenido suerte con lo mejor del mapa.