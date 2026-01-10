“¡Te va a echar Florentino!”, le gritó Simeone... y Vinícius le devolvió el golpe: “Has perdido otra eliminatoria”

Vinícius y Simeone chocaron con fuego en los ojos. No era un simple cruce de palabras: era una guerra de egos. En plena semifinal de la Supercopa, el técnico del Atlético trató de hacer saltar por los aires la paciencia del brasileño: «Te va a echar Florentino. Acuérdate de lo que te digo» , le soltó con su habitual veneno competitivo.

El extremo blanco, que ya había escuchado de todo, no cayó en la trampa… al menos, no en el campo. Pero cuando el árbitro pitó la final y el Real Madrid vendió su pase a la final, Vinícius se cobró su venganza desde el terreno que más domina: las redes sociales .

Con un comentario seco, sin filtro ni diplomacia, respondió al vídeo del periodista Fabrizio Romano:

“Ha perdido otra eliminatoria”.

Tres palabras bastaron para incendiar las redes.

El mensaje, envenenado y directo al orgullo del ‘Cholo’, dejó a medio mundo futbolero boquiabierto. Los del Madrid aplaudieron el golpe maestro de Vinícius, mientras los del Atlético ardían en cólera. Y entre tanto ruido, Simeone —otra vez— se quedó en el lugar que menos soporta: el del derrotado.