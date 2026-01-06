Cerrado un acuerdo para el retorno del portugués João Cancelo al FC Barcelona

Hansi Flick respira tranquilo en el banquillo del Barcelona.

El técnico alemán, quien ya dio su visto bueno a la operación, ve cómo se soluciona una de las necesidades más urgentes de la temporada: fortalecer las bandas con un jugador versátil y conocido.

En un mercado invernal restringido por el fair play financiero, el Barcelona ha movido ficha de manera inteligente para recuperar a João Cancelo, el lateral portugués de 31 años que deslumbró en la 2023/24 con 42 partidos, 4 goles y 5 asistencias bajo la dirección de Xavi Hernández.

La noticia llega en plena pretemporada llena de expectativas, justo antes de compromisos cruciales como la Supercopa de España, aunque el jugador no estará disponible para ese encuentro. Fuentes cercanas a la negociación han confirmado que el acuerdo está firmado: cesión hasta junio de 2026, con el Barcelona asumiendo 4 millones de euros del salario del futbolista, quien en el Al-Hilal percibe alrededor de 17 millones limpios por temporada. Cancelo aceptó una reducción superior al 50% de su salario, demostrando su compromiso con el club que eligió por encima de un pacto verbal ya establecido entre el Inter de Milán y los saudíes. El Al-Hilal, que pagó 25 millones al Manchester City hace año y medio, asume la mayor parte del costo y libera al jugador sin complicaciones.

Antecedentes de una operación gestada en secreto

La historia de Cancelo con el Barcelona no es nueva. Cedido por el City en la temporada 2023/24, dejó una huella imborrable gracias a su desborde y visión de juego, cubriendo ambas bandas con gran destreza. Su traslado a Arabia Saudita generó dudas: ¿por qué alejarse de la élite europea por dinero? Ahora regresa con lecciones aprendidas, o eso parece. Las negociaciones comenzaron hace semanas y se aceleraron tras la lesión prolongada de Andreas Christensen, lo que obliga al club a inscribir al portugués mediante la baja del danés en LaLiga. Sin coste adicional para las finanzas culés, gracias a ese truco financiero que evita fichajes costosos como el fallido Jeison Murillo en 2018.

El Inter acechaba como un tiburón, con un acuerdo verbal desde la semana pasada e incluso ofreciendo jugadores como Acerbi o De Vrij para un trueque. Pero Cancelo dejó claro que su prioridad es el Barça, soñando con regresar a LaLiga a seis meses del próximo Mundial 2026. La confirmación llegó cuando Fabricio Romano sentenció con su «here we go», sellando ese «caso cerrado» que tanto se especulaba. En el club azulgrana, la dirección deportiva encabezada por Deco celebra esta apuesta segura: un futbolista que ya conoce el vestuario, así como las exigencias del estilo culé.

Impacto táctico y estratégico en el esquema de Flick

Con esta incorporación, Hansi Flick transforma la defensa culé dotándola de una joya polivalente. Cancelo no solo puede desempeñarse en ambas bandas; su habilidad para avanzar con el balón, hacer superposiciones y realizar carreras internas encaja perfectamente en el sistema ofensivo del alemán. Imaginemos: Jules Koundé liberado para jugar como central, Eric García retornando al mediocampo sin necesidad de improvisaciones y Gerard Martín como opción zurda en esa línea. La banda izquierda, una tarea pendiente desde mitad de temporada, ahora gana profundidad y calidad.

En un equipo donde se recupera a Ronald Araújo, pero se lamenta la ausencia de Christensen, esta cesión soluciona muchos problemas. Aunque Pau Cubarsí se ha consolidado bien, ahora hay más opciones en rotación. Desde un punto económico, es un chollo: solo 4 millones netos hasta junio, sin primas elevadas ni riesgos por lesiones inesperadas. El escepticismo inicial —»¿otro préstamo que se va?»— se disipa tras la aprobación de Flick, quien prioriza calidad sobre cantidad en un mercado donde los centrales fiables son escasos. ¿Un toque irónico? Si bien ya fue un acierto en 2023/24, este regreso huele a segunda oportunidad romántica; aunque seguro que en Arabia extrañan sus regateos.

La prensa catalana da por hecho este regreso y los cercanos al jugador celebran su euforia. Mientras tanto, el Al-Hilal asume gran parte del salario —7,5 millones pendientes— mientras que el Barça acelera los trámites necesarios para inscribirlo ante LaLiga. ¿Apuestas? Muchos lo ven como favorito para LaLiga tras este refuerzo; sin embargo, será tras la Supercopa cuando realmente veremos su impacto en acción. El portugués podría debutar en momentos cruciales, elevando así las expectativas defensivas y ofensivas. No es precisamente el central soñado por todos, pero resuelve dos posiciones a la vez. ¿Suficiente para soñar con títulos? El fútbol siempre tiene sus caprichos; sin duda alguna, Cancelo aporta magia comprobada.

En este panorama global del mercado invernal, esta jugada posiciona al Barcelona como un actor astuto e inteligente. Mientras equipos rivales como el Inter se quedan deseando lo que pudo ser, los culés ganan un activo valioso pensando también en el próximo Mundial. La dimensión económica es crucial: sin saldos negativos sobre sus cuentas, avanzan sin hipotecas financieras. Socialmente hablando, su regreso genera entusiasmo entre los aficionados deseosos de ver nombres ilustres después de una campaña irregular. Mediáticamente hablando, eclipsa otras noticias recordando que muchas veces en fútbol lo emocional pesa más que los números.

Aquí van algunas curiosidades sobre João Cancelo y este culebrón:

Benfiquista desde niño: Formado en las categorías inferiores del Benfica; debutó allí antes de brillar en Valencia y destacar durante su etapa en Manchester City bajo Pep Guardiola.

Formado en las categorías inferiores del Benfica; debutó allí antes de brillar en Valencia y destacar durante su etapa en Manchester City bajo Pep Guardiola. Récords creativos: Durante su cesión al Barça en 2023/24 logró 5 asistencias convirtiéndose así en uno de los laterales más creativos durante esa campaña.

Durante su cesión al Barça en 2023/24 logró 5 asistencias convirtiéndose así en uno de los laterales más creativos durante esa campaña. Mundial a la vista: A sus 31 años este regreso representa una oportunidad para Portugal liderado por Ronaldo camino hacia 2026.

A sus 31 años este regreso representa una oportunidad para Portugal liderado por Ronaldo camino hacia 2026. Versatilidad total: Ha llegado a jugar incluso como interior dentro sistemas basados en posesión; ideal para implementar un esquema tipo 4-2-3-1 bajo Flick.

Ha llegado a jugar incluso como interior dentro sistemas basados en posesión; ideal para implementar un esquema tipo 4-2-3-1 bajo Flick. Dinero saudí rechazado: Aunque percibía 17 millones anuales en Arabia Saudita prefirió reducir su salario por amor culé superando ofertas procedentes desde Italia.

Este retorno promete emoción sobre el césped y titulares llamativos en prensa deportiva. El Barça carga pilas para afrontar lo que resta del campeonato.