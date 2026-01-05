La noche de Gonzalo: hat-trick de oro y pitada histórica del Bernabéu a Vinicius

Inicio de ensueño para el Real Madrid en este 2026 que apenas despega. En un Santiago Bernabéu expectante y herido por meses de dudas, el conjunto blanco encontró al fin un respiro balsámico con una goleada (5-1) frente al Betis. Y lo hizo gracias a un chico de la casa, Gonzalo García, que con tres goles devolvió la sonrisa a una afición que, sin Kylian Mbappé, necesitaba un héroe inesperado.

El ambiente era eléctrico desde el primer minuto. Los seguidores blancos miraban de reojo a Vinícius, sometido al escrutinio más exigente. El brasileño salió decidido a reivindicarse: encaró, regateó y provocó la primera amarilla del partido, pero tras una caída en el área no señalada por el árbitro, su brillo se fue apagando. Cada balón perdido, cada gesto de frustración, iba encendiendo murmullos que acabarían tornándose en pitos.

Fue entonces cuando Gonzalo decidió escribir su historia. En el minuto 20, Rodrygo colocó un centro templado al segundo palo y el canterano, en el aire, cabeceó con elegancia para abrir el marcador. El Bernabéu, que llevaba semanas sin celebraciones de verdad, rugió con hambre.

La segunda mitad trajo lo mejor. Apenas cinco minutos tras el descanso, Valverde le sirvió un balón a media altura y Gonzalo, sin pensárselo, conectó una volea impecable desde fuera del área. Golazo. El estadio se levantó como un solo cuerpo. Poco después, Raúl Asencio añadió el tercero de cabeza a la salida de un córner.

El Betis intentó reaccionar con el tanto del Cucho Hernández, que sorteó a Courtois y abrió un breve espacio para la inquietud. Ese instante bastó para que la grada desahogara su desencanto con Vinícius, silbado al ser sustituido por Güler. El contraste era evidente: la desesperación con el brasileño frente al cariño espontáneo hacia Gonzalo, que rubricó su noche mágica con un taconazo de fantasía tras pase del joven turco.

Ovación cerrada. El Bernabéu, de pie, coreando el nombre de un canterano que irradiaba ilusión. En el descuento, Fran García completó la ‘manita’, poniendo el broche a una noche en la que el madridismo volvió a reconocerse en su esencia: orgullo, entrega y talento nacional.

Xabi Alonso respiró aliviado. Su apuesta personal había funcionado. Sin Mbappé, con las dudas sobre Vinícius y un horizonte competitivo exigente, el Madrid encontró en Gonzalo García una luz que brilla con fuerza propia. Una noche de goles, contrastes y emociones. Una noche de Bernabéu.