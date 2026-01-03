Euroliga: El Real Madrid le remonta 14 puntos al Dubai y celebra el partido 1.200 de Llull

Este viernes 2 de enero de 2026, el Movistar Arena fue testigo de una noche memorable para el Real Madrid.

Con una segunda mitad impresionante, los dirigidos por Sergio Scariolo lograron remontar una desventaja de 14 puntos frente al Dubai Basketball, culminando con un contundente 107-93 en la jornada 19 de la Euroliga.

El capitán, Sergio Llull, alcanzó su partido número 1.200 con la camiseta blanca, un logro que engrandece aún más su vigésima temporada en el club.

Con esta victoria, los madridistas inician el año con buen pie, mejorando su récord a 11 triunfos y 8 derrotas, mientras que los emiratíes se quedan en un balance de 9-10.

El inicio del encuentro no fue favorable para los blancos. El Dubai dominó la primera parte con un juego ágil y efectivo, cerrando el segundo cuarto con un marcador de 44-58 que presagiaba una sorpresa.

Los visitantes, con un récord similar y ansiosos por alcanzar los playoffs, desafiaron la solidez del Real Madrid, que solo había sucumbido en una de sus ocho citas anteriores en casa en esta competición.

Sin embargo, los locales reaccionaron con determinación. Comenzaron la segunda mitad con un parcial de 11-0 que igualó las cifras y, ya en el último cuarto, otro parcial idéntico les impulsó hacia una victoria tranquila.

Sergio Llull (REAL MADRID)

Como bien comentó Scariolo: «El equipo realizó un esfuerzo monumental en la segunda mitad, y la afición jugó un papel fundamental». Los seguidores, cada vez más comprometidos, aplaudieron la tenacidad para superar las dificultades evidentes.

Álvaro Abalde se erigió como el motor de la remontada.

Su liderazgo fue clave en los momentos críticos, aportando intensidad defensiva y efectividad ofensiva que corrigieron un inicio complicado. No fue solo su actuación individual; todo el colectivo blanco despertó, con una defensa asfixiante y transiciones rápidas que desarmaron al rival. A pesar de contar con minutos limitados durante ese mal comienzo, Llull distribuyó 4 asistencias para llegar a las 1.500 en Euroliga, aumentando así su legado. Desde 2024 ha superado a Felipe Reyes como el jugador con más partidos en la historia del club; esta es su temporada número veinte, muy por delante de las dieciocho de Rullán.

Su palmarés es impresionante: acumula 29 títulos, entre ellos tres Euroligas, nueve Ligas ACB (récord actual), siete Copas del Rey y nueve Supercopas. Ha sido MVP en numerosas finales y es recordado como el héroe de la Undécima, gracias a aquel tiro inolvidable contra el Olympiacos en Kaunas. A principios de 2025 fue incluido entre los 25 mejores jugadores de todos los tiempos en la historia de la Euroliga, coincidiendo con su vigésimo quinto aniversario.

Mientras tanto, mientras el Real Madrid celebraba su triunfo, el ambiente era distinto para el Baskonia en Vitoria. El equipo vasco, bajo la dirección de Paolo Galbiati, llegaba esperanzado tras dos victorias que parecían marcar un punto de inflexión tras caer ante Valencia. Seis triunfos consecutivos en el Buesa Arena alimentaban sus ilusiones; sin embargo, fueron frenados por un sólido Fenerbahçe, que se impuso por 93-108. Los turcos llegaron con un balance favorable de 11-6 y demostraron su experiencia lanzando triples decisivos.

En particular, Markus Howard destacó al anotar once puntos seguidos durante el tercer cuarto para colocar a su equipo a diez puntos (77-67), pero luego se desinflaron rápidamente. Cuatro triples consecutivos desde más allá del arco por parte del equipo otomano en los minutos finales sellaron la derrota local; además, fue Melli quien dejó helado al público con un triplazo clave.

Los errores ofensivos y una falta notable de faltas durante las transiciones impidieron cualquier intento de remontada por parte del Baskonia. Aunque lo intentaron jugadores como Howard, Luwawu-Cabarrot y Spagnolo, no pudieron evitar ser castigados sin piedad por el equipo dirigido por Jasikevicius, dejando al Baskonia (6-12) descolgado y sin su habitual fortaleza como locales.

Esta jornada número diecinueve deja lecciones claras sobre lo que está sucediendo en la Euroliga. El conjunto madrileño demuestra que, a pesar de las lesiones y altibajos sufridos durante la temporada, su espíritu competitivo permanece intacto. En casa se han mostrado casi imbatibles; siete victorias sobre ocho encuentros disputados les permiten ahora escalar posiciones en la clasificación general. Por otro lado, el novato ambicioso como es el Dubai pagó caro su bajón tras el descanso; sus aspiraciones para alcanzar los playoffs se ven complicadas tras este resultado adverso. En cuanto al Baskonia, deberá reaccionar rápidamente si no quiere quedar fuera del juego: buena racha interrumpida por un adversario superior como lo es Fenerbahçe, que consolida así su fortaleza fuera de casa mientras mira hacia arriba en la tabla.

A continuación se presentan los resultados comparativos:

Equipo Resultado Rival Clave del partido Real Madrid 107-93 Dubai Basketball Remontada de 14 puntos en segunda mitad Baskonia 93-108 Fenerbahçe Lluvia de triples turcos al final

Los blancos llegan tras vencer a UCAM Murcia (80-91), lo cual les proporciona confianza para afrontar este tramo decisivo del campeonato. ¿Optimismo o escepticismo? En esta competición tan reñida nadie regala nada fácilmente; aunque ahora parece que el Real Madrid avanza firme hacia adelante, rivales como Fenerbahçe están al acecho listos para dar batalla.

Por su parte, Baskonia necesita urgentemente reaccionar o podría quedarse atrás en esta intensa lucha por estar entre los mejores equipos europeos. Y no podemos evitar preguntarnos si tal vez el Dubai pensó que conquistar el Movistar Arena sería menos complicado que atravesar sus propias arenas desérticas… o si Llull ha encontrado alguna pócima mágica para mantenerse vigente tras tantas batallas.

Los números acumulados por Llull reflejan así sus 1.200 partidos:

662 en Liga

464 en Euroliga

43 en Copa del Rey

29 en Supercopa

2 en Copa Intercontinental

Su legado individual incluye ser MVP tanto en Euroliga como Liga ACB; además ha conseguido dos Copas del Rey y tres Supercopas siendo parte fundamental del quinteto ideal varias veces a lo largo de su carrera deportiva. Este emocionante partido tuvo lugar el pasado 2 de enero a las 19:45 UTC ante unas gradas llenas donde cerca de ocho mil aficionados vibraron junto al equipo.

Algunas curiosidades sobre este encuentro y sus protagonistas: Llull ostenta ser el jugador más laureado a nivel nacional (25 títulos), superando así a leyendas como Luyk y Rullán. El Real Madrid logró anotar los primeros once puntos del tercer cuarto y otros once más durante el cuarto periodo para materializar su remontada. Fenerbahçe lanzó cuatro triples consecutivos rompiendo así las esperanzas del Baskonia. Abalde asumió galones cuando todo parecía perdido recordándonos a esos viejos guerreros que nunca se rinden. Melli ejecutó ese triplazo «congelador» sobre Vitoria como si fuera un villano sacado directamente del cine turco. El Dubai Basketball lideró al descanso por primera vez esta temporada jugando contra Madrid. Scariolo elogió a la afición: «Ellos comprenden nuestras fallas pero también aprecian nuestra entrega». Baskonia había acumulado seis victorias seguidas antes del tropiezo ante Fenerbahçe. Llull alcanzó las mil quinientas asistencias durante este partido gracias a solo cuatro pases decisivos. En esta jornada diecinueve también hubo otros resultados destacados: Valencia venció a Partizán (86-73) y Barça cayó ante Mónaco (74-90).



Esta victoria blanca sabe a gloria eterna mientras Llull continúa siendo ese estandarte inmortal del baloncesto español.

El Baskonia da la cara pero pierde con el campeón de Europa

Vitoria acogió un duelo de alto voltaje en la Euroliga con 14.114 espectadores llenando el Fernando Buesa Arena en una fría noche de enero. El Kosner Baskonia, invicto en casa durante seis partidos europeos, recibía al vigente campeón continental, el Fenerbahçe de Šarūnas Jasikevičius.

El partido comenzó con un Baskonia valiente, liderado por las estrellas Timothé Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons, que brillaron en un primer tiempo de alto ritmo anotador. Los locales llegaron a dominar con ventajas de hasta 10 puntos en el tercer cuarto (77-67), gracias a un acierto exterior notable y a la expulsión temprana de Talen Horton-Tucker por una antideportiva y técnica.

Sin embargo, los turcos demostraron por qué son campeones. Con un Wade Baldwin estelar (máximo anotador con puntos destacados) y aportaciones clave de Nicolo Melli, Bonzie Colson y Tarik Biberovic desde el triple, el Fenerbahçe firmó una segunda mitad demoledora.

Un parcial devastador al inicio del último cuarto, impulsado por la lluvia de triples visitantes, volteó el marcador y abrió una brecha irreversible (87-99). El Baskonia se desinfló en los minutos finales, incapaz de responder al talento y la profundidad otomana pese a su intensidad inicial.

Victoria trabajada pero convincente para el Fenerbahçe, que rompe la racha local del Baskonia y consolida su posición en la zona alta. Los vitorianos, por su parte, cierran la primera vuelta con una derrota dolorosa que frena su escalada.

El baloncesto de élite no perdona desconexiones: los campeones saben sufrir y golpear en el momento justo.