Pronóstico del Tiempo en España: un frente atlántico trae suavidad térmica y lluvias al noroeste este lunes 12 de enero de 2026

Este lunes en España se presenta dominado por un frente atlántico que irrumpe por el noroeste.

Gran parte del territorio siente cómo el frío amaina y las temperaturas se vuelven más agradables, especialmente en el norte y en el interior.

Desde la redacción de meteorología, este pronóstico del tiempo en España nos ofrece un panorama interesante: lluvias y viento fuerte en Galicia y la costa cantábrica, un ambiente más tranquilo en la zona mediterránea, y un día gris pero relativamente cálido en Madrid.

La situación general está marcada por una circulación atlántica activa, con borrascas al norte de las islas británicas que empujan frentes hacia la Península, creando así un clima más templado de lo habitual para esta época del año.

No es el típico lunes helador de enero: si bien el abrigo sigue siendo necesario, hoy el termómetro muestra una actitud más “amigable”.

Panorama general en España

Según la AEMET y otros servicios meteorológicos, así se presenta hoy el tiempo en el conjunto de España:

La llegada de un frente atlántico por el noroeste traerá lluvias persistentes al oeste de Galicia y a algunas áreas del norte de Extremadura .

y a algunas áreas del . Cielos muy nubosos o cubiertos en la parte noroeste y extremo oeste peninsular.

En el resto de la Península y Baleares , predominarán nubosidades altas junto a bancos de niebla o nubes bajas durante las mañanas, especialmente en zonas interiores.

, predominarán nubosidades altas junto a bancos de niebla o nubes bajas durante las mañanas, especialmente en zonas interiores. Las temperaturas experimentarán un ascenso, notable en algunos lugares, especialmente en la costa del Cantábrico , alto Ebro y oeste de la meseta norte.

, alto Ebro y oeste de la meseta norte. Se prevé un aumento del viento en áreas del Atlántico y zonas elevadas del norte, con rachas intensas en el litoral de Galicia .

. En el área del Mediterráneo, las máximas rondarán los 20 °C, presentando un clima más cálido de lo habitual para esta época.

Las proyecciones para lo que queda de enero son claras: temperaturas ligeramente superiores a la media y una sucesión continua de frentes atlánticos. Esto significa menos heladas y una mayor frecuencia de lluvias, sobre todo en las regiones oeste y norte.

Zonas clave hoy: Galicia como protagonista, Mediterráneo suave

Galicia y noroeste peninsular

El frente llega cargado con lluvias, que serán más intensas y localmente fuertes en el oeste gallego , especialmente durante la tarde, acumulando cantidades significativas.

, especialmente durante la tarde, acumulando cantidades significativas. Gran parte del litoral gallego está bajo aviso naranja o amarillo por viento fuerte, con rachas que pueden alcanzar los 74 km/h , además de un mar muy agitado.

por viento fuerte, con rachas que pueden alcanzar los , además de un mar muy agitado. Un ambiente templado para esta época gracias al flujo atlántico: máximas alrededor de los 15 °C o algo más en áreas cantábricas.

Galicia vuelve a estar “en la mira” europea: se anticipan acumulados muy altos de lluvia para los próximos días, con modelos que pronostican más de 150 l/m² a lo largo de una semana en amplias zonas gallegas.

Cantábrico y norte

Cielos nubosos o muy nubosos, donde las lluvias aumentarán cuanto más al oeste se esté, con un ambiente algo más cálido que días anteriores.

En Euskadi , se prevén muchas nubes medias y altas, sin lluvias significativas hoy; sin embargo, se espera que el viento sur aumente hacia el final del día con máximas alrededor de los 15 °C en la vertiente cantábrica.

, se prevén muchas nubes medias y altas, sin lluvias significativas hoy; sin embargo, se espera que el viento sur aumente hacia el final del día con máximas alrededor de los en la vertiente cantábrica. El viento soplará con mayor fuerza en áreas altas expuestas debido a la dinámica atlántica.

Meseta e interior peninsular

Nubes altas junto a tramos de nubosidad baja y algunas nieblas matinales, especialmente en partes de Extremadura y la Comunidad de Madrid .

y la . Las mínimas oscilarán entre los 0 y 5 °C en muchas capitales interiores, con algunas heladas débiles sobre todo en puntos del centro y este peninsular.

en muchas capitales interiores, con algunas heladas débiles sobre todo en puntos del centro y este peninsular. Las máximas serán generalmente suaves para enero, alcanzando valores entre los 10–14 °C en numerosas áreas interiores.

Mediterráneo y Baleares

Cielos mayormente despejados o con nubosidad alta, sin grandes lluvias destacadas hoy.

Los termómetros casi alcanzarán los 20 °C como máxima en sectores costeros mediterráneos, ofreciendo un clima casi primaveral para estas fechas.

en sectores costeros mediterráneos, ofreciendo un clima casi primaveral para estas fechas. El viento será moderado, sin grandes sobresaltos comparado con lo que ocurre al noroeste.

Canarias

La situación no presenta grandes alteraciones hoy. Se espera que continúe dentro del clima habitual: ni frío extremo ni calor desmedido.

Habrá intervalos nubosos junto a posibles lloviznas dispersas sobre zonas habituales afectadas por alisios, según las previsiones generales.

El tiempo hoy en Madrid

En Madrid, este lunes se prevé un día gris pero no excesivamente frío:

Cielos muy nubosos desde primera hora hasta las primeras horas matutinas. A medida que avance el día aumentará la nubosidad con presencia de nubes altas hacia la tarde-noche.

desde primera hora hasta las primeras horas matutinas. A medida que avance el día aumentará la nubosidad con presencia de nubes altas hacia la tarde-noche. No se anticipan lluvias significativas durante toda la jornada.

Temperaturas: Una mínima alrededor de los 4 °C , aunque se sentirá algo más baja al amanecer. Una máxima cercana a los 12 °C .

Un ligero viento procedente del sur soplará sin rachas destacables.

El ambiente resultará ser “un invierno amable”: abrigo ligero o chaqueta serán suficientes, lejos ya de las jornadas más duras que enero puede ofrecer.

Por cierto, la previsión anticipada sugiere un martes cubierto con posibles lluvias a partir del mediodía. Además, se espera un miércoles con alta probabilidad de nuevas precipitaciones, manteniendo máximas alrededor de los 12–13 °C y mínimas cerca de los 5 °C.

Tabla resumen del pronóstico para España (próximos 4 días)

Aquí presentamos una tabla general simplificada sobre el pronóstico para todo el territorio español durante los próximos cuatro días, basada tanto en las tendencias ofrecidas por AEMET como por otros modelos consultados.

Nota: Este es un resumen nacional; las condiciones pueden variar según cada región.

Día Situación general en España Temperatura (tendencia) Fenómenos destacados Lunes 12 Un nuevo frente atlántico entra por noroeste; incremento nuboso hacia el oeste/norte; este y Mediterráneo dominarán nubes altas Máximas ascendiendo; mínimas más elevadas; heladas débiles interior Presencia de lluvias en noroeste; fuerte viento litoral gallego Martes 13 Persistencia del flujo desde el oeste; nuevos frentes llegando al noroeste Temperaturas suaves para enero; pocos cambios significativos Nuevas lluvias extendidas por mitad oeste/noroeste; intervalos nubosos restantes Miércoles 14 Atmósfera dinámica con frentes atlánticos afectando principalmente al oeste/norte Valores entre 1–3 °C sobre media nacional Persistencia de lluvias sobre Galicia/Cantábrico; posibles precipitaciones interiores Jueves 15 Continúa el patrón dinámico con sucesivas perturbaciones atlánticas provenientes del oeste Temperaturas elevadas para esta época; pocas heladas generalizadas Lluvias frecuentes noroeste/norte; intervalos nubosos/llevando algunas lluvias otras regiones

Tendencias para lo que queda de enero: clima templado y dinámico

Al mirar hacia adelante más allá del día a día, los modelos mensuales apuntan a un final de enero en España marcado por varias claves:

Las temperaturas: Anomalías positivas entre 1 y 3 °C sobre media nacional , especialmente relevantes durante las próximas semanas para gran parte peninsular así como también para las Baleares. ,. Disminución tanto extensión como intensidad respecto a las heladas especialmente dentro del territorio nacional. ,,.

Sobre precipitaciones: Se espera una intensa circulación zonal caracterizada por frecuentes borrascas/frentes atlánticos. ,,,. Se anticipan niveles elevados respecto a lluvias especialmente notables hacia Galicia quien será considerada como una región altamente lluviosa dentro Europa durante estos días venideros. . También habrá episodios relevantes relacionados a precipitaciones tanto mediterráneamente como hacia Baleares conforme avancen estos días dentro mes según tendencias modeladas. ,.



Así pues, enero quiere seguir haciendo honor a su nombre pero quizás desde una versión algo menos rigurosa: más lluvias procedentes del Atlántico, menos frío extremo. Un claro mensaje donde el paraguas tendrá mayor protagonismo que bufandas por muchos rincones del país.