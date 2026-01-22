Pronóstico del Tiempo: la borrasca Ingrid sacude España con lluvias, nieve y vientos huracanados este jueves 22 de enero de 2026

España despierta este jueves bajo la influencia de la borrasca Ingrid, un sistema de baja presión que ha desatado un temporal atlántico de gran magnitud.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que la jornada estará marcada por cielos cubiertos, fuertes precipitaciones en amplias áreas y un viento que no dará tregua en toda la geografía peninsular. No es el día más adecuado para salir corriendo ni para olvidarse del paraguas.

El frente atlántico vinculado a esta borrasca seguirá avanzando de oeste a este, dejando tras de sí inestabilidad, especialmente en la vertiente atlántica, el norte peninsular y las zonas montañosas.

Las lluvias comenzarán en Baleares, el este peninsular, el Cantábrico y Galicia, extendiéndose por la tarde a casi todo el territorio.

En el oeste de Galicia, incluso se podrían registrar tormentas y granizo ocasional, fenómenos que también podrían afectar a Baleares. Por tanto, si tienes planes al aire libre, quizás sea mejor reconsiderarlos.

Nieve en las alturas: acumulaciones notables esperadas

La nieve será uno de los grandes protagonistas hoy, sobre todo en las áreas montañosas. La AEMET anticipa acumulaciones significativas en las montañas del centro, norte y este peninsular, con una cota situada entre los 1.100 y 1.400 metros en el centro y mitad norte. En el extremo noroeste, esta cota descenderá por debajo de los 1.000 metros hacia el final del día, mientras que en el sureste se mantendrá algo más alta, entre los 1.300 y 1.600 metros.

En lugares como el Pirineo, Castilla y León y el Sistema Central, las nevadas serán persistentes y podrían dejar acumulaciones destacadas. Los amantes del esquí seguramente estarán celebrando esta noticia, aunque los conductores que transiten por carreteras montañosas deberán tener mucho cuidado.

El viento: el verdadero protagonista del día

Si hay algo que marcará la jornada es el viento. Las intensidades fuertes serán habituales en el norte, mientras que se prevén rachas muy potentes en Galicia, la zona cantábrica, el Estrecho, Alborán y Baleares, así como en extensas áreas del tercio este peninsular. En algunas regiones montañosas del norte, el viento también alcanzará niveles bastante altos.

Se han emitido avisos por rachas de viento muy intensas en varias regiones; por lo tanto, conviene asegurar bien todo lo que pueda volar. Árboles, antenas y estructuras inestables pueden sufrir daños considerables. En la costa, el oleaje será notable, especialmente en las zonas expuestas al atlántico.

Temperaturas a la baja en el noroeste

Las temperaturas máximas bajarán en el cuadrante noroeste, así como en el Cantábrico y Baleares, mientras que subirán ligeramente en el nordeste y el este de la meseta Sur. Las mínimas descenderán en el tercio noroeste y los Pirineos, donde se esperan heladas leves en las montañas del norte y tercio este peninsular, además de heladas moderadas en el Pirineo.

En Madrid, se prevé que el termómetro alcance máximas de 8 grados y mínimas de 3 grados, con un cielo nuboso que dejará caer algunas precipitaciones débiles al final del día. El viento moderado del poniente irá aumentando conforme avance la jornada.

Panorama regional: pasando de calma a tormenta

Galicia y Asturias: epicentro del temporal

En Galicia y Asturias, se vivirá un temporal especialmente intenso. Las lluvias serán abundantes y persistentes, con posibilidad de tormentas localmente fuertes en el oeste gallego. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 16 grados, con vientos moderados del suroeste que cambiarán a norte alcanzando rachas muy fuertes sobre todo por la tarde.

Cantábrico: lluvia y nieve a cotas medias

El Cantábrico experimentará una jornada claramente inestable; las lluvias podrán ser persistentes y fuertes sobre todo en zonas como Cádiz y otras áreas montañosas de la vertiente atlántica. La nieve caerá entre los 900 y 1.200 metros dejando acumulaciones notables sobre todo en los Pirineos.

Cataluña: lluvia matinal con despeje vespertino

En Cataluña, se esperan precipitaciones durante la mañana tanto en el Pirineo como en su mitad oriental, con nieve a partir de los 1.000-1.200 metros. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 1 grado en interior; las máximas alcanzarán 16 grados en la depresión central. Por la tarde se irán despejando los cielos aunque habrá heladas en los Pirineos.

Aragón: nubosidad variable con nevadas altas

En Aragón, predominará un cielo nuboso al principio del día así como al final; durante buena parte del día habrá intervalos nubosos. Se prevén precipitaciones en el tercio norte junto con nevadas en los Pirineos, donde la cota estará entre 1.000-1.200 metros. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 1 grado hasta máximas de 14 grados.

Comunidad Valenciana: estabilidad relativa

En la Comunidad Valenciana, dominarán intervalos nubosos; existe posibilidad de lluvias débiles hacia finales del día. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 18 grados; además, se espera un viento fuerte que aflojará por la tarde. Tanto Valencia como Alicante disfrutarán cielos mayormente despejados durante horas centrales con temperaturas agradables alrededor de 18 grados para Valencia y 16 para Alicante.

Andalucía: cambio meteorológico por la tarde

En Andalucía, notarás un cambio significativo sobre todo por la tarde. En lugares como Sevilla o Córdoba, comenzarán con cielos cubiertos pero sin lluvias que darán paso a precipitaciones probables desde las seis o siete de la tarde respectivamente. En cambio, Almería disfrutará gran parte del día con cielos despejados alcanzando máximas alrededor de los 15 grados.

Baleares: lluvia acompañada de viento moderado

En las Islas Baleares se prevén temperaturas entre 4 y 16 grados; además habrá viento moderado del oeste alcanzando rachas hasta los 70 km/h que cambiarán a norte en Menorca y nordeste en Mallorca.

Castilla y León: chubascos dispersos junto a nieve alta

En Castilla y León, predominarán intervalos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos especialmente hacia las montañas; además durante segunda mitad del día habrá cielos cubiertos o muy nubosos junto con precipitaciones débiles más frecuentes hacia occidente. La cota nevada estará entre los 1.000-1.400 metros; las temperaturas oscilarán entre una máxima cercana a los 12 grados hasta mínimas alrededor de -1 grado.

Castilla-La Mancha: nubes bajas matinales

En Castilla-La Mancha habrá clima nuboso; inicialmente habrá nubes bajas por la mañana tornándose cubierto hacia horas vespertinas; además puede haber brumas o nieblas dispersas especialmente sobre zonas altas junto a posibles precipitaciones débiles principalmente sobre Albacete que cesarán durante primera parte del día; posteriormente habrá lluvias débiles a moderadas desde occidente hacia mediodía; durante mañana hay previsión para cotas nevadas entre los 900-1.000 metros ascendiendo después hacia cotas superiores; las mínimas subirán levemente alcanzando -1 grado mientras que máximas llegarán hasta los 13 grados.

Tabla resumen para próximos cuatro días

Día Situación general Temperaturas Precipitaciones Viento Jueves 22 enero Borrasca Ingrid trae temporal atlántico; cielos cubiertos con lluvia y nieve alta Máx: 8-16°C / Mín: -1 a 3°C Intensas sobre norte oponente occidental; nieve desde cotas altas (1000-1400m) Fuerte o muy fuerte; rachas intensísimas sobre Galicia/Cantábrico/Baleares Viernes 23 enero Continuación temporal con lluvia persistente especialmente hacia vertiente atlántica Máx: 6-14°C / Mín: -2 a 2°C Abundantes sobre zonas norte u oeste; nieve alta montaña Fuerte aunque rachas intensísimas áreas expuestas Sábado 24 enero Mejora gradual aunque permanecen lluvias montañosas Máx:8-15°C / Mín:-3 a +1°C Débiles/moderadas principalmente montaña Moderado/fuerte tendencia amainar Domingo25 enero Estabilización progresiva cielos parcialmente claros/nublados Máx:10-16°C / Mín:-1 a +3°C Débiles/dispersas Moderado componente norte

Recomendaciones para hoy

Ante esta situación meteorológica adversa se aconseja:

Evitar desplazamientos innecesarios sobre todo carreteras donde nieve/viento dificultan circulación

Asegurar estructuras/objetos susceptibles ser arrastrados por viento

Tener precaución litoral debido oleaje notable

Llevar abrigo/rutas adecuadas especialmente zonas norte/montaña

Mantenerse informado acerca actualizaciones AEMET avisos meteorológicos

Este jueves será indudablemente un día para respetar poderío natural manifestándose contundentemente . La llegada d e l borrasca Ingrid nos recordará cómo invierno puede resultar espectacular pero también peligroso aquí ,en nuestra querida España.