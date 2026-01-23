Pronóstico del Tiempo: la borrasca Ingrid impacta España con nieve, lluvia y temporal marítimo este viernes 23 de enero de 2026

España se enfrenta hoy a uno de los temporales más destacados del invierno.

La borrasca Ingrid, nombrada por el servicio meteorológico portugués, ha llegado con toda su fuerza y no viene sola: trae consigo nieve, lluvia constante, vientos huracanados y un temporal marítimo considerable. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un total de 232 avisos meteorológicos que afectan a 43 provincias.

En otras palabras, casi nadie se escapa de este espectáculo climatológico.

Lo más llamativo sucede en Galicia, donde se ha activado la alerta roja por oleaje.

Las olas alcanzarán entre 8 y 9 metros en costas como las de Pontevedra y A Coruña, mientras que los vientos marinos rozarán los 100 kilómetros por hora. En Fisterra, ya se han medido rachas de hasta 118,8 km/h. No es el mejor día para un paseo por la playa, eso está claro.

Nieve donde menos te lo esperas

Lo realmente sorprendente es que la cota de nieve descenderá notablemente. Generalmente, la nieve se queda en las montañas altas, pero hoy bajará hasta los 500-600 metros en el noroeste peninsular e incluso por debajo de los 500 metros en Galicia. Esto significa que áreas que raramente ven nieve experimentarán este fenómeno invernal este viernes.

Las montañas del Pirineo, la meseta norte, el interior de Galicia y la Cordillera Cantábrica recibirán acumulaciones significativas. Se prevén espesores de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. Además, las principales áreas montañosas del país también verán caer nieve, incluyendo regiones del tercio oriental peninsular.

Lluvia, viento y temperaturas a la baja

Las precipitaciones serán generales, especialmente intensas y persistentes en Galicia y alrededor del Estrecho de Gibraltar. El viento soplará con moderada a fuerte intensidad en el norte y las costas peninsulares, mientras que en Canarias se registrarán intervalos con viento del norte.

Las temperaturas caerán drásticamente en gran parte de la Península, sobre todo en el cuadrante noroeste. Se anticipan heladas débiles en la meseta norte y fuertes en el Pirineo. En Madrid, el termómetro marcará un máximo de 8 grados y una mínima de solo 1 grado.

Avisos por comunidades autónomas

Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco están bajo aviso naranja (peligro importante) debido a las condiciones adversas del mar. Más de una docena de comunidades autónomas han activado avisos por nieve, lluvia, viento y/o temporal marítimo. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha advertido sobre este temporal atlántico que afectará al tercio norte peninsular hasta el domingo.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Condiciones principales Temperatura máx. Temperatura mín. Fenómenos destacados Viernes 23 ene Nuboso/cubierto, precipitaciones generalizadas 8-12°C 1-5°C Nieve en cotas bajas, lluvia fuerte en Galicia y Estrecho, vientos intensos, olas de 8-9 m en Galicia Sábado 24 ene Nuboso, precipitaciones persistentes 6-10°C 0-4°C Nevadas en montañas y meseta norte, temporal marítimo continuado, descenso térmico considerable Domingo 25 ene Nuboso, precipitaciones disminuyendo 7-11°C 1-5°C Nevadas menos significativas, cota de nieve ascendiendo, fin del episodio por la tarde Lunes 26 ene Cambio de patrón con formación de borrasca mediterránea 8-13°C 2-6°C Vientos del este húmedos y fuertes, lluvias intensas en Cataluña y Comunidad Valenciana, temporal marítimo en Mediterráneo

Recomendaciones prácticas

Si necesitas salir a la calle, abrígate bien y ten precaución al conducir, especialmente hacia el norte. Los paseos marítimos gallegos estarán prácticamente intransitables. En zonas montañosas, las condiciones serán peligrosas. Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios en el tercio norte peninsular durante las próximas dos jornadas.

Algo positivo es que este episodio extremo será breve. A partir del domingo, la masa polar comenzará a retirarse; sin embargo, el tiempo seguirá siendo inestable debido a la formación de una nueva borrasca en el área mediterránea que traerá sus propios retos. Pero esa es otra historia.