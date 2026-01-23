El Real Madrid enfrenta posible proceso penal por contaminación acústica en el Bernabéu durante conciertos de 2024

La justicia española ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado contra el Real Madrid por presuntos delitos contra el medio ambiente debido a la contaminación acústica en el Santiago Bernabéu durante 2024. La juez del Juzgado de Instrucción 53 de Madrid, Mónica Aguirre, aprecia indicios suficientes tras la querella de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB).

En un auto del 15 de enero, la magistrada concluye que los 18 conciertos y eventos entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024 superaron sistemáticamente los límites municipales de ruido (hasta 60 dB diurnos y 50 dB nocturnos), alcanzando picos de 87 dB en casos como los de Taylor Swift –equivalente a 512 bocinas de coches simultáneas–. Aunque organizados por promotores externos, la responsabilidad recae en el Real Madrid Estadio SLU, administrada por José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez.

El estadio renovado, bajo lupa: El Bernabéu, con capacidad para 84.000 espectadores y remodelado por más de 1.700 millones de dólares para acoger eventos masivos, se ubica en Chamartín, rodeado de bloques residenciales. El club sabía del insuficiente aislamiento acústico, lo que podría haber dañado la salud y calidad de vida de los vecinos, según el juez.

Desde septiembre de 2024, los conciertos previstos se desviaron al Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, evitando más quejas pero no el proceso judicial abierto.​

Claves del caso:

Imputados: José Ángel Sánchez y Real Madrid Estadio SLU

Conciertos afectados: Incluidos Taylor Swift (29-30 mayo), Duki y otros 16 eventos.

Excesos de ruido: Hasta 41 dB por encima del límite legal.

Precedente: Podría endurecer regulaciones para estadios en zonas urbanas.