Pronóstico del Tiempo: España bajo el temporal de la borrasca Joseph este miércoles 28 de enero del 2026

España se despierta este miércoles bajo el embate de la borrasca Joseph, una perturbación atlántica de gran magnitud que ha traído consigo lluvias torrenciales, vientos huracanados y un temporal marítimo que mantiene en alerta a gran parte del país.

Catorce comunidades autónomas se encuentran bajo aviso, con cinco de ellas en nivel naranja —que indica riesgo importante—, mientras que solo Canarias, La Rioja y el País Vasco logran escapar de las advertencias meteorológicas.

Este frente frío asociado a la borrasca atraviesa la Península Ibérica de noroeste a sureste, dejando cielos muy cubiertos y precipitaciones generalizadas que afectan prácticamente a todo el territorio, salvo en el extremo oriental y Baleares, donde las lluvias serán más débiles o incluso inexistentes.

Lo más notable del día son las lluvias persistentes y los acumulados significativos en Galicia durante las primeras horas, así como en el oeste del Sistema Central y las sierras Béticas.

Lluvia, nieve y viento: el trío de fuego

Las precipitaciones son abundantes en casi toda la Península, pero los mayores acumulados se registran en Galicia, donde se esperan cifras muy relevantes, junto con deshielos y tormentas ocasionales. En Andalucía, las provincias de Almería y Cádiz están bajo aviso naranja debido a lluvias, viento y fenómenos costeros, con acumulaciones que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, superando incluso los 100 litros en localidades como Grazalema.

Con la llegada del aire frío, la cota de nieve sufre un descenso notable: pasa de estar por encima de los 2.000 metros a ubicarse entre 500 y 900 metros en el noroeste, mientras que en el resto del país se sitúa entre 900 y 1.400 metros. Las nevadas avanzan desde Galicia a lo largo de la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, siendo más intensas en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.

El viento también juega un papel crucial en este temporal. Sopla con rachas muy fuertes en casi toda la Península y Baleares, salvo en el nordeste. En el Cantábrico oriental y los litorales de Alborán, las rachas alcanzan intensidades notables, mientras que en el interior se registran ráfagas muy potentes localizadas en prácticamente toda la región.

Temperaturas en caída libre

Las temperaturas máximas descienden notablemente en gran parte del país, siendo más acentuados los descensos hacia el este, donde pueden ser puntualmente importantes. Las mínimas también caerán al final del día en Galicia, el Cantábrico, las mesetas y el tercio sur. Se anticipan heladas débiles en zonas montañosas del norte.

En Madrid, la temperatura máxima rondará los 10 grados centígrados, mientras que la mínima se situará alrededor de los 3 grados. La capital madrileña presenta un 67% de probabilidad de lluvia durante todo el día, con cielos cubiertos al 100% y un 75% de posibilidad de precipitaciones por la noche.

Pronóstico para los próximos 4 días

Día Temperatura máx. Temperatura mín. Condiciones principales Viento Miércoles 26 enero 10°C 3°C Lluvia moderada, nubosidad 100% Moderado a fuerte Jueves 27 enero 15°C 8°C Chubascos débiles, muy nuboso Suroeste moderado Viernes 28 enero 12°C 6°C Intervalos nubosos, chubascos débiles Flojo a moderado Sábado 29 enero 14°C 11°C Mejora progresiva, menos precipitaciones Débil

Recomendaciones y situación en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología advierte sobre la posible formación de nieblas y brumas en áreas elevadas al paso del frente e insta a extremar precauciones ante un episodio que mantendrá alerta a gran parte del país durante toda la jornada.

En contraste, Canarias disfruta de cielos poco nubosos, temperaturas ligeramente ascendentes y vientos suaves a moderados procedentes del oeste.