Pronóstico del Tiempo de este sábado 7 de febrero de 2026

La borrasca Marta llega a España este sábado 7 de febrero, y promete un fin de semana agitado.

Habrá lluvias abundantes, posibilidad de nevadas y rachas de viento que no dejarán a nadie indiferente.

Si tenías en mente un picnic, es mejor que lo pospongas: tanto el norte como el sur peninsular se llevarán la peor parte.

En Madrid, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras que irán aumentando por la tarde, así como la posibilidad de tormentas y vientos del oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados, con heladas débiles en la Sierra. No es el día ideal para salir sin paraguas, aunque al menos no pasaremos frío extremo.

Situación general en España

La circulación atlántica predomina: cielos nublados con precipitaciones que avanzan de oeste a este. Se esperan lluvias fuertes en el sur y Alborán, así como nevadas en las montañas del centro y norte a cotas de 800-1100 metros. Los vientos serán moderados del oeste y sur, con rachas fuertes en las regiones del sur y este.

Norte (Galicia, Asturias, Cantábrico) : Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas a fuertes y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 3-14°C, con heladas en las montañas. La cota de nieve se situará en 1000m.

: Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas a fuertes y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 3-14°C, con heladas en las montañas. La cota de nieve se situará en 1000m. Centro (Madrid, Castilla y León) : Nuboso con lluvias dispersas que irán en aumento, posible granizo. Las mínimas serán de 0°C y las máximas alcanzarán los 11-12°C. Viento suroeste con rachas.

: Nuboso con lluvias dispersas que irán en aumento, posible granizo. Las mínimas serán de 0°C y las máximas alcanzarán los 11-12°C. Viento suroeste con rachas. Sur (Andalucía) : Lluvias persistentes afectarán a sierras como Grazalema y Ronda (aviso naranja), además de tormentas y granizo. Temperaturas a la baja.

: Lluvias persistentes afectarán a sierras como y Ronda (aviso naranja), además de tormentas y granizo. Temperaturas a la baja. Este (Cataluña, Aragón, Baleares) : Intervalos nublados con lluvias débiles al final del día, nevadas en los Pirineos (1000-1400m). Temperaturas entre 0-17°C, vientos con rachas fuertes.

: Intervalos nublados con lluvias débiles al final del día, nevadas en los Pirineos (1000-1400m). Temperaturas entre 0-17°C, vientos con rachas fuertes. Canarias: Condiciones estables, poco nuboso pero con posibles lluvias débiles en las islas orientales. Temperaturas sin cambios significativos.

El frío del norte enfría el ambiente nacional, mientras que el sur se mantiene con mañanas frescas y tardes más suaves. ¡Cuidado con el viento! Podría convertir tu paraguas en un cometa volador!

Alertas y consejos prácticos

AEMET ha activado avisos: naranja por lluvias en Grazalema y Ronda, así como nevadas significativas en Pirineo y Sistema Central. Se prevén rachas muy fuertes en el sur, este y Galicia.

Lleva un chubasquero impermeable: las tormentas están a la vuelta de la esquina.

Si te diriges a la montaña, verifica la cota de nieve (bajará a 900-1000m).

Conductores: precaución ante charcos y visibilidad reducida.

Tabla de pronóstico próximos 4 días

Según modelos como ECMWF e ICON, se anticipan lluvias persistentes tanto en el norte como en el sur, mientras que el suroeste tendrá menos precipitaciones. Las temperaturas mostrarán altibajos.

Día Norte/Centro Sur/Este Canarias Temp. Madrid (máx/mín) Sáb 7 feb Lluvias fuertes, nevadas montañas Lluvias persistentes, viento fuerte Poco nuboso 7°C / 3°C Dom 8 feb Lluvias disminuyendo; nevadas centro/norte Persistentes en sierras; viento este Intervalos nublados 11°C / 4°C Lun 9 feb Nuevos frentes; precipitaciones Menos intensas; acumulando litros Estable 12°C / 5°C Mar 10 feb Aumento de actividad tormentosa al norte Lluvias débiles al sur Posibles lluvias orientales 14°C / 6°C

El domingo será un día transicional: la borrasca se aleja pero nuevos frentes se acercan. Los modelos coinciden en prever acumulaciones altas de precipitaciones (hasta 180mm noroeste durante una semana). ¡Prepárate! Febrero no parece tener intención de dar tregua.