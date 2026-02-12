  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

Se esperan hoy en Madrid temperaturas de hasta 14 grados

Pronóstico del Tiempo para este jueves 12 de febrero de 2026

España se enfrenta a un jueves marcado por rachas de viento y lluvias intermitentes debido a la borrasca Nils. Las temperaturas bajan y se emiten alertas por vientos fuertes. En Madrid, el cielo estará nublado con posibilidad de chubascos débiles

Cachorro de zorro
Cachorro de zorro. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Esther Palomera y Ana Rosa Quintana.

¡Qué momentazo! Ana Rosa frena en directo las ansias censoras de Esther Palomera

La borrasca Nils continúa afectando a España, trayendo consigo vientos fuertes, lluvias dispersas y un ambiente más fresco.

Este jueves 12 de febrero, las precipitaciones ligeras impactarán principalmente en la vertiente atlántica, el Cantábrico y los Pirineos, siendo más intensas en las sierras andaluzas. En el resto del país, se prevén intervalos nubosos, mientras que el viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el este, Baleares y Cantábrico.

En Madrid, se anticipan cielos cubiertos que se irán oscureciendo a medida que avance la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados, con posibles nieblas y chubascos leves.

No será el día ideal para un picnic, pero al menos no habrá heladas en la ciudad. Por otro lado, en la costa mediterránea las lluvias serán menos frecuentes, aunque el viento dificultará disfrutar de la playa.

Tiempo por regiones clave

  • Galicia y Asturias: Se esperan lluvias y chubascos durante la mañana que disminuirán, pero regresarán por la tarde. Las temperaturas estarán entre 7 y 18 grados. El viento soplará con fuerza en las costas.
  • Andalucía: Las lluvias serán intensas en sierras como Grazalema, acompañadas de brumas matinales. En Cádiz, Huelva y Sevilla será necesario llevar paraguas al amanecer. Las máximas podrían alcanzar los 22 grados en Cádiz.
  • Cataluña y Pirineos: Habrá intervalos nubosos junto a precipitaciones débiles en las montañas, con una cota de nieve situada entre los 1000 y 1400 metros. Se prevén heladas suaves y un viento moderado. Las temperaturas máximas llegarán a los 21 grados.
  • Madrid y Centro: Se incrementará la nubosidad, con lluvias ligeras en las montañas. Se espera un notable descenso térmico.
  • Mediterráneo (Valencia, Murcia): Predominarán cielos poco nublados, aunque habrá vientos fuertes; las temperaturas serán suaves, alcanzando hasta los 22-24 grados. ¡Una primavera adelantada!.
  • Canarias: En el norte habrá nubes mientras que el sur estará despejado. La situación será tranquila con alisios moderados.

El viento se convierte en protagonista: se registrarán rachas de entre 70 y 90 km/h en el este y el Cantábrico, llegando hasta los 130 km/h en las cumbres. Esto generará un mal estado del mar en las costas. Y para aquellos que tengan sombrero: si vuela hoy, no culpen a su peinado; es culpa de Nils.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

DíaPrecipitacionesTemperaturas generalesViento y notas
Jueves 12Lluvias intermitentes, intensas en oeste y sur. Nieve alta en PirineosDescenso térmico; heladas leves en montañasRachas muy fuertes del este y norte
Viernes 13Aumento de lluvias que alcanzarán al Mediterráneo. Chubascos en el norteDescenso general; <10°C en 15 capitalesViento fuerte en costas; alta cota de nieve
Sábado 14Precipitaciones dispersas sobre el norte peninsularDía más frío; Soria podría registrar hasta 4°CViento menos intenso pero inestable
Domingo 15Lluvias limitadas a la mitad norte del paísMejora ligera; >20°C en el surLos vientos irán amainando

La borrasca prolonga esta inestabilidad atlántica, generando deshielos por las cotas altas de nieve acumulada. Galicia y las montañas recibirán los mayores acumulados. Fuentes como Aemet advierten sobre posibles vientos huracanados en el Cantábrico. Por lo tanto, prepárense bien: paraguas, abrigo y agarren fuerte su sombrero. Mañana ofreceremos más actualizaciones.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]