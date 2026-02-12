Pronóstico del Tiempo para este jueves 12 de febrero de 2026

La borrasca Nils continúa afectando a España, trayendo consigo vientos fuertes, lluvias dispersas y un ambiente más fresco.

Este jueves 12 de febrero, las precipitaciones ligeras impactarán principalmente en la vertiente atlántica, el Cantábrico y los Pirineos, siendo más intensas en las sierras andaluzas. En el resto del país, se prevén intervalos nubosos, mientras que el viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el este, Baleares y Cantábrico.

En Madrid, se anticipan cielos cubiertos que se irán oscureciendo a medida que avance la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados, con posibles nieblas y chubascos leves.

No será el día ideal para un picnic, pero al menos no habrá heladas en la ciudad. Por otro lado, en la costa mediterránea las lluvias serán menos frecuentes, aunque el viento dificultará disfrutar de la playa.

Tiempo por regiones clave

Galicia y Asturias : Se esperan lluvias y chubascos durante la mañana que disminuirán, pero regresarán por la tarde. Las temperaturas estarán entre 7 y 18 grados. El viento soplará con fuerza en las costas.

: Se esperan lluvias y chubascos durante la mañana que disminuirán, pero regresarán por la tarde. Las temperaturas estarán entre 7 y 18 grados. El viento soplará con fuerza en las costas. Andalucía : Las lluvias serán intensas en sierras como Grazalema, acompañadas de brumas matinales. En Cádiz, Huelva y Sevilla será necesario llevar paraguas al amanecer. Las máximas podrían alcanzar los 22 grados en Cádiz.

: Las lluvias serán intensas en sierras como Grazalema, acompañadas de brumas matinales. En Cádiz, Huelva y Sevilla será necesario llevar paraguas al amanecer. Las máximas podrían alcanzar los 22 grados en Cádiz. Cataluña y Pirineos : Habrá intervalos nubosos junto a precipitaciones débiles en las montañas, con una cota de nieve situada entre los 1000 y 1400 metros. Se prevén heladas suaves y un viento moderado. Las temperaturas máximas llegarán a los 21 grados.

: Habrá intervalos nubosos junto a precipitaciones débiles en las montañas, con una cota de nieve situada entre los 1000 y 1400 metros. Se prevén heladas suaves y un viento moderado. Las temperaturas máximas llegarán a los 21 grados. Madrid y Centro : Se incrementará la nubosidad, con lluvias ligeras en las montañas. Se espera un notable descenso térmico.

: Se incrementará la nubosidad, con lluvias ligeras en las montañas. Se espera un notable descenso térmico. Mediterráneo (Valencia, Murcia) : Predominarán cielos poco nublados, aunque habrá vientos fuertes; las temperaturas serán suaves, alcanzando hasta los 22-24 grados. ¡Una primavera adelantada!.

: Predominarán cielos poco nublados, aunque habrá vientos fuertes; las temperaturas serán suaves, alcanzando hasta los 22-24 grados. ¡Una primavera adelantada!. Canarias: En el norte habrá nubes mientras que el sur estará despejado. La situación será tranquila con alisios moderados.

El viento se convierte en protagonista: se registrarán rachas de entre 70 y 90 km/h en el este y el Cantábrico, llegando hasta los 130 km/h en las cumbres. Esto generará un mal estado del mar en las costas. Y para aquellos que tengan sombrero: si vuela hoy, no culpen a su peinado; es culpa de Nils.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Precipitaciones Temperaturas generales Viento y notas Jueves 12 Lluvias intermitentes, intensas en oeste y sur. Nieve alta en Pirineos Descenso térmico; heladas leves en montañas Rachas muy fuertes del este y norte Viernes 13 Aumento de lluvias que alcanzarán al Mediterráneo. Chubascos en el norte Descenso general; <10°C en 15 capitales Viento fuerte en costas; alta cota de nieve Sábado 14 Precipitaciones dispersas sobre el norte peninsular Día más frío; Soria podría registrar hasta 4°C Viento menos intenso pero inestable Domingo 15 Lluvias limitadas a la mitad norte del país Mejora ligera; >20°C en el sur Los vientos irán amainando

La borrasca prolonga esta inestabilidad atlántica, generando deshielos por las cotas altas de nieve acumulada. Galicia y las montañas recibirán los mayores acumulados. Fuentes como Aemet advierten sobre posibles vientos huracanados en el Cantábrico. Por lo tanto, prepárense bien: paraguas, abrigo y agarren fuerte su sombrero. Mañana ofreceremos más actualizaciones.