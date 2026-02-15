Pronóstico del Tiempo para este domingo 15 de febrero de 2026

Este domingo, España se presenta con un marcado contraste.

En el norte, las precipitaciones son persistentes, mientras que el sur y la zona mediterránea disfrutan de un soleado día con temperaturas que alcanzan los 20 grados. S

i te encuentras en el Cantábrico, no olvides abrigarte y llevar un paraguas; si estás en Valencia o Málaga, es hora de aplicar crema solar, ya que parece que ha llegado la primavera.

La AEMET muestra un mapa lleno de contrastes. Las altas presiones dominan el sur, mientras un frente atlántico trae lluvias a Galicia, los Pirineos y el Cantábrico. Se esperan lluvias débiles en el noroeste, con nieve a partir de los 700-1400 metros. Por otro lado, el sur y las Baleares disfrutarán de cielos mayormente despejados.

Los vientos soplarán del oeste y serán intensos en los litorales del Cantábrico y del Alborán.

En Madrid, la jornada comienza fría, con mínimas de 3°C y máximas que alcanzarán los 13°C. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con vientos moderados desde el oeste. Hoy no hay previsión de lluvias; sin embargo, ese frío matutino puede ser más efectivo que una taza de café para despertarte.

Detalle por regiones clave

Norte peninsular ( Galicia , Asturias , Cantabria , País Vasco ): Cielos cubiertos con chubascos y lluvias débiles, siendo más intensas en la costa. Las temperaturas oscilarán entre 7-18°C en Asturias , acompañadas de rachas fuertes de viento.

( , , , ): Cielos cubiertos con chubascos y lluvias débiles, siendo más intensas en la costa. Las temperaturas oscilarán entre 7-18°C en , acompañadas de rachas fuertes de viento. Mediterráneo ( Valencia , Alicante , Murcia , Barcelona ): Predominará el sol con algunas nubes altas, alcanzando máximas entre 19-21°C. En Castellón , se prevé viento moderado a fuerte, con rachas que podrían llegar a ser huracanadas (130-140 km/h).

( , , , ): Predominará el sol con algunas nubes altas, alcanzando máximas entre 19-21°C. En , se prevé viento moderado a fuerte, con rachas que podrían llegar a ser huracanadas (130-140 km/h). Andalucía ( Sevilla , Málaga ): Cielos poco nubosos con temperaturas entre 17-21°C. El viento será moderado y se podrían presentar heladas leves en las sierras.

( , ): Cielos poco nubosos con temperaturas entre 17-21°C. El viento será moderado y se podrían presentar heladas leves en las sierras. Meseta y centro ( Castilla y León , Madrid ): Habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en zonas montañosas. Las mínimas podrán bajar hasta -4°C con heladas. Las máximas rondarán entre los 13-16°C.

( , ): Habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en zonas montañosas. Las mínimas podrán bajar hasta -4°C con heladas. Las máximas rondarán entre los 13-16°C. Canarias : Cielos poco nubosos con temperaturas oscilando entre 13-21°C. Se espera viento fuerte del nordeste en las costas.

: Cielos poco nubosos con temperaturas oscilando entre 13-21°C. Se espera viento fuerte del nordeste en las costas. Baleares: Intervalos nubosos durante la jornada con presencia de polvo en suspensión por la tarde.

¡Atención a los vientos! Se han emitido avisos por rachas muy intensas en este, así como en los Pirineos y el Ampurdán. En las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, las rachas pueden alcanzar hasta los 47 km/h.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias observadas: se espera un refuerzo del anticiclón, lo que implicará menos lluvias en el sur pero seguirá habiendo precipitaciones persistentes en el norte. Las temperaturas tenderán a subir generalizadamente.

Día Norte (ej. Bilbao) Centro (Madrid) Sur/Mediterráneo (ej. Valencia) Viento clave Domingo 15 feb Nuboso, lluvias, 7-13°C Poco nuboso, 3-13°C Soleado, 12-20°C Fuerte oeste, rachas 100+ km/h Lunes 16 feb Lluvias persistentes, 5-12°C Parcialmente nuboso, 5-14°C Poco nuboso, 10-19°C Moderado noroeste Martes 17 feb Chubascos, 6-14°C Nubes dispersas, 7-16°C Despejado, 12-20°C Rachas este Miércoles 18 feb Nuboso norte, 4-13°C Parcialmente nuboso, 9-18°C Soleado, 13-21°C Flojo variable

Si tienes planes de viaje hoy, no olvides consultar las actualizaciones en la web de la AEMET. El clima nos recuerda que España es un país lleno de contrastes: desde chubascos hasta días soleados todo en cuestión de horas!.