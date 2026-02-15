El simulador de la Renta 2025 ya está disponible

Puedes quitarte el agobio de encima antes del inicio oficial de la campaña. La Agencia Tributaria ha activado el simulador Renta Web Open, que te permite averiguar con antelación si Hacienda te debe dinero o si, por el contrario, eres tú quien tiene que abonarles. Sin complicaciones ni necesidad de identificación electrónica, tan solo tienes que introducir tus datos y listo.

La campaña de la Renta 2025 comenzará el 8 de abril y concluirá el 30 de junio. Con este simulador, podrás evitar largas esperas y organizarte con tiempo. Es perfecto para determinar si estás obligado a presentar la declaración o para explorar diferentes opciones, como la declaración conjunta. Imagina poder ver el resultado en un PDF que se asemeja al oficial, aunque no lo sea. Si el resultado es negativo, Hacienda te devolverá dinero; si es positivo, tendrás que pagar.

Cómo acceder y utilizarlo paso a paso

Accede a través de la página web de la Agencia Tributaria. Dirígete a ‘Todas las gestiones’ > ‘Otros servicios’ > ‘Simuladores’. Selecciona ‘Renta Web Open Simulador’. No necesitarás Cl@ve ni un certificado digital, ya que es solo una simulación.

Aquí tienes un proceso sencillo:

Haz clic en ‘Nueva declaración’ o carga una anterior si la tienes guardada. Selecciona tu idioma y proporciona los datos básicos: NIF, estado civil, hijos o personas a cargo. Introduce tus ingresos: del trabajo, entidades bancarias, inversiones o actividades si eres autónomo. Prueba las deducciones: alquiler, donativos, planes de pensiones. Puedes alternar entre individual o conjunta para ver cuál opción es más beneficiosa. Al final, valida y revisa el resumen. El PDF mostrará la cuota íntegra, retenciones y el importe final en la esquina superior derecha.

Resultado Significado Número negativo (-) Hacienda te devuelve dinero Número positivo (+) Tienes que pagar a Hacienda

Este simulador no guarda información ni envía datos. Solo te ofrece una vista previa para anticipar posibles problemas y maximizar tus beneficios. Por ejemplo, si observas que ciertas deducciones mejoran tu situación fiscal, podrás prepararlo todo para la campaña real.

Por qué usarlo ahora

Aunque faltan dos meses para el 8 de abril, la ansiedad por la Renta suele comenzar antes. Con Renta Web Open, puedes gestionar tu IRPF sin sorpresas desagradables. En territorios forales como Bizkaia o Navarra, también hay versiones similares con nuevos incentivos para 2025. Experimenta con diferentes escenarios: ¿declaración conjunta con tu pareja? ¿Aportaciones adicionales a pensiones? Todo se recalcula automáticamente.

Los autónomos tienen facilidad para incluir los rendimientos de sus actividades. Y si posees inversiones o intereses bancarios, puedes introducirlos y conocer su impacto real en tu declaración. Hacienda quiere que planifiques bien, evites errores y tomes decisiones financieras adecuadas para la campaña.

En definitiva, este simulador se convierte en tu aliado para una Declaración de la Renta sin complicaciones. Accede hoy mismo y despeja tus dudas de una vez.