  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 14 grados

Pronóstico del Tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026

Lluvias en el norte de la península, cielos nublados y un aumento generalizado de las temperaturas en España este lunes, con vientos fuertes en la zona este[1][3].

Pronóstico del Tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026
Cigüeñas. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Más información

Navalny

El asesinato de Navalny con toxina de ranas dardo reaviva el recuerdo de la siniestra KGB

¡Buenos días, España!

Este lunes 16 de febrero de 2026, un frente estacionario está trayendo lluvias al tercio norte del país.

Mientras tanto, el resto del territorio experimenta un repunte térmico que invita a sacar las gafas de sol. Si te diriges al sur o a la costa mediterránea, puedes dejar el paraguas en casa; sin embargo, si te aventuras por los Pirineos o Galicia, no olvides abrigarte.

En Madrid, el día se presenta gris y cubierto, pero no hay probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 ºC, perfectas para dar un paseo sin preocuparse por sudar en exceso. Y

atención con los vientos: rachas fuertes de poniente están afectando al litoral mediterráneo, lo que hará que sientas un fresquito extra en Valencia (hasta 21 ºC) o Alicante (también 21 ºC).

Situación por regiones

El mapa meteorológico divide hoy a España en dos mitades: el norte empapado y el sur seco.

  • Norte peninsular (Galicia, Cantábrico oriental, cara norte del Pirineo): Lluvias persistentes y cielos muy nublados. Posibles nevadas a partir de los 1.800-2.000 m en los Pirineos, bajando hasta los 1.500 m. Rachas de viento muy intensas del oeste.
  • Centro (Madrid, Castilla y León): Abundante nubosidad, aunque las precipitaciones serán escasas. Vientos moderados en Valladolid, alcanzando hasta 33 km/h.
  • Sur y Mediterráneo (Andalucía, Valencia, Barcelona, Baleares): Cielos mayormente despejados o con algunas nubes altas. Temperaturas primaverales: 19 ºC en Barcelona, 20 ºC en Palma, con viento del poniente que puede llegar a los 36 km/h.
  • Canarias: Sol resplandeciente y cielos despejados. En Las Palmas, se esperan máximas de 22 ºC con vientos moderados del sureste.
  • Vientos generales: Muy fuertes del oeste en el tercio oriental, así como en el Cantábrico y Baleares. Heladas débiles solo en cotas altas del Pirineo.

Las temperaturas subirán en casi todo el país, excepto en el Cantábrico oriental donde se prevé un descenso. Las mínimas aumentarán notablemente en el interior norte y la meseta sur.

Alerta por vientos y humor del día

Si sales por Valencia o Alicante, prepárate para que el viento te despeine como a un espantapájaros; al menos la temperatura se mantendrá entre los 21 y 22 ºC. En el norte, las lluvias son constantes: ¡mejor optar por un impermeable que por un paraguas para evitar sorpresas!. Habrá momentos de viento fuerte también en Alborán y Baleares.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias, se anticipa la llegada de más borrascas que traerán lluvias generalizadas, especialmente hacia el noroeste, así como nevadas en las montañas. Las temperaturas serán suaves salvo una caída prevista para el miércoles.

DíaPrecipitacionesTemperaturas generales (interior)Notas destacadas
Lun 16 febLluvias al norte, dispersas centro/oesteMín 7-12 ºC, máx 10-16 ºCVientos fuertes desde el este
Mar 17 febAbundantes en tercio oeste/centro, >50 l/m² GaliciaMín 8-12 ºC, máx 10-16 ºCNevadas en las montañas, cota baja
Mié 18 febLluvias intensas (>100 l/m² noroeste), nevadas meseta norteMín 1-4 ºC, máx <5 ºC interiorFrío polar con heladas
Jue 19 febLluvias generalizadas, entre 10-40 l/m² al norteMín 5-10 ºC, máx 15-20 ºC levanteEfecto foehn en Mediterráneo

Los acumulados semanales superan los 100-200 l/m² en Galicia, sierras andaluzas y los Pirineos. ¡Mantente seco y bien abrigado!

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

E-READERS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]