Pronóstico del Tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026

¡Buenos días, España!

Este lunes 16 de febrero de 2026, un frente estacionario está trayendo lluvias al tercio norte del país.

Mientras tanto, el resto del territorio experimenta un repunte térmico que invita a sacar las gafas de sol. Si te diriges al sur o a la costa mediterránea, puedes dejar el paraguas en casa; sin embargo, si te aventuras por los Pirineos o Galicia, no olvides abrigarte.

En Madrid, el día se presenta gris y cubierto, pero no hay probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 ºC, perfectas para dar un paseo sin preocuparse por sudar en exceso. Y

atención con los vientos: rachas fuertes de poniente están afectando al litoral mediterráneo, lo que hará que sientas un fresquito extra en Valencia (hasta 21 ºC) o Alicante (también 21 ºC).

Situación por regiones

El mapa meteorológico divide hoy a España en dos mitades: el norte empapado y el sur seco.

Norte peninsular ( Galicia , Cantábrico oriental, cara norte del Pirineo ): Lluvias persistentes y cielos muy nublados. Posibles nevadas a partir de los 1.800-2.000 m en los Pirineos , bajando hasta los 1.500 m. Rachas de viento muy intensas del oeste.

( , Cantábrico oriental, cara norte del ): Lluvias persistentes y cielos muy nublados. Posibles nevadas a partir de los 1.800-2.000 m en los , bajando hasta los 1.500 m. Rachas de viento muy intensas del oeste. Centro ( Madrid , Castilla y León): Abundante nubosidad, aunque las precipitaciones serán escasas. Vientos moderados en Valladolid , alcanzando hasta 33 km/h.

( , Castilla y León): Abundante nubosidad, aunque las precipitaciones serán escasas. Vientos moderados en , alcanzando hasta 33 km/h. Sur y Mediterráneo ( Andalucía , Valencia , Barcelona , Baleares): Cielos mayormente despejados o con algunas nubes altas. Temperaturas primaverales: 19 ºC en Barcelona , 20 ºC en Palma , con viento del poniente que puede llegar a los 36 km/h.

( , , , Baleares): Cielos mayormente despejados o con algunas nubes altas. Temperaturas primaverales: 19 ºC en , 20 ºC en , con viento del poniente que puede llegar a los 36 km/h. Canarias : Sol resplandeciente y cielos despejados. En Las Palmas , se esperan máximas de 22 ºC con vientos moderados del sureste.

: Sol resplandeciente y cielos despejados. En , se esperan máximas de 22 ºC con vientos moderados del sureste. Vientos generales: Muy fuertes del oeste en el tercio oriental, así como en el Cantábrico y Baleares. Heladas débiles solo en cotas altas del Pirineo.

Las temperaturas subirán en casi todo el país, excepto en el Cantábrico oriental donde se prevé un descenso. Las mínimas aumentarán notablemente en el interior norte y la meseta sur.

Alerta por vientos y humor del día

Si sales por Valencia o Alicante, prepárate para que el viento te despeine como a un espantapájaros; al menos la temperatura se mantendrá entre los 21 y 22 ºC. En el norte, las lluvias son constantes: ¡mejor optar por un impermeable que por un paraguas para evitar sorpresas!. Habrá momentos de viento fuerte también en Alborán y Baleares.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias, se anticipa la llegada de más borrascas que traerán lluvias generalizadas, especialmente hacia el noroeste, así como nevadas en las montañas. Las temperaturas serán suaves salvo una caída prevista para el miércoles.

Día Precipitaciones Temperaturas generales (interior) Notas destacadas Lun 16 feb Lluvias al norte, dispersas centro/oeste Mín 7-12 ºC, máx 10-16 ºC Vientos fuertes desde el este Mar 17 feb Abundantes en tercio oeste/centro, >50 l/m² Galicia Mín 8-12 ºC, máx 10-16 ºC Nevadas en las montañas, cota baja Mié 18 feb Lluvias intensas (>100 l/m² noroeste), nevadas meseta norte Mín 1-4 ºC, máx <5 ºC interior Frío polar con heladas Jue 19 feb Lluvias generalizadas, entre 10-40 l/m² al norte Mín 5-10 ºC, máx 15-20 ºC levante Efecto foehn en Mediterráneo

Los acumulados semanales superan los 100-200 l/m² en Galicia, sierras andaluzas y los Pirineos. ¡Mantente seco y bien abrigado!