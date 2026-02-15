El asesinato de Navalny con toxina de ranas dardo reaviva el recuerdo de la siniestra KGB

Alexéi Navalny fue un constante desafío para Vladímir Putin a lo largo de los años. Su vida se apagó en febrero de 2024 dentro de una prisión en Siberia.

Desde Moscú, se argumentó que su fallecimiento fue por causas naturales. Sin embargo, un reciente informe conjunto ha cambiado el rumbo de la narrativa.

El 14 de febrero de 2026, cinco naciones —Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos— hicieron pública una declaración.

Tras analizar muestras del cuerpo del opositor, hallaron epibatidina, una neurotoxina proveniente de ranas dardo venenosas ecuatorianas. Esta sustancia es 200 veces más potente que la morfina y puede provocar parálisis y paro respiratorio.

La reacción de Yulia Navalnaya, viuda del disidente, fue inmediata. Afirmó: «Hace dos años dije que Putin había asesinado a mi esposo. Hoy, la ciencia respalda esos hechos».

Desde Londres, las acusaciones fueron directas: solo Rusia contaba con los medios, motivos y oportunidades para llevar a cabo el crimen dentro de esa cárcel.

Rusia, por su parte, continúa desmintiendo cualquier implicación. Asegura que su muerte fue consecuencia natural tras un paseo.

No obstante, los síntomas presentados son preocupantes: un malestar repentino seguido de un colapso. Este escenario evoca el intento de envenenamiento sufrido por Navalny en 2020 con Novichok. En aquella ocasión, fue trasladado a Alemania y logró sobrevivir; sin embargo, al regresar a Rusia fue encarcelado.

Estrategias letales del KGB

El KGB, predecesor del actual FSB ruso, tenía experiencia en el uso de venenos poco comunes para eliminar a sus opositores políticos.

Ricina en paraguas : En 1978, el disidente búlgaro Georgi Márkov perdió la vida en Londres tras ser pinchado en la pierna por un agente con un paraguas que liberó ricina, una letal toxina derivada de semillas. Las investigaciones apuntan a la posible colaboración del KGB en este asesinato.

: En 1978, el disidente búlgaro perdió la vida en Londres tras ser pinchado en la pierna por un agente con un paraguas que liberó ricina, una letal toxina derivada de semillas. Las investigaciones apuntan a la posible colaboración del KGB en este asesinato. Piolet para Trotski : En 1940, Ramón Mercader , agente soviético, asesinó a León Trotski en México utilizando un piolet. Este crimen fue orquestado por el NKVD, antecesor del KGB.

: En 1940, , agente soviético, asesinó a en México utilizando un piolet. Este crimen fue orquestado por el NKVD, antecesor del KGB. Ejecuciones sumarias y torturas: Durante la Gran Purga de los años treinta, el NKVD ejecutó a cientos de miles utilizando troikas que llevaban a cabo juicios exprés sin pruebas concretas.

Año Ejecutados Total convictos 1937 353.074 790.665 1938 328.618 554.258

Las cifras son escalofriantes y revelan la magnitud del horror. Las confesiones obtenidas eran fruto de torturas: golpes físicos, privación del sueño y amenazas dirigidas a sus familias.

Durante la Guerra Fría, el KGB perfeccionó sus métodos. Se infiltraba entre disidentes y utilizaba tácticas como la psiquiatría punitiva y el envenenamiento discreto. Hoy en día, esas prácticas han sido heredadas por el FSB. Navalny ya había sido objetivo antes.

Contexto y desarrollo

Navalny logró movilizar grandes masas contra la corrupción gubernamental. Miles salieron a las calles apoyándolo. Para Putin representaba una amenaza real. Fue juzgado por extremismo y enviado a Siberia.

Este nuevo hallazgo llega justo cuando se cumple un aniversario más de su muerte. Los países europeos han comunicado esto a Rusia a través de la OPAQ, acusándola de violar la Convención sobre Armas Químicas. Buscan que se haga justicia.

¿Qué pasos seguirán? Es probable que se impongan sanciones más severas. Yulia Navalnaya ha asumido ahora el liderazgo de la oposición e incluso podría unir fuerzas con otros exiliados. Rusia se enfrenta al riesgo del aislamiento internacional mientras Occidente exige mayor transparencia sobre las condiciones carcelarias.

El patrón persiste: venenos inusuales y negaciones oficiales al estilo clásico del KGB. Esto no termina aquí; poco a poco se irá destapando la verdad detrás del misterio.