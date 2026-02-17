Pronóstico del Tiempo para este martes 17 de febrero de 2026

Este martes 17 de febrero de 2026, España se despierta bajo un clima anticiclónico en gran parte del país, aunque no sin algunas sorpresas. En el norte, lluvias intensas afectan al Cantábrico oriental y Galicia, mientras que el este enfrenta rachas de viento muy fuertes que podrían levantar hasta los sombreros más firmes. Al sur y este, las temperaturas experimentan un aumento que trae consigo un aire primaveral, perfecto para dejar la bufanda en casa.

Las precipitaciones abundantes están golpeando el extremo norte peninsular desde primera hora, con acumulaciones notables en el Cantábrico. Por otro lado, nevadas en los Pirineos comienzan a partir de los 1.300-1.500 metros y continuarán ascendiendo. El viento del oeste sopla con moderación en las regiones norte y este, presentando intervalos fuertes especialmente en litorales y montañas. En Canarias, la calima sigue presente pero comienza a aflojar.

Detalle por regiones clave

Al observar el mapa se aprecian contrastes sorprendentes: un norte empapado y un sur que invita a lucir manga corta. Aquí te dejo un resumen:

Madrid : Comienza muy nuboso pero se abrirán claros por la tarde. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C, con viento del suroeste a 30 km/h.

: Comienza muy nuboso pero se abrirán claros por la tarde. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C, con viento del suroeste a 30 km/h. Barcelona : En el norte se presentarán nubes con precipitaciones débiles en el Pirineo catalán . Las máximas llegarán a 15°C, con heladas débiles en las zonas más altas.

: En el norte se presentarán nubes con precipitaciones débiles en el . Las máximas llegarán a 15°C, con heladas débiles en las zonas más altas. Valencia : Se espera poco nuboso, soleado y alcanzando los 24°C. Viento del oeste notable, hasta 30 km/h.

: Se espera poco nuboso, soleado y alcanzando los 24°C. Viento del oeste notable, hasta 30 km/h. Sevilla : Habrá bancos de niebla por la mañana que darán paso a cielos despejados. La máxima será de 18°C.

: Habrá bancos de niebla por la mañana que darán paso a cielos despejados. La máxima será de 18°C. Galicia y Asturias : Predominarán las nubes con lluvias débiles a moderadas que cesarán por la tarde. Temperaturas entre 9-19°C en Asturias .

y : Predominarán las nubes con lluvias débiles a moderadas que cesarán por la tarde. Temperaturas entre 9-19°C en . País Vasco : Se registrará lluvia débil, con temperaturas ascendiendo entre 10-15°C y viento del oeste con rachas.

: Se registrará lluvia débil, con temperaturas ascendiendo entre 10-15°C y viento del oeste con rachas. Palma de Mallorca : Máxima de 21°C y mínimas alrededor de 14°C. Viento flojo del noroeste.

: Máxima de 21°C y mínimas alrededor de 14°C. Viento flojo del noroeste. Canarias: Poco nuboso con una calima que va remitiendo; temperaturas entre 13-26°C.

Las temperaturas aumentan en el sureste mientras que las mínimas descienden en el nordeste. Se prevén heladas débiles en los Pirineos, así como nieblas sobre las montañas atlánticas y la meseta sur.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Según las tendencias observadas, el anticiclón parece ganar terreno aunque algunos frentes se asoman por el norte. Los datos han sido contrastados con fuentes confiables.

Día Norte (Galicia, Cantábrico) Centro (Madrid) Sur/Este (Valencia, Sevilla) Canarias Mar 17 Lluvias, 10-16°C, viento fuerte Nuboso, 9-16°C Despejado, 18-24°C Calima, 13-26°C Mié 18 Chubascos débiles, 10-15°C Cubierto con lluvias, 7-11°C Poco nuboso, 15-22°C Estable, 14-25°C Jue 19 Nuboso, posibles precipitaciones Nubes, aproximadamente 0-17°C Soleado, 18-23°C Despejado, 15-26°C Vie 20 Intervalos nubosos, 8-18°C Parcialmente nuboso, 5-18°C Cielos despejados, 20-24°C Templado, 16-27°C

¡Atención al viento en el este! No querrás que te vuele el paraguas antes de mojarte. Si sales hoy, ajusta tu plan según tu rincón de España: chubasquero al norte o crema solar al sur. Mañana volveremos con más novedades.