Pronóstico del Tiempo: la borrasca Pedro arrasa España con vientos huracanados este jueves 19 de febrero del 2026

España despierta este jueves bajo la influencia de la borrasca Pedro, un sistema de bajas presiones que trae consigo uno de los temporales más severos de la temporada.

Mientras el norte se enfrenta a vientos huracanados y lluvias persistentes, el sur disfruta de un clima más sosegado, aunque con algunos caprichos meteorológicos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un total de 137 avisos en 27 provincias, con nueve comunidades en alerta naranja, principalmente por razones relacionadas con el viento y fenómenos costeros.

El temporal no es asunto menor. En el litoral cantábrico, así como en el este y sureste peninsular y Baleares, las rachas de viento superarán los 70 km/h, alcanzando puntas huracanadas que sobrepasan los 120 km/h en cabos muy expuestos.

En regiones especialmente vulnerables como la costa sur de Tarragona y el litoral vasco, ya se han registrado rachas que llegan hasta los 130 km/h, con máximos documentados de 127,7 km/h en Cerroja y 124,9 km/h en Matxitxako. Por precaución, se interrumpirá el tráfico ferroviario entre Comunidad Valenciana y Cataluña desde las 11 hasta las 16 horas.

Lluvia, nieve y frío en el tercio norte

En el tercio norte del país, los cielos permanecerán muy nubosos o completamente cubiertos. Se prevén precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en las laderas norte de los sistemas montañosos, siendo las zonas costeras donde se esperan mayores acumulaciones. En Galicia, Santander y Donostia-San Sebastián, las lluvias intermitentes acompañarán al viento durante casi toda la jornada.

La nieve también hará su aparición en los principales sistemas montañosos a cotas que rondan entre los 700 y 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde se anticipan acumulaciones significativas. Curiosamente, no se descarta que caigan copos en algunas capitales de provincia de la meseta norte como Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Soria y León, sobre todo durante las primeras horas del día.

Temperaturas en caída libre

Las temperaturas máximas sufrirán un descenso generalizado por todo el territorio, siendo especialmente notable en áreas del litoral cantábrico, del Pirineo, sureste peninsular y zonas elevadas del interior. En Madrid, se esperan máximas de 11°C con mínimas que rondarán los 3°C; sin embargo, la sensación térmica será más fría debido al viento del oeste. En el norte, las máximas apenas alcanzarán entre los 10-14°C. Por otro lado, en el levante peninsular podrían superarse los 19°C gracias al efecto Foehn.

Las mínimas también bajarán tanto en la Península como en Baleares, previéndose heladas débiles en algunas zonas montañosas. En Barcelona, se alcanzarán temperaturas de hasta 16°C; mientras que en Valencia y Alicante se acercarán a los 19°C, creando un contraste notable con el clima del norte.

El sur y las islas, más tranquilos

En Andalucía, la situación tiende hacia una estabilidad tras algunas nubes matinales. La tarde será agradable para Sevilla, con cielos despejados y máximas que llegarán a los 17°C. Por su parte, Málaga disfrutará de un día soleado con temperaturas alrededor de los 16°C. En el archipiélago canario, Las Palmas de Gran Canaria tendrá una jornada tranquila con vientos suaves y temperaturas agradables entre 15°C y 19°C.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Zona Condiciones Máx. Mín. Viento Jueves 19 feb Cantábrico y norte Lluvia, nieve a cotas altas, vientos muy fuertes 10-14°C 1-5°C 70-130 km/h Jueves 19 feb Centro y sur Despejado a poco nuboso, vientos moderados 11-17°C 3-8°C 20-40 km/h Viernes 20 feb Tercio occidental Lluvias cuantiosas, vientos fuertes 12-15°C 8-12°C 40-60 km/h Viernes 20 feb Levante y sur Poco nuboso, vientos moderados 16-20°C 10-14°C 25-45 km/h Sábado 21 feb Galicia, Cantábrico, Andalucía Nuevos frentes con lluvias abundantes 11-16°C 7-11°C 50-70 km/h Sábado 21 feb Centro y levante Nuboso, precipitaciones dispersas 14-18°C 9-13°C 30-50 km/h Domingo 22 feb Toda España Estabilización progresiva, cielos poco nubosos 15-19°C 5-10°C 15-35 km/h

La semana de las borrascas

La próxima semana seguirá bajo la influencia constante de un conjunto de borrascas atlánticas que traerán lluvias casi a diario por toda España. Se prevén acumulaciones que superen los entre100 a150 litros por metro cuadrado en varias comunidades autónomas; especialmente afectadas serán Galicia, la Sierra de Gredos, así como algunas áreas montañosas de Andalucía. El noroeste peninsular destacará como una región con una anomalía significativa en precipitación dentro de todo Europa, llegando a acumular hasta90 litros por metro cuadrado por encima de lo habitual en esta zona gallega.

Este jueves señala el comienzo de una semana marcada por inclemencias meteorológicas. Mientras el norte resiente el impacto contundente de la borrasca Pedro, el sur tiene oportunidad para disfrutar un clima más apacible. La recomendación es clara: si planeas viajar hacia el área del Cantábrico o al levante peninsular, toma precauciones ante posibles vientos intensos y lluvias. El resto del país puede respirar tranquilo… al menos por hoy.