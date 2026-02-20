Pronóstico del Tiempo para este viernes 20 de febrero de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este viernes 20 de febrero de 2026, España se levanta con un mapa del tiempo que podría confundirte: el norte llora lluvias débiles, mientras que el sur se prepara para disfrutar del sol. En el centro, las nieblas matinales podrían hacer que algunos lleguen tarde al trabajo.

Según informes de Aemet y tutiempo.net, el anticiclón está ganando terreno, aunque no sin resistencia.

En el Cantábrico oriental, las precipitaciones continuarán hasta media mañana.

Donostia-San Sebastián y Santander tendrán cielos cubiertos y temperaturas oscilando entre 10 y 13 ºC, con vientos que alcanzan los 37 km/h. Por su parte, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Pamplona siguen la misma tónica: lluvias durante la madrugada y máximas frescas de 11 ºC. En los Pirineos, la nieve hará acto de presencia a partir de los 1000-1300 m.

Mientras tanto, el sur y la costa mediterránea brillan con luz propia. Murcia lidera con una temperatura de 21 ºC a las 16:00, bajo cielos completamente despejados. En Valencia, se aproximan a los 20 ºC; Sevilla y Huelva rondan los 19 ºC; mientras que Málaga y Córdoba se quedan en unos agradables 17 ºC. En Madrid, disfrutamos de unos agradables 14 ºC con nubosidad en aumento por la tarde, lo que lo hace ideal para dar un paseo sin preocuparse por sudar.

Vientos y nieblas: los villanos del día

No todo es alegría bajo el sol. El valle del Ebro enfrenta vientos de entre 26-32 km/h en Zaragoza, con rachas que pueden alcanzar hasta los 130 km/h en el bajo Ebro y los Pirineos. Tanto Tarragona como Palma de Mallorca experimentan condiciones similares, con vientos a 30 km/h y temperaturas máximas de 16 ºC. En la meseta, las nieblas hacen su aparición en León (-1 ºC), así como en Ávila, Burgos y Soria (cercanas a los 0 ºC). Por otro lado, en Galicia y Ourense, la bruma se disipará al mediodía, alcanzando hasta los 13 ºC.

En las islas canarias reina la calma: en Las Palmas, las temperaturas oscilan entre los 15-19 ºC con nubes; mientras que en Santa Cruz de Tenerife, disfrutarán de un día despejado a unos agradables 19 ºC.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Hoy predomina la estabilidad. Sin embargo, la próxima semana traerá consigo borrascas atlánticas que podrían generar lluvias intensas (hasta 100-150 l/m² en Galicia, Gredos y Andalucía montañosa) así como nevadas en la meseta norte. Las temperaturas serán suaves, salvo por un descenso previsto para el miércoles. Aquí te dejamos un resumen claro:

Día Norte y Cantábrico Centro y Meseta Sur y Mediterráneo Precipitaciones clave Viernes 20 Lluvias débiles por la mañana, entre 10-13 ºC Nieblas, entre 11-14 ºC, vientos en el Ebro Sol radiante, entre 17-21 ºC Débiles en el norte Sábado 21 Nubes con posibles chubascos Estable, ascenso ligero de temperaturas Despejado, posibilidad de >20 ºC Dispersas hacia el oeste Domingo 22 Lluvias generalizadas Lluvias acumuladas entre 15-30 l/m² Menos afectadas por las precipitaciones Abundantes en el tercio oeste Lunes 23 Borrascas, nevadas previstas en Pirineos Frío interior con heladas leves Suaves gracias al Foehn levante >50 l/m² Galicia y Gredos

Así que ya lo sabes: si vas al norte no olvides tu paraguas; si te diriges al sur, recuerda aplicar crema solar; y paciencia si conduces por zonas con niebla. Mañana volveremos con más actualizaciones.