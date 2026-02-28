  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 11 grados

Pronóstico del Tiempo para España este sábado 28 de febrero de 2026

España se enfrenta a un sábado marcado por lluvias ligeras en el norte, cielos nublados en el interior y temperaturas agradables en la costa mediterránea. Las borrascas atlánticas traen consigo una humedad persistente.

Este sábado 28 de febrero, España amanece con un clima cambiante: lluvias ligeras afectan al norte del país, mientras que el interior presenta cielos nublados y descensos en las temperaturas.

En Barcelona, se prevé un día cubierto con chubascos y máximas que alcanzarán los 16 ºC, según informes de Infobae y AccuWeather.

Las borrascas atlánticas auguran más precipitaciones para los próximos días, aunque el sur parece resistir con algo más de sol.

Madrid se sitúa en el centro del mapa meteorológico con una máxima de 11 ºC, un ambiente fresco pero sin heladas severas.

No olvides llevar el paraguas si decides salir, ya que las nubes están al acecho y el viento soplará con fuerza de hasta 32 km/h en Barcelona. Febrero de 2026 está reafirmando su reputación como un mes húmedo, con lluvias superiores a lo habitual en el oeste, centro y sur.

Hoy en las principales ciudades

Veamos cómo se perfila el día en algunos puntos clave. Los datos provienen de AEMET, AccuWeather y fuentes locales:

  • Madrid: Cielos nublados con una máxima de 11 ºC y mínima de 6 ºC. Viento ligero del sudeste.
  • Barcelona: Nubosidad del 58% durante el día y 92% por la noche. Probabilidad de lluvia del 12% durante el día y 25% por la noche. Temperaturas entre 16 ºC y 10 ºC. Rachas de viento alcanzando los 32 km/h.
  • León: Predominio de cielos despejados con algunas nubes. Máximas de 11 ºC y mínimas que podrían bajar hasta -2 ºC, con posibilidad de heladas débiles. Brisas del sudeste.
  • Norte (Galicia, Cantábrico): Lluvias ligeras debido a los frentes atlánticos.
  • Sur y Canarias: Menos precipitaciones, aunque una DANA en transición podría traer cierta inestabilidad.

¡Atención! El índice UV alcanzará un nivel de 4 en Barcelona, así que no olvides usar crema solar si aparece el sol.

Tendencias generales

Febrero se despide con lluvias continuas que afectan gran parte del territorio nacional, gracias a potentes borrascas atlánticas. De acuerdo al modelo ECMWF, se esperan precipitaciones abundantes, salvo en la zona este. Las temperaturas se mantienen suaves, aunque habrá descensos notables en el nordeste interior. Aunque España cuenta con unas impresionantes 3.000 horas de sol al año, hoy es mejor optar por un impermeable que por unas gafas de sol.

Un toque humorístico sobre nuestra meteorología: mientras que el norte parece estar bajo un diluvio permanente, el sur responde con su característico «yo prefiero mi clima continental templado». Es una clásica muestra del carácter caprichoso pero soleado que nos define.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí te presentamos un resumen para la península ibérica, centrado en las tendencias medias (datos de AccuWeather para Barcelona como referencia representativa del este y datos generales AEMET para el resto). Temperaturas aproximadas; más humedad en el norte y mayor sequedad en el sur.

DíaTemperaturas (máx/mín)Cielo y precipitaciónViento
Sáb 28 feb11-16 ºC / 6-10 ºCNubes, chubascos norte y este (12-25%)9-32 km/h, E-SE
Dom 1 mar13 ºC / 5-10 ºCPrincipalmente soleado al este; nubes altas al norte7 km/h S
Lun 2 mar11 ºC / 3-12 ºCNublado; posibles lluvias al norte y centro7 km/h ENE
Mar 3 mar12-15 ºC / 6 ºCDe nubes a sol; viento del este. Baja probabilidad de lluvia (25%)17 km/h ENE

Prepárate para la lluvia si estás en el norte, pero no te confíes demasiado: el clima español cambia más rápido que un guión cómico. Mantente atento a las actualizaciones de AEMET para cualquier aviso relevante.

