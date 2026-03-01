Pronóstico del Tiempo para este domingo 1 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este domingo 1 de marzo de 2026, celebramos la llegada de la primavera meteorológica en España, aunque no os dejéis engañar por la idea de un clima soleado y florido.

Los pronósticos, como el europeo, indican que hoy tendremos una atmósfera caprichosa: nubes, algún chubasco inesperado y temperaturas que se desploman en el interior.

Tras un febrero tranquilo, ¡la naturaleza nos sorprende con un guiño húmedo!

En Madrid, el termómetro se situará en una máxima de 15°C y una mínima de 4°C, ideal para dar un paseo siempre que se eviten las nubes rebeldes. Sin embargo, atención al noroeste peninsular, que se lleva el premio a las lluvias: Galicia podría registrar más de 70 mm en una semana, según Meteovigo. Y sobre el humor del día, cuidado con el paraguas equivocado; en el este todavía disfrutarán de un respiro.

Situación general en España hoy

La AEMET y otros modelos presentan un panorama variado. Los cielos estarán mayormente cubiertos con intervalos de lluvias débiles o chubascos, especialmente por la tarde en el sur y este. En el norte, el viento del sur elevará las temperaturas a entre 15-20°C.

Noroeste ( Galicia , noroeste peninsular): Lluvias intensas, acumulando hasta 70 mm a lo largo de siete días. ¡Mejor reservar los planes al aire libre para otro momento!

( , noroeste peninsular): Lluvias intensas, acumulando hasta a lo largo de siete días. ¡Mejor reservar los planes al aire libre para otro momento! Este ( Palma , Barcelona ): Nubes variables, máximas de 19°C en Palma ( 10°C mín.) y 14°C en Barcelona ( 8°C mín.). No se descartan tormentas por la tarde.

( , ): Nubes variables, máximas de en ( mín.) y en ( mín.). No se descartan tormentas por la tarde. Interior ( Madrid ): Parcialmente nublado, alcanzando los 15°C como máximo. Se espera un descenso gradual y una sensación fresca.

( ): Parcialmente nublado, alcanzando los como máximo. Se espera un descenso gradual y una sensación fresca. Canarias : Lluvias previstas en el norte de las islas, más intensas que las que se esperan en la península.

: Lluvias previstas en el norte de las islas, más intensas que las que se esperan en la península. Norte (Donostia): Cielos poco nubosos con temperaturas que pueden llegar hasta los 21°C, aunque habrá que tener cuidado con rachas de viento.

Los vientos serán generalmente flojos, provenientes del este o noroeste, sin mayores complicaciones. La humedad será media y la presión atmosférica se mantendrá estable alrededor de los 1014 hPa en Madrid.

En cuanto al humor meteorológico: si sales sin chubasquero en Galicia, podrías terminar bailando bajo la lluvia como si estuvieses en una coreografía improvisada. ¡Pero no olvides abrigarte en Madrid, ya que la primavera aún tiene sus sorpresas!

Pronóstico hora a hora en Madrid (aprox.)

Basado en tendencias recientes:

Mañana (05-11h): Parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de los 12°C .

. Mediodía (11-17h): Poco nuboso, alcanzando entre los 15-16°C .

. Tarde (17-23h): Nubes presentes, manteniendo los 15°C , descendiendo poco a poco.

, descendiendo poco a poco. Noche: Temperaturas frescas alrededor de los 7°C.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Aquí tenéis un resumen para lo que queda de semana en España, centrándonos especialmente en Madrid, con datos contrastados provenientes de modelos europeos y AEMET.

Día Madrid (Máx/Mín) Tendencia general España Dom 1 mar 15°C / 4°C Nubes y chubascos sobre noroeste y este. Viento suave. Lun 2 mar 16°C / 7°C Se esperan lluvias y tormentas debido a una DANA; afectará al oeste e interior. Alta inestabilidad. Mar 3 mar 17°C / 9°C Parcialmente nuboso con lluvias dispersas; afectaciones hacia el sur. Mié 4 mar 16°C / 6°C Cielos poco nublados; descenso térmico notable en el interior. El norte estará más templado.

Marzo se presenta variable: temperaturas superiores a lo habitual tanto en el norte como en el centro (*1-3°C más), pero también habrá precipitaciones esperadas para el sur y este durante la próxima semana. La incertidumbre es alta debido a la influencia de la DANA*.

¡Manteneos secos y disfrutad del cambio estacional! No perdáis pista a las actualizaciones; ya sabéis cómo es esta atmósfera impredecible.