Los legionarios se despiden ‘a la fuerza’ de la mítica Bandera Comandante Franco

La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta al recurso presentado por los veteranos del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión en Melilla.

Así, se despojan del nombre Bandera Comandante Franco, que ahora será Bandera España. Esta decisión pone fin a una larga batalla judicial y a la resistencia de los antiguos legionarios.

El cambio fue promovido por el Ministerio de Defensa en enero de 2023, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, que exige la eliminación de símbolos que glorifiquen el levantamiento de 1936 o el régimen franquista. Francisco Franco fue el primer jefe de esta bandera entre 1920 y 1922, período en el que contribuyó a la defensa de Melilla. Sin embargo, el tribunal considera que su nombre representa un enaltecimiento absoluto de su figura, sin distinguir entre el militar y el político posterior.

Los veteranos, organizados en la Plataforma Patriótica Millán Astray, presentaron varios argumentos relevantes:

El nombre fue asignado en 1992, durante la democracia, bajo un gobierno del PSOE , algo que reconocen los propios documentos del Ministerio de Defensa.

, algo que reconocen los propios documentos del Ministerio de Defensa. Franco conserva condecoraciones francesas como la Legión de Honor, en grados de Oficial y Comandante; así lo confirmó un juez francés tras una demanda presentada por un hijo de un represaliado.

conserva condecoraciones francesas como la Legión de Honor, en grados de Oficial y Comandante; así lo confirmó un juez francés tras una demanda presentada por un hijo de un represaliado. Se alegó que no se siguió el procedimiento legal adecuado: faltaron copias del expediente, alegaciones y el respaldo del Comité de la Ley de Memoria en Defensa.

Se hace referencia únicamente al Comandante Franco como legionario, sin mencionar al dictador. Franco y Millán Astray cofundaron la Legión y fueron clave para salvar Melilla en 1921.

Sin embargo, el magistrado Eduardo Hinojosa desestimó todos los argumentos por falta de legitimación. Alega que la Plataforma no demuestra perjuicio directo ni justifica un beneficio por anular el cambio. Aunque sus estatutos defienden la Verdad Histórica sobre la Legión y el legado compartido por Millán Astray y Franco, esto no es suficiente según lo dictado por el Tribunal Constitucional y el Supremo.

Los veteranos consideran esta decisión como una sentencia poco valiente y política. Desde la Plataforma expresan: «Se pide a los legionarios dar su vida por España, pero el Estado ignora lo que piensan una vez retirados». Critican que se pase por alto al Franco militar mientras se rinde pleitesía al poder político actual.

Previamente, en diciembre, esta misma sala había rechazado también el recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Solicitaron lo mismo: argumentando que el nombre honra a un fundador y defiende la españolidad de Melilla, lejos de cualquier división. Denunciaron sectarismo ideológico del Ministerio de Defensa. No obstante, este fallo respalda lo estipulado en el artículo 35 de la Ley: prohíbe exaltar al líder del levantamiento completo. La FNFF deberá afrontar costas por valor de 1.500 euros.

Juan Chicharro, representante de la FNFF, resume así su postura: «Solo se hace referencia a quien fundó». Sin títulos como Coronel, General o Generalísimo. Recuerda que la Legión ha aceptado otros cambios con disciplina, aunque con cierto descontento: «rechinando los dientes».

Este episodio no es aislado. La Legión cuenta con bases en Ceuta, Ronda (Málaga) y Viator (Almería) y ha experimentado más ajustes: nombres de acuartelamientos y símbolos han sido modificados para alinearse con principios democráticos. El Gobierno liderado por Sánchez aplica esta ley sin excepciones, pese a las presiones ejercidas por partidos como Bildu o Compromís.

El fallo establece una conexión entre historia militar y memoria contemporánea. La bandera seguirá ondeando en Melilla, pero sin rastro del pasado polémico. Los legionarios mantienen su unidad, aunque les cueste.

Reacciones y contexto

La Plataforma expresa su descontento ante una justicia que consideran «no es independiente». Ven discriminación porque Defensa les ha negado legitimidad desde un inicio.

Por otro lado, desde Defensa se defienden valores constitucionales. Aseguran que este cambio es meramente simbólico: las misiones, personal y capacidades permanecen intactas.

Argumento veteranos Respuesta tribunal Nombre asignado en 1992 bajo PSOE No exime Ley Memoria Condecoraciones otorgadas por Francia No afecta derecho español Mención solo al militar Franco Símbolo total; incluye 1936 Falta procedimiento adecuado Irrelevante sin legitimación

La Legión continúa con su mística intacta mientras mira hacia adelante. Este episodio deja claro algo fundamental: en las Fuerzas Armadas, la memoria pesa más que cualquier nostalgia del pasado.