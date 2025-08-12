Los científicos analizan a 300 perros de Chernóbil y sentencian que no son ya perros

Son los efectos de la radiación.

Y ahora con datos concretos.

El desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en Ucrania, tras la explosión del reactor 4 de la central nuclear.

La Zona de Exclusión, un área de 30 km² alrededor, quedó desierta por la radiación, evacuando a unas 116,000 personas.

La ausencia humana permitió un auge de vida silvestre. Lobos, ciervos, jabalíes, osos y linces prosperan, con poblaciones más densas que en áreas no contaminadas. La radiación afecta, pero la naturaleza se recupera sorprendentemente.

Un caso particular es el de la fauna doméstica: Perros y gatos abandonados formaron poblaciones asilvestradas.

Los perros, en particular, han sobrevivido, adaptándose con cruces entre razas y mostrando resistencia a la radiación, pero con curiosidades que -casi 40 años después- ponen los pelos de punta.

Decir que los perros de Chernóbil “ya no son perros” suena a titular provocador, pero apunta a una realidad más sutil: esas poblaciones caninas, aisladas durante décadas en un entorno extremo, se han diferenciado genéticamente respecto a los perros urbanos y rurales convencionales, con señales de adaptación y cuellos de botella que reescriben su historia reciente.

En el corazón de la zona de exclusión, y en la ciudad cercana, investigadores han cartografiado su ADN para entender qué ha cambiado, cómo y por qué.

A día de hoy, 12 de agosto del 2025, los estudios más citados describen al menos dos o tres agrupaciones genéticas entre los canes que viven junto a la central y los que merodean por la ciudad de Chernóbil o por Slavutich, a 45 kilómetros, con poco intercambio entre ellas y huellas de razas de pastoreo europeas y de perros de trabajadores, como bóxer o rottweiler.

Esta estructura poblacional, fruto del aislamiento y de dinámicas locales, es clave para interpretar los cambios que observamos.

Chernóbil y otros lugares donde la fauna prospera sin personas.https://t.co/7lIJtm8fWl pic.twitter.com/zv5AnZ1Yeo — RevistaNatGeo (@RevistaNatGeo) March 8, 2018

Qué dice la genética y qué no dice

Un análisis de más de 300 perros, con muestras de sangre tomadas entre 2017 y 2019, identificó poblaciones diferenciadas y cientos de regiones del genoma con patrones distintos, coherentes con efectos de aislamiento, selección y posibles cuellos de botella tras 1986.

Los perros de la central muestran mayor similitud genética interna y menor diversidad; los de la ciudad, mayor diversidad, probablemente por contactos esporádicos con humanos y otros perros.

La hipótesis de “mutantes por radiación” requiere matices: no hay un consenso de que la radiación sea la causa directa y única de los cambios detectados; la estructura de población y la adaptación a un entorno hostil sin humanos también son motores plausibles.

Parte de la divulgación reciente populariza ideas como “casi inmunes al cáncer” o “ya no son perros”, pero los propios trabajos piden prudencia: para vincular cambios genéticos con rasgos funcionales (salud, longevidad, resistencia) hacen falta datos de expresión génica, proteínas y fenotipos, aún incompletos por la guerra y las dificultades de muestreo continuado.

En otras palabras, la señal genética existe, es rica y fascinante, pero asignarla exclusivamente a la radiación sería precipitado. La evolución es multifactorial, y Chernóbil ofrece un escenario singular en el que aislamiento, selección y azar actúan a la vez.

La vuelta de la vida a Chernóbil: ecosistema sin humanos

Paradójicamente, la zona de exclusión se ha convertido en un refugio para la fauna salvaje en ausencia de presión humana directa. Lobos, linces, osos y caballos de Przewalski han recolonizado, mientras los perros conviven con trabajadores y científicos, y reciben apoyo veterinario de organizaciones como Clean Futures Fund. Esta “desantropización” reordena las cadenas tróficas y permite observar dinámicas ecológicas que en otros lugares quedan ocultas por nuestra presencia.

La vida silvestre presenta respuestas dispares: algunos estudios encuentran más mutaciones o problemas de salud en ciertos invertebrados y aves; otros reportan poblaciones de grandes mamíferos estables incluso en áreas con contaminación elevada.

Los perros, por su cercanía histórica a humanos, ofrecen una ventana privilegiada: descienden de las mascotas de 1986, han vivido unas 15-30 generaciones in situ y conservan huellas de variedad racial mezcladas con adaptación local.

¿Son “perros” o algo distinto?

Desde un punto de vista biológico, siguen siendo perros domésticos, Canis lupus familiaris. Lo que cambia es su “biografía genética” reciente: poblaciones con baja migración, efectos fundador y señales de selección local, que los hacen distintos a las poblaciones caninas de control fuera de la zona. La frase “ya no son perros” se entiende mejor como metáfora periodística de su divergencia genética y ecológica, no como cambio de especie o “superpoderes” confirmados.

Varios medios destacan “391 regiones” o “más de 390 genes distintos” implicados; esta cifra refiere a regiones genómicas con diferencias de señal entre grupos, útiles para rastrear adaptación y estructura, no necesariamente a mutaciones puntuales funcionales ya validadas una por una.

La propuesta de que la selección natural favoreciera rasgos de resistencia, incluida la reparación del ADN, es plausible, pero vincularla a resistencia al cáncer exige pruebas funcionales que hoy son limitadas.

Cómo se estudia su evolución y qué falta por saber

Los equipos han combinado genotipado por SNP y comparaciones con bases de datos de razas, además de análisis de estructura de población. El siguiente paso es integrar:

Datos longitudinales de supervivencia y reproducción por familia y territorio.

Ómicas funcionales: transcriptómica, proteómica y epigenética para conectar genotipo con fenotipo.

Modelos de dosis-respuesta a radiación, distinguiendo entre exposición histórica y exposición actual, con microhábitats muy heterogéneos.

La guerra ha frenado campañas de muestreo desde 2020, lo que añade incertidumbre temporal y sesgos geográficos.

Fauna doméstica y fauna salvaje: convergencias y fronteras

Los perros actúan como “semi-domésticos”: se organizan en manadas libres, pero mantienen interacción con humanos y puntos de alimentación en instalaciones activas.

La fauna salvaje recoloniza al ritmo de sus ciclos vitales; algunos linajes, como lobos, encuentran menos competencia humana y mayor acceso a presas, reconfigurando el paisaje del miedo. Otros organismos pequeños muestran mayor sensibilidad a la radiación crónica.

En conjunto, Chernóbil funciona como experimento natural en el que la retirada humana pesa tanto como la contaminación, y esa combinación explica parte de lo que vemos en perros y en el resto del ecosistema.

Claves rápidas

Poblaciones caninas diferenciadas en la central, la ciudad y Slavutich, con poco flujo génico.

Señales genómicas numerosas asociadas a estructura y posible adaptación; causalidad por radiación no demostrada de forma concluyente.

Ecosistema con fauna silvestre abundante sin humanos, pero con respuestas biológicas heterogéneas según especie.

Necesidad de estudios funcionales y seguimiento prolongado para evaluar salud, cáncer y longevidad en estas poblaciones.

Anécdotas y curiosidades de Chernóbil… con perros de por medio