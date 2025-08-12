  • ESP
    España América
Ciencia Mundo Animal

CIENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA ZONA DE EXCLUSIÓN

Los científicos analizan a 300 perros de Chernóbil y sentencian que no son ya perros

Un gran estudio genético con más de 300 canes en Chernóbil revela poblaciones diferenciadas, adaptaciones sorprendentes y un ecosistema que se reordena sin humanos

Perros de Chernobil
Perros de Chernobil. PD
Archivado en: Ciencia | Mundo Animal

Más información

Apagón eléctrico y cortocircuito informativo

La tesis del eco-experimento fallido con renovables como causa del Gran Apagón, gana fuerza en la UE

Pedro Sánchez (PSOE) y el Gran Apagón eléctrico

'The Telegraph': "El Gran Apagón de España se debió a un experimento del Gobierno Sánchez con las renovables"

Son los efectos de la radiación.

Y ahora con datos concretos.

El desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en Ucrania, tras la explosión del reactor 4 de la central nuclear.

La Zona de Exclusión, un área de 30 km² alrededor, quedó desierta por la radiación, evacuando a unas 116,000 personas.

La ausencia humana permitió un auge de vida silvestre. Lobos, ciervos, jabalíes, osos y linces prosperan, con poblaciones más densas que en áreas no contaminadas. La radiación afecta, pero la naturaleza se recupera sorprendentemente.

Un caso particular es el de la fauna doméstica: Perros y gatos abandonados formaron poblaciones asilvestradas.

Los perros, en particular, han sobrevivido, adaptándose con cruces entre razas y mostrando resistencia a la radiación, pero con curiosidades que -casi 40 años después- ponen los pelos de punta.

Decir que los perros de Chernóbil “ya no son perros” suena a titular provocador, pero apunta a una realidad más sutil: esas poblaciones caninas, aisladas durante décadas en un entorno extremo, se han diferenciado genéticamente respecto a los perros urbanos y rurales convencionales, con señales de adaptación y cuellos de botella que reescriben su historia reciente.

En el corazón de la zona de exclusión, y en la ciudad cercana, investigadores han cartografiado su ADN para entender qué ha cambiado, cómo y por qué.

A día de hoy, 12 de agosto del 2025, los estudios más citados describen al menos dos o tres agrupaciones genéticas entre los canes que viven junto a la central y los que merodean por la ciudad de Chernóbil o por Slavutich, a 45 kilómetros, con poco intercambio entre ellas y huellas de razas de pastoreo europeas y de perros de trabajadores, como bóxer o rottweiler.

Esta estructura poblacional, fruto del aislamiento y de dinámicas locales, es clave para interpretar los cambios que observamos.

 

Qué dice la genética y qué no dice

  • Un análisis de más de 300 perros, con muestras de sangre tomadas entre 2017 y 2019, identificó poblaciones diferenciadas y cientos de regiones del genoma con patrones distintos, coherentes con efectos de aislamiento, selección y posibles cuellos de botella tras 1986.
  • Los perros de la central muestran mayor similitud genética interna y menor diversidad; los de la ciudad, mayor diversidad, probablemente por contactos esporádicos con humanos y otros perros.
  • La hipótesis de “mutantes por radiación” requiere matices: no hay un consenso de que la radiación sea la causa directa y única de los cambios detectados; la estructura de población y la adaptación a un entorno hostil sin humanos también son motores plausibles.
  • Parte de la divulgación reciente populariza ideas como “casi inmunes al cáncer” o “ya no son perros”, pero los propios trabajos piden prudencia: para vincular cambios genéticos con rasgos funcionales (salud, longevidad, resistencia) hacen falta datos de expresión génica, proteínas y fenotipos, aún incompletos por la guerra y las dificultades de muestreo continuado.

En otras palabras, la señal genética existe, es rica y fascinante, pero asignarla exclusivamente a la radiación sería precipitado. La evolución es multifactorial, y Chernóbil ofrece un escenario singular en el que aislamiento, selección y azar actúan a la vez.

La vuelta de la vida a Chernóbil: ecosistema sin humanos

Paradójicamente, la zona de exclusión se ha convertido en un refugio para la fauna salvaje en ausencia de presión humana directa. Lobos, linces, osos y caballos de Przewalski han recolonizado, mientras los perros conviven con trabajadores y científicos, y reciben apoyo veterinario de organizaciones como Clean Futures Fund. Esta “desantropización” reordena las cadenas tróficas y permite observar dinámicas ecológicas que en otros lugares quedan ocultas por nuestra presencia.

  • La vida silvestre presenta respuestas dispares: algunos estudios encuentran más mutaciones o problemas de salud en ciertos invertebrados y aves; otros reportan poblaciones de grandes mamíferos estables incluso en áreas con contaminación elevada.
  • Los perros, por su cercanía histórica a humanos, ofrecen una ventana privilegiada: descienden de las mascotas de 1986, han vivido unas 15-30 generaciones in situ y conservan huellas de variedad racial mezcladas con adaptación local.

¿Son “perros” o algo distinto?

Desde un punto de vista biológico, siguen siendo perros domésticos, Canis lupus familiaris. Lo que cambia es su “biografía genética” reciente: poblaciones con baja migración, efectos fundador y señales de selección local, que los hacen distintos a las poblaciones caninas de control fuera de la zona. La frase “ya no son perros” se entiende mejor como metáfora periodística de su divergencia genética y ecológica, no como cambio de especie o “superpoderes” confirmados.

  • Varios medios destacan “391 regiones” o “más de 390 genes distintos” implicados; esta cifra refiere a regiones genómicas con diferencias de señal entre grupos, útiles para rastrear adaptación y estructura, no necesariamente a mutaciones puntuales funcionales ya validadas una por una.
  • La propuesta de que la selección natural favoreciera rasgos de resistencia, incluida la reparación del ADN, es plausible, pero vincularla a resistencia al cáncer exige pruebas funcionales que hoy son limitadas.

Cómo se estudia su evolución y qué falta por saber

Los equipos han combinado genotipado por SNP y comparaciones con bases de datos de razas, además de análisis de estructura de población. El siguiente paso es integrar:

  • Datos longitudinales de supervivencia y reproducción por familia y territorio.
  • Ómicas funcionales: transcriptómica, proteómica y epigenética para conectar genotipo con fenotipo.
  • Modelos de dosis-respuesta a radiación, distinguiendo entre exposición histórica y exposición actual, con microhábitats muy heterogéneos.

La guerra ha frenado campañas de muestreo desde 2020, lo que añade incertidumbre temporal y sesgos geográficos.

Fauna doméstica y fauna salvaje: convergencias y fronteras

  • Los perros actúan como “semi-domésticos”: se organizan en manadas libres, pero mantienen interacción con humanos y puntos de alimentación en instalaciones activas.
  • La fauna salvaje recoloniza al ritmo de sus ciclos vitales; algunos linajes, como lobos, encuentran menos competencia humana y mayor acceso a presas, reconfigurando el paisaje del miedo. Otros organismos pequeños muestran mayor sensibilidad a la radiación crónica.
  • En conjunto, Chernóbil funciona como experimento natural en el que la retirada humana pesa tanto como la contaminación, y esa combinación explica parte de lo que vemos en perros y en el resto del ecosistema.

Claves rápidas

  • Poblaciones caninas diferenciadas en la central, la ciudad y Slavutich, con poco flujo génico.
  • Señales genómicas numerosas asociadas a estructura y posible adaptación; causalidad por radiación no demostrada de forma concluyente.
  • Ecosistema con fauna silvestre abundante sin humanos, pero con respuestas biológicas heterogéneas según especie.
  • Necesidad de estudios funcionales y seguimiento prolongado para evaluar salud, cáncer y longevidad en estas poblaciones.

Anécdotas y curiosidades de Chernóbil… con perros de por medio

  • Los “perros de la central” tienen apodos y territorios bien definidos: varias familias viven incluso junto a una instalación de combustible gastado, y se orientan por rutas de patrulla y horarios de trabajadores.
  • El “efecto Przewalski” no solo es ecuestre: los caballos reintroducidos prosperaron sin humanos y hoy comparten parcelas con manadas de canes que aprendieron a evitar a los sementales territoriales.
  • Fotógrafos y veterinarios describen una “hora del bocadillo” frente a la cúpula de contención, cuando los perros se congregan como si fuera una plaza mayor canina en miniatura.
  • La moda local del “mix pastor alemán” tiene explicación genética: el legado de las mascotas de los 80, dominadas por razas de trabajo, sigue visible generación tras generación.
  • En el mapa genético, Chernóbil es como un archipiélago: islas de perros separados por ríos, vallas y distancias, donde cada grupo escribe su propia microhistoria evolutiva.

Los mejores productos de informática

PRODUCTOS DE INFORMÁTICA
Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]