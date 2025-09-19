Descubren fósil de criatura parecida a delfín en el desierto peruano: una ventana a los mares prehistóricos

El árido desierto de Ocucaje, en el sur de Perú, guarda secretos tan antiguos como fascinantes. Bajo sus dunas, donde hoy el sol castiga sin piedad, yacen vestigios de un pasado marino exuberante. A día de hoy, 18 de septiembre de 2025, paleontólogos peruanos han desenterrado un esqueleto fosilizado de Lomacetus, una criatura marina similar a los delfines actuales que habitó la región entre 8 y 12 millones de años atrás. Este descubrimiento, celebrado como uno de los más relevantes de los últimos años, no solo destaca por su extraordinario estado de conservación, sino también por la luz que arroja sobre los cambios ambientales y climáticos que transformaron el continente sudamericano.

Con una longitud aproximada de 3,5 metros, el fósil fue encontrado en los famosos estratos de la Formación Pisco, una capa geológica que ha convertido a Ocucaje en uno de los cementerios marinos más ricos del planeta. El equipo liderado por los paleontólogos Mario Urbina y Mario Gamarra del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha logrado rescatar prácticamente intacto este testimonio del Mioceno, una época en la que las aguas tropicales del Pacífico bañaban lo que hoy es desierto.

Un “gran hotel” natural para especies marinas

Los expertos no escatiman en entusiasmo al describir la región: “Hace millones de años, Ocucaje era un gran hotel natural donde distintas especies venían a reproducirse”, comenta Urbina. Las montañas costeras creaban una cuenca protegida, ideal para la vida marina. No es casualidad que este enclave haya devuelto al mundo fósiles tan diversos como ballenas enanas de cuatro patas, tiburones prehistóricos gigantes e incluso delfines fluviales ancestrales.

Este entorno único favoreció una explosión de biodiversidad durante el Mioceno medio, periodo marcado por un importante evento climático global —el Climático Óptimo del Mioceno Medio— que elevó las temperaturas y permitió la proliferación de mamíferos marinos en latitudes tropicales. Los hallazgos recientes sugieren que Lomacetus formaba parte de una familia extinta (Kentriodontidae), considerada un eslabón evolutivo intermedio entre cetáceos antiguos y delfines modernos.

Claves para entender la evolución y el clima

El nuevo fósil no es solo motivo de orgullo nacional. Su excelente preservación permitirá estudiar detalles inéditos sobre su locomoción, dieta y ciclo vital. La información extraída ayudará a reconstruir cómo estos animales se adaptaron a cambios extremos del entorno: desde variaciones en la línea costera hasta episodios bruscos de calentamiento global.

El geólogo César Chacaltana subraya: “El hallazgo nos da pistas claras sobre cómo era la costa hace ocho millones de años: clima, relieve y fauna muy distintos a los actuales”. De hecho, más del 60% de los fósiles marinos recuperados en Perú provienen del área de Ocucaje, consolidando al país como referente internacional en paleontología marina.

Ciencia y patrimonio: desafíos para el futuro

El fósil será sometido ahora a rigurosos análisis antes de pasar a formar parte del acervo museístico nacional. Se espera que se convierta en pieza clave para la divulgación científica y la educación ambiental. El turismo científico podría encontrar aquí un filón: cada vez más viajeros internacionales buscan experiencias únicas ligadas a la historia natural, y Ocucaje tiene todos los ingredientes para convertirse en destino estrella.

No obstante, hay retos ineludibles. Los especialistas alertan sobre amenazas como el saqueo ilegal o la expansión urbana no regulada. Por ello, se han propuesto medidas para proteger legalmente el área y garantizar que estos tesoros sigan aportando conocimiento durante generaciones.

El potencial educativo y turístico

La presentación pública del fósil ha generado gran expectación mediática. Instituciones educativas ya planean visitas guiadas al futuro museo donde se exhibirá este “delfín ancestral”. Además, se promueve la colaboración entre universidades peruanas e internacionales para impulsar investigaciones multidisciplinares sobre cambio climático antiguo y evolución biológica.

¿Por qué importa tanto este tipo de hallazgos?

Permiten entender cómo respondieron ecosistemas enteros a alteraciones drásticas del clima.

Ayudan a predecir posibles consecuencias futuras ante escenarios similares.

Refuerzan el sentido patrimonial y cultural sobre la riqueza natural latinoamericana.

Fomentan vocaciones científicas entre jóvenes estudiantes peruanos.

Curiosidades científicas: delfines con historia

El Lomacetus compartía ciertas características anatómicas con las marsopas actuales; sin embargo, poseía adaptaciones únicas para sobrevivir en mares templados.

compartía ciertas características anatómicas con las marsopas actuales; sin embargo, poseía adaptaciones únicas para sobrevivir en mares templados. Otros fósiles descubiertos en Ocucaje incluyen restos del pariente más antiguo conocido del gran tiburón blanco y tortugas marinas gigantes.

Los cetáceos modernos (delfines y ballenas) evolucionaron a partir de mamíferos terrestres hace unos 50 millones de años; sus parientes sudamericanos demuestran rutas migratorias insólitas.

En 2024 se presentó el cráneo fósil del mayor delfín fluvial conocido (Pebanista yacuruna), también hallado en Perú.

Algunas leyendas locales afirman que las extrañas formas halladas bajo las arenas son “huesos de dragón” o criaturas míticas que protegían antiguas lagunas desaparecidas.

Y así, cada vez que el viento levanta arena en Ocucaje puede estar desenterrando una página olvidada del pasado oceánico sudamericano… o quién sabe si una pista más para entender nuestro propio futuro climático.