Los ornitólogos en pie de guerra por la alondra ricotí: el pájaro invisible que puede desaparecer de España en dos décadas

Los ornitólogos aseguran que avistar una alondra ricotí es casi tan improbable como ganar la lotería. Su plumaje camuflado y su vuelo rasante la convierten en una experta en ocultarse.

Sin embargo, lo que solía ser una anécdota divertida durante las excursiones ornitológicas se ha transformado en una tragedia ambiental inminente.

El futuro de esta pequeña ave esteparia, uno de los símbolos más representativos y esquivos de nuestra Península Ibérica, está tan comprometido que los expertos ya alertan sobre una posible extinción.

Y no se trata de un alarmismo infundado: en menos de veinte años, la alondra podría pasar del anonimato a la completa desaparición.

¿En peligro de extinción? Más bien en peligro crítico

La situación es crítica. Los especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid y SEO/BirdLife no titubean: la alondra ricotí podría desaparecer de España en los próximos 20 años, con una probabilidad de extinción que oscila entre el 84% y el 90% si no se toman medidas inmediatas. Esta especie, ya considerada en peligro según el Libro Rojo de las Aves de España, merece ser reclasificada como “en peligro crítico” para activar los protocolos necesarios y los planes de recuperación establecidos por ley en cada comunidad autónoma.

No se trata únicamente de cifras alarmantes ni profecías sombrías. El último censo nacional, realizado entre 2017 y 2024, revela un descenso del 4,62% en la población reproductora comparado con el censo anterior (2004-2006). En este momento, se calcula que solo quedan alrededor de 3.116 machos territoriales distribuidos por toda España, concentrándose mayormente en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero el dato más escalofriante es que más del 90% de los ejemplares censados se encuentran únicamente en cuatro provincias: Soria, Zaragoza, Teruel y Guadalajara.

Territorios fantasma: desaparición en Toledo, Palencia y Zamora

Si alguien intenta buscar a la alondra ricotí en Toledo, Palencia o Zamora, mejor que ahorre sus esfuerzos: allí esta especie ya ha desaparecido por completo. Estos casos son solo ejemplos visibles del proceso acelerado que está reduciendo su área de distribución. Las cifras son desoladoras: Albacete ha visto un descenso del 91,67%, Murcia un 89,47%, Valencia un 78,72%, mientras que Granada y Cuenca han perdido un 66,67% y Almería un 60%. Andalucía está al borde del abismo: en Granada solo quedan cinco machos y seis en Almería.

Por otro lado, hay provincias donde aún resiste la especie aunque la tendencia general es negativa. En Zaragoza y Soria se ha registrado un ligero aumento poblacional; Guadalajara muestra una estabilidad relativa con un crecimiento del 2,10%, convirtiéndose así en auténticos refugios para esta ave.

¿Por qué está desapareciendo la alondra ricotí?

Las causas detrás del declive son diversas y preocupantes:

Pérdida y fragmentación del hábitat estepario : La intensificación agrícola ha transformado las estepas en campos cultivados; además, la reforestación excesiva y la instalación de parques eólicos han reducido drásticamente el espacio disponible para estas aves.

: La intensificación agrícola ha transformado las estepas en campos cultivados; además, la reforestación excesiva y la instalación de parques eólicos han reducido drásticamente el espacio disponible para estas aves. Uso indiscriminado de herbicidas : La aplicación masiva de productos químicos elimina las plantas que proporcionan alimento y refugio a la alondra.

: La aplicación masiva de productos químicos elimina las plantas que proporcionan alimento y refugio a la alondra. Incendios forestales y pérdida de biomasa : Estos desastres naturales junto a una gestión inadecuada han deteriorado aún más el hábitat ideal para la especie.

: Estos desastres naturales junto a una gestión inadecuada han deteriorado aún más el hábitat ideal para la especie. Insuficiencia de áreas protegidas: Actualmente solo el 39,3% del hábitat natural de la alondra está protegido bajo las Zonas Especiales para las Aves (ZEPA), lo cual resulta claramente insuficiente para asegurar su supervivencia.

Los expertos también advierten que el declive es más pronunciado en regiones periféricas como Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Esto sugiere un fenómeno centrípeto donde primero desaparecen las poblaciones pequeñas o aisladas antes que aquellas del núcleo principal.

Medidas urgentes: la última oportunidad

Científicos y conservacionistas hacen hincapié en actuar con urgencia y coordinación. Entre sus principales propuestas destacan:

Revisión y expansión de la red ZEPA para incluir más territorios críticos para esta especie.

para incluir más territorios críticos para esta especie. Desarrollo de una estrategia nacional específica destinada a la alondra ricotí con acciones concretas para restaurar su hábitat.

destinada a la alondra ricotí con acciones concretas para restaurar su hábitat. Censos nacionales coordinados cada dos o tres años para seguir las poblaciones e evaluar si las medidas implementadas están funcionando.

cada dos o tres años para seguir las poblaciones e evaluar si las medidas implementadas están funcionando. Restricción del uso de herbicidas y prácticas agrícolas intensivas donde aún existen núcleos reproductores.

donde aún existen núcleos reproductores. Control sobre reforestaciones inadecuadas e instalaciones energéticas que fragmentan su hábitat natural estepario.

Aunque estas propuestas pueden parecer ambiciosas, son vistas como el único camino posible para detener el colapso poblacional e impedir que la alondra ricotí desaparezca del mapa ibérico.

Andalucía y el drama sureño: el pájaro que se esfuma

El caso andaluz es especialmente doloroso: allí queda apenas una población marginal con solo 11 machos territoriales repartidos entre Granada y Almería. En otras provincias andaluzas, esta especie ya es solo un eco distante. La situación es tan alarmante que los ornitólogos temen que su extinción sea cuestión de pocos años si no se implementan medidas excepcionales.

Más allá de los números: la alondra ricotí y su papel ecológico

La alondra ricotí es algo más que una rareza apreciada entre los aficionados a las aves. Actúa como barómetro del estado saludable de los ecosistemas esteparios; estos entornos son algunos de los más amenazados en Europa. Su declive simboliza el deterioro global sufrido por estos paisajes únicos que albergan una biodiversidad valiosa. Además cumplen funciones ecológicas esenciales como regular el clima o conservar el suelo.

Cabe destacar también que esta ave es prácticamente exclusiva; anida únicamente en España y el norte africano. Por ello, nuestra península representa su último gran refugio .

Curiosidades sobre la alondra ricotí

Su canto melódico e inconfundible es uno de los sonidos más evocadores presentes en la estepa ibérica; sin embargo, solo puede escucharse durante las noches o al amanecer.

A pesar de su apariencia modesta, observar a la alondra ricotí se ha convertido casi en una leyenda dentro del mundo ornitológico.

Su nombre científico,Chersophilus duponti, honra a un naturalista francés del siglo XIX junto con su hábitat preferido: terrenos áridos.

En 2006 fue designada “Ave del año” por SEO/BirdLife para alertar sobre su preocupante declive; sin embargo, como evidencian los datos actuales, esa llamada no fue suficiente para cambiar su suerte .

Mientras tanto, especialistas luchan contrarreloj por salvarla. La alondra ricotí continúa lanzando su canto invisible entre las estepas ibéricas; como si supiera que si nadie lo escucha, el silencio será eterno.