La diversidad de nuestros perros se remonta a la Edad de Piedra y sus ancestros eran feroces depredadores

Hace miles de años, en las gélidas estepas de Eurasia, los primeros seres humanos no estaban solos.

A su alrededor, lobos, criaturas poderosas y temidas, representaban un peligro constante.

Sin embargo, algo empezó a cambiar.

Algunos de esos lobos, menos agresivos y más curiosos, comenzaron a acercarse a los campamentos humanos, atraídos por los restos de comida. Lo que inició como una convivencia incómoda se transformó rápidamente en una alianza insólita.

Así fue como nació el primer perro, un compañero que con el tiempo se convirtió en el aliado inseparable del ser humano.

Hoy en día, la variedad de perros que podemos encontrar es realmente impresionante.

Desde el robusto mastín español hasta el diminuto chihuahua, cada raza parece llevar consigo una historia única.

Pero lo que muchos ignoran es que esta diversidad no es un fenómeno reciente.

Un estudio reciente publicado en la revista Science ha revelado que la transformación del lobo en perro comenzó a mediados de la Edad de Piedra, mucho antes de lo que se pensaba. Un equipo internacional de investigadores liderado por Allowen Evin de la Universidad de Montpellier analizó más de 600 cráneos de perros y lobos a lo largo de unos 50.000 años de evolución.

Mediante modelos digitales en 3D, los científicos observaron que ya hace aproximadamente 11.000 años los perros mostraban cambios óseos significativos en comparación con sus ancestros salvajes.

Carly Ameen, investigadora en la Universidad de Exeter, destacó que casi la mitad de las razas caninas actuales ya estaban presentes entre los perros de la Edad de Piedra.

“Es realmente asombroso. Partíamos del supuesto de que fueron los clubes caninos británicos del siglo XIX quienes iniciaron este proceso”, comentó Ameen.

La domesticación del perro sigue siendo un misterio respecto a sus inicios; aunque se reconoce que fue el primer animal en convivir con los humanos.

Los expertos creen que esta relación se forjó cuando los lobos más dóciles comenzaron a acercarse a las comunidades humanas buscando alimento y, con el tiempo, ambos grupos desarrollaron una convivencia beneficiosa para ambos. Factores como la interacción con las personas, cambios ambientales y adaptaciones alimentarias habrían contribuido a la diversidad en formas y tamaños entre los perros.

El chihuahua: un viaje en el tiempo

Entre las razas más intrigantes se encuentra el chihuahua, conocido como el perro más pequeño del mundo.

Su historia se remonta a la antigua civilización tolteca en México, donde existía un perrito pequeño llamado techichi, considerado sagrado por sus habitantes. Los registros más antiguos sobre el techichi datan del siglo IX; sin embargo, es probable que sus antepasados ya estuvieran presentes entre los mayas. Perros similares al chihuahua han sido hallados entre los restos encontrados en las pirámides de Cholula, anteriores a 1530, así como en las ruinas de Chichén Itzá, ubicadas en la península de Yucatán.

Un antepasado directo de esta raza fue descubierto en 1850 entre ruinas antiguas cerca de Casas Grandes, Chihuahua.

Allí se encontró una olla con forma de «cabeza de venado», datada entre los años 1100 y 1300, lo cual evidencia la larga tradición histórica del chihuahua en esa región. El chihuahua actual es considerablemente más pequeño que su predecesor. Una hipótesis sugiere que un ancestro del perro crestado chino pudo haber llegado desde Asia a América atravesando el estrecho de Bering y ser responsable del notable descenso en tamaño. Las dificultades encontradas al intentar incluir al chihuahua dentro de alguno de los clados caninos globales podrían respaldar esta idea sobre antiguos cruces raciales introducidos por los primeros pobladores americanos.

Los estudios genéticos han demostrado que los chihuahuas modernos son resultado del cruce con perros europeos; además, han identificado un haplotipo exclusivo presente solo en esta raza y también hallado en perros precolombinos mexicanos. Esto sugiere que podrían ser fruto del cruce entre el antiguo techichi y perros miniatura europeos.

Anteriormente se pensaba que los antepasados del chihuahua vivían salvajemente en el estado mexicano homónimo y fueron domesticados por las comunidades locales hasta llegar al comercio por todo México precolombino.

Curiosidades sobre el chihuahua

El chihuahua ostenta el título del perro más pequeño del mundo, con un peso promedio entre 1 y 3 kilogramos.

Se cree que el techichi era considerado sagrado por los aztecas y se le atribuían propiedades espirituales.

El nombre «chihuahua» proviene del estado mexicano donde fueron descubiertos por exploradores europeos en el siglo XIX.

Estudios recientes sugieren que hasta un 70% del ADN actual del chihuahua proviene de perros precolombinos.

Esta raza es un símbolo nacional y cultural para México; admirada tanto por su rica historia como por su carácter singular.

La historia canina es una travesía marcada por la convivencia mutua, adaptación y diversidad inigualable. Desde aquellos lobos feroces que vagaban por las estepas hasta los adorables chihuahuas contemporáneos, cada raza narra una historia fascinante e irrepetible. Así que la próxima vez que te encuentres con un perro callejero o uno bien cuidado, piensa que estás frente a un descendiente directo de esos lobos primitivos que alguna vez recorrieron vastas tierras e hicieron posible nuestra conexión actual.