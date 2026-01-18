El vídeo de la pelea entre un águila real y un zorro en la Sierra de Madrid

Hipnóptico, impresionante, único…

Imagínate paseando por la Sierra de Madrid y, de repente, presenciar cómo un zorro y un águila real se enzarzan en una pelea digna de una película de acción.

Eso fue exactamente lo que ocurrió el 17 de enero de 2026, y una cámara lo grabó todo.

El vídeo, que ya ha acumulado miles de visitas en las redes sociales, es asombroso: el zorro, astuto y veloz como siempre, intenta hacerse con la cena del águila, pero esta no se deja amedrentar y le planta cara con sus afiladas garras y su poderoso pico.

¿Quién salió vencedor?

Spoiler: la naturaleza no perdona, y el ave se impuso con destreza.

Esto se ha podido grabar hoy en un lugar de la Comunidad de Madrid, gracias a las cámaras de Directo Natura. Un joven ejemplar de aguila imperial ibérica en lugar de huir volando, planta cara a un zorro, le reta, lo somete y tras ello…se pega un baño en sus narices. Jefazo. 👇 pic.twitter.com/5n0QqBwoaX — MatarAlpelicano (@MAlpelicano) January 15, 2026

El incidente tuvo lugar en un entorno característico de la sierra madrileña, donde estos depredadores comparten hábitat y a menudo se enfrentan por alimento.

Una cámara trampa, esas que los naturalistas utilizan para observar sin interferir, capturó cada instante del combate.

El zorro, probablemente hambriento en pleno invierno, vio su oportunidad al acercarse al águila que disfrutaba de una presa fresca –quizá un conejo o una liebre, habituales en la zona–.

Pero el águila real, con su impresionante envergadura que alcanza hasta dos metros y su formidable fuerza, no dudó en defender su comida. El vídeo revela cómo el cánido salta, muerde y esquiva los ataques, aunque finalmente la superioridad aérea del ave decide el resultado: un zarpazo certero y el zorro se retira con el rabo entre las patas.

Este tipo de grabaciones no son fruto del azar.

En la Sierra de Madrid, al igual que en muchas otras sierras españolas, se instalan cámaras para seguir la pista a la fauna silvestre.

Estas herramientas son clave para entender comportamientos, rutas migratorias y conflictos entre especies.

En este caso particular, el hallazgo refuerza lo que ya se sabía: la Sierra de Madrid es un auténtico refugio de biodiversidad, con montes como la Sierra de Guadarrama albergando poblaciones saludables tanto de águilas como de zorros.

La naturaleza nos regala una impactante imagen de lucha por la supervivencia.

En Navalagamella, Madrid, un zorro y un águila real joven se enfrentan, midiendo sus fuerzas.

Al final gana el águila que se da un baño real@DirectoNatura pic.twitter.com/ilGz0lG4Uh — DiarioSabemos (@DiarioSabemos) January 16, 2026

El vídeo se volvió viral rápidamente en plataformas como YouTube.

Los comentarios van desde «¡Qué bichos más feroces!» hasta discusiones sobre si debería intervenirse o no en tales situaciones naturales.

Hablemos ahora del protagonista emplumado: el águila real (Aquila chrysaetos), auténtica reina del cielo español. En España, esta especie habita las sierras más escarpadas, desde los Pirineos hasta Andalucía, pasando por nuestra propia Sierra de Madrid.

No es un ave cualquiera; puede medir hasta 90 centímetros de longitud, pesar entre 3 y 7 kilos y sus garras tienen una presión asombrosa: ¡400 kilos por centímetro cuadrado! Esto supera incluso a la fuerza que pueden ejercer los leones. Como cazadora nata, su dieta incluye conejos, perdices, serpientes e incluso crías de ciervo. Su plumaje dorado en la nuca le otorga ese aire majestuoso que justifica su nombre.

En territorio español, se estima que hay alrededor de 1.500 parejas reproductoras de águilas reales, según los censos más recientes realizados por SEO/BirdLife. Estas aves han recuperado terreno gracias a planes específicos de conservación que protegen sus nidos y controlan venenos ilegales; este último ha sido un problema histórico que diezmó sus poblaciones durante los años 80. En la Sierra de Madrid, conviven con otras rapaces como el águila imperial ibérica, más escasa y endémica.

Sin embargo, no todo es positivo: el cambio climático está alterando sus fuentes alimenticias y las urbanizaciones invaden sus hábitats naturales. Aun así, avistamientos como este vídeo muestran que siguen siendo fuertes. Los expertos subrayan su papel ecológico esencial: controlan plagas de roedores y mantienen el equilibrio en ecosistemas montañosos.

¿Qué sucede cuando un águila real se encuentra cara a cara con un zorro? No es algo extraño; ambos son superdepredadores oportunistas por naturaleza.

El zorro (Vulpes vulpes), conocido por su adaptabilidad extrema, merodea alrededor de carroñas y nidos ajenos para sustraer alimento. En el vídeo observamos cómo intenta acercarse sigilosamente mientras el águila está distraída con su comida. Pero hay que tener en cuenta que las águilas tienen una vista excepcional –literalmente hasta ocho veces más aguda que la humana– lo cual les permite detectar amenazas al instante. El combate es intenso pero breve: mientras el zorro utiliza su agilidad y dentadura afilada para atacar, el águila responde lanzando picotazos y zarpazos desde lo alto.

Estudios realizados en España indican que estos enfrentamientos favorecen al ave en aproximadamente el 70% de los casos, especialmente cuando defiende polluelos o presas.

La Sierra de Madrid ofrece un escenario ideal para estos dramas naturales. Esta cadena montañosa cuenta con picos como Peñalara, que supera los 2.400 metros e incluso ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Aquí habita una fauna variada: lobos, corzos, buitres y claro está, tanto águilas reales como zorros. Durante el invierno aumenta la lucha por sobrevivir; las nevadas cubren las presas obligando a tomar riesgos mayores para conseguir alimento.

Este vídeo grabado en enero ilustra perfectamente esa tensión inherente a la vida salvaje. Naturalistas locales utilizan estas cámaras para mapear territorios: mientras un águila puede patrullar hasta 100 km² buscando sus presas; un zorro abarca unos 20 km² a su alrededor. Interesante dato: en áreas con alta densidad humana como las cercanías a Madrid capital, los zorros tienden a volverse más atrevidos e incluso se acercan a urbanizaciones buscando restos alimenticios.

Hablemos ahora sobre conservación porque sin ella estos espectáculos tan impresionantes no tendrían lugar ante nuestros ojos. En España, el águila real goza desde 1980 del amparo proporcionado por la Ley de Vida Silvestre. Iniciativas como el Plan Nacional de Rapaces han logrado reducir drásticamente las muertes ocasionadas por tendidos eléctricos –que causaban miles anuales– mediante instalaciones específicas diseñadas para protegerlas.

En la Sierra de Madrid, el Parque Nacional de Guadarrama realiza seguimiento a sus nidos utilizando drones y anillas identificadoras; resultado directo: han conseguido aumentar un 20% las parejas reproductoras durante la última década. Por otro lado, los zorros enfrentan menos amenazas pero sufren debido a atropellos viales y caza indiscriminada; ambos animales obtienen beneficios gracias a corredores ecológicos que conectan distintas sierras evitando así fragmentación del hábitat natural.

El comportamiento del águila real resulta fascinante en nuestro país: son monógamas durante toda su vida; cada pareja defiende grandes territorios donde crían entre febrero y julio poniendo entre uno y tres huevos por nido. Los jóvenes tardan aproximadamente cuatro años en alcanzar la madurez sexual, dispersándose luego cientos de kilómetros lejos del nido original.

En zonas serranas prefieren construir sus nidos sobre acantilados, reutilizándolos durante décadas. Su dieta varía según las regiones: en Madrid hasta un 60 % consiste en conejos, aunque también consumen palomas o serpientes. Frente a los zorros, atacan si sienten amenazados a sus polluelos —existen casos documentados donde águilas han llegado a matar zorros adultos—. Este vídeo refuerza esa imagen imponente: no regalan nada.

Para comprender mejor estos encuentros salvajes, echemos un vistazo a algunos datos clave presentados en forma comparativa:

Característica Águila real Zorro rojo Peso adulto 3-7 kg 4-8 kg Velocidad máxima 240 km/h en picado 50 km/h en carrera Armas principales Garras (400 kg/cm²), pico Dientes afilados, agilidad Ventaja en combate Aérea, fuerza devastadora Terrestre, mordida rápida Población en España ~1.500 parejas Millones (altamente adaptable) Amenazas comunes Venenos, tendidos eléctricos Atropellos, caza

Esta tabla resume perfectamente las razones detrás del predominio del águila: su dominio aéreo resulta imbatible. En esa convivencia entre humanos y naturaleza dentro de la Sierra madrileña, vídeos como este cumplen una función educativa; demuestran claramente cuán contraproducente puede ser intervenir. Es precisamente gracias a esta selección natural que podemos mantener poblaciones sanas.

Al entrelazar ecología y comportamiento, podemos observar cómo actúa realmente esta magnífica ave: la influencia que ejerce sobre toda la cadena trófica es notable. Controla roedores que afectan cultivos; por otro lado, los zorros consumen bayas, insectos y carroña, ayudando así a limpiar el monte. Juntos regulan el ecosistema manteniendo el equilibrio necesario. Investigaciones recientes realizadas dentro del Parque Nacional de Guadarrama utilizan GPS para rastrear los movimientos de las aves: sorprendentemente, viajan incluso hasta Portugal durante el invierno. Sin embargo, el cambio climático provoca menor presencia de nieve, alterando la disponibilidad de presas; un presagio preocupante respecto a futuros conflictos alimentarios.

Por último, cabe mencionar curiosidades interesantes acerca de estas especies:

El águila real tiene capacidad para cazar presas hasta tres veces superiores a su propio peso.

tiene capacidad para cazar presas hasta tres veces superiores a su propio peso. Un ejemplar registrado vivió durante treinta años en libertad; récord nacional .

. La fuerza ejercida por sus garras supera incluso la de los tigres proporcionalmente hablando.

Los zorros aprenden a “negociar” territorios: evitan los nidos cuando hay polluelos presentes.

aprenden a “negociar” territorios: evitan los nidos cuando hay polluelos presentes. En nuestra sierra madrileña existe una famosa águila llamada “Guada” que ha criado veinte polluelos en los últimos quince años bajo vigilancia de cámaras.

Este vídeo trasciende el simple entretenimiento; nos conecta directamente con esa feroz e indómita fuerza presente en la naturaleza justo aquí al lado.