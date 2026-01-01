No nos mola mucho, pero imagina encontrarte en Bilbao el 12 de agosto de 2026 y ver cómo el sol se oculta por completo durante un eclipse solar total.

Este fenómeno extraordinario atraerá a miles de visitantes, aunque País Vasco tiene mucho más que ofrecer: una arquitectura sorprendente como la del Guggenheim, pintxos deliciosos en cada esquina y costas indómitas.

National Geographic lo ha incluido entre sus destinos imprescindibles por su mezcla de naturaleza impactante y cultura vibrante, alejada del turismo masivo.

Otros lugares también destacan por sus eventos únicos. Oulu, en Finlandia, se consagra como Capital Europea de la Cultura con festivales de arte y las mágicas luces del norte.

Guimarães, en Portugal, se posiciona como Capital Verde Europea, promoviendo huertos urbanos y rutas ecológicas. En Inglaterra, Hull revitaliza su puerto con exposiciones marítimas. Y las costas del mar Negro en Turquía prometen playas tranquilas y ruinas antiguas sin aglomeraciones.

Corea del Sur lanza el Sendero de Dongse, una ruta de 527 millas inspirada en el Camino de Santiago, ideal para los amantes del senderismo.

Atraviesa montañas y pueblos, ofreciendo albergues modernos. En la República Dominicana, se establece la primera reserva de cachalotes en el Caribe, perfecta para avistamientos responsables.

Ruanda brilla en el Parque Nacional Akagera, hogar de los «cinco grandes» africanos: leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos.

Mientras tanto, Maui, en Hawái, se recupera tras los incendios de 2023, con playas restauradas y hoteles de alta gama.

Desde España, acceder a estos destinos resulta sencillo y económico. Existen vuelos directos que conectan tanto Madrid como Barcelona con la mayoría de ellos. Para llegar al País Vasco, puedes tomar el AVE desde Madrid en apenas 5 horas o volar en una hora desde cualquier capital provincial. Renfe ofrece billetes desde 30 euros por trayecto. Para llegar a Oulu, Finnair opera un vuelo vía Helsinki desde Barcelona por aproximadamente 200 euros por persona. Y para visitar Guimarães, tienes opciones low-cost con Ryanair desde Madrid a Porto por unos 40 euros; luego solo queda tomar un autobús que te llevará en una hora.

Cómo llegar desde España a cada destino

País Vasco : AVE desde Madrid (5h, 50€/persona) o vuelo (1h, 60€). Alquila coche en Bilbao por 40€/día.

: AVE desde (5h, 50€/persona) o vuelo (1h, 60€). Alquila coche en por 40€/día. Oulu : Vuelo desde Barcelona a Helsinki y luego a Oulu (5h total, 250€). Tren local gratuito.

: Vuelo desde a Helsinki y luego a (5h total, 250€). Tren local gratuito. Guimarães : Vuelo low-cost a Porto (2h, 50€), bus FlixBus (1h, 10€).

: Vuelo low-cost a (2h, 50€), bus FlixBus (1h, 10€). Hull : Vuelo a Londres (2,5h, 70€), tren a Hull (3h, 40€).

: Vuelo a (2,5h, 70€), tren a (3h, 40€). Costa del Mar Negro (Turquía) : Vuelo a Estambul (4h, 150€), bus a Trabzon (15h, 30€) o vuelo interno (1h).

: Vuelo a (4h, 150€), bus a Trabzon (15h, 30€) o vuelo interno (1h). Corea del Sur : Vuelo desde Madrid a Seúl (13h, 800€ con Korean Air). Luego tren al sendero.

: Vuelo desde a Seúl (13h, 800€ con Korean Air). Luego tren al sendero. República Dominicana : Vuelo directo desde Madrid a Punta Cana (8h, 600€).

: Vuelo directo desde a Punta Cana (8h, 600€). Ruanda : Vuelo desde Madrid a Kigali vía París (12h, 900€).

: Vuelo desde Madrid a Kigali vía París (12h, 900€). Maui: Vuelo desde Madrid pasando por Los Ángeles hacia Maui (20h, 1200€).

Los costes para dos personas varían según la planificación; puedes salir entre 1500 y 4000 euros semanales incluyendo alojamientos. En el caso del País Vasco, un hotel boutique en el centro de Bilbao cuesta alrededor de 150€/noche y disfrutar de pintxos te costará unos 20€/persona/día. En cambio, Oulu puede ascender hasta los 200€/noche debido a su atractivo por las auroras boreales y las comidas rondan los 30€. Guimarães es más asequible con precios cerca de los 100€/noche y platos locales a unos 15€. Hull tiene un coste aproximado de 120€/noche con fish & chips por unos 20€. Turquía ofrece precios competitivos con estancias alrededor de los 80€/noche y kebabs por solo diez euros. En Corea del Sur puedes esperar pagar unos180€/noche junto con bibimbap por aproximadamente15€. En el Caribe y África encontrarás opciones lujosas eco-friendly que rondan los250€/noche con safaris que cuestan unos100€/día. Recuerda que los vuelos suelen ser lo más costoso; es recomendable reservar anticipadamente para ahorrar un20%.

La mejor época para visitar depende del destino elegido. Por ejemplo, el País Vasco brilla durante agosto gracias al eclipse; sin embargo, la primavera (mayo-junio) es ideal para evitar la lluvia. Oulu es espectacular en invierno (diciembre-febrero) para contemplar las luces boreales; mientras que el verano es perfecto para disfrutar sus festivales culturales. Guimarães puede visitarse durante todo el año pero es especialmente bonito en otoño por sus paisajes verdes. Hull cobra vida durante el verano gracias al ambiente portuario vibrante. Las costas del Mar Negro son ideales entre mayo y octubre cuando apetece darse un buen baño sin frío excesivo. En Corea del Sur es recomendable ir en otoño cuando las temperaturas son agradables para caminar por senderos sin calor agobiante. La República Dominicana tiene su mejor clima durante la temporada seca invernal; Ruanda destaca entre junio y septiembre para avistar fauna salvaje; mientras que Maui ofrece buenas condiciones durante todo el año siendo abril-mayo especialmente atractivo tras su renovación.

La documentación necesaria facilita la entrada a estos destinos. Los ciudadanos españoles pueden acceder sin visa a países miembros de la UE (País Vasco, Oulu, Guimarães, o incluso )Hull) solo necesitan su DNI. Para Turquía se requiere una e-Visa online que cuesta unos20€, mientras que Corea exige K-ETA (10€, también online). En República Dominicana necesitarás una visa turística que puedes obtener por10 USD al llegar al aeropuerto; Ruanda permite tramitar su visa online por50 USD; mientras que para entrar a EE.UU., necesario para Maui deberás solicitar ESTA (21 USD online). Es crucial asegurarte siempre tener tu pasaporte vigente antes de viajar. En cuanto a monedas: euro dentro de la UE; liras turcas que puedes cambiar antes o al llegar; won coreano donde lo mejor es usar tarjeta; pesos dominicanos aceptan dólares; francos ruandeses deben cambiarse localmente; y dólares son utilizados ampliamente en Maui.

Restaurantes imprescindibles por destino

No te pierdas probar sabores auténticos visitando restaurantes locales:

En el País Vasco destaca Nerua dentro del Guggenheim (menú degustación a100€, fusión vasca). También puedes disfrutar pintxos económicos en algún bar del Casco Viejo donde cada uno cuesta alrededor de5€.

En Oulu prueba Ravintola Puistola donde sirven renos ahumados por unos40€.

Si te decides visitar Guimarães no olvides ir al Dona Branca donde podrás degustar bacalao portugués por25€.

En Hull visita The Old House famoso por sus mariscos frescos donde comerás bien por30€.

La costa del Mar Negro tiene Zeytin Cafe situado en Trabzon ofreciendo pescado negro delicioso alrededor de15€.

No dudes probar street food auténtico en Seúl donde encontrarás kimchi jjigae muy sabroso por10€.

Ya si decides irte al Caribe no te pierdas Jellyfish ubicado en Punta Cana donde podrás disfrutar langosta fresca por50€.

Si viajas a Ruanda asegúrate visitar Heaven situado en Kigali donde sirven brochetas safari riquísimas alrededor de20€.

Por último si llegas hasta Maui no puedes dejar pasar Mama’s Fish House, conocido por su poke hawaiano que cuesta80€.

Para aprovechar al máximo tu viaje asegúrate reservar ya tu experiencia durante el eclipse en Bilbao utilizando aplicaciones como Booking donde encontrarás buenas ofertas disponibles. Si decides irte a Oulu alquila una bicicleta eléctrica que ronda los10€/día para moverte fácilmente. Caminar libremente disfrutando del casco histórico es posible gratuitamente en Guimarães así como evitar julio-agosto si optas Turquía debido al calor extremo preferentemente seleccionando buses nocturnos si viajas allí . Para Corea utiliza Naver Maps como herramienta indispensable durante tu recorrido senderista . Recuerda contratar guía autorizado siempre que realices safaris dentro Ruanda cuyo coste podría ser50€. Y si llegas hasta Maui renta un coche4x4 ya que sus carreteras volcánicas requieren algo más resistente . Lleva repelente contra insectos , adaptador universal además aplicación Traductor offline será útil también . Y no olvides probar siempre comida callejera local así como negociar precios dentro mercados.

Las curiosidades son siempre cautivadoras . El País Vasco presenció su último eclipse total hace más de dos décadas ; este próximo evento durará aproximadamente dos minutos sobre Bilbao . Oulu fue pionera creando primer navegador web móvil . Guimarães , cuna histórica Portugal , alberga castillo datado siglo X . Hull resistió bombardeos WWII convirtiéndose puerto clave . Costa Mar Negro guarda tesoros ocultos como monasterio Sumela sobre acantilados impresionantes . Sendero Dongse conecta siete provincias coreanas incluyendo templos budistas ancestrales . Cachalotes visitan Dominicana anualmente recorriendo5000 km . Parque Nacional Akagera ha resurgido tras genocidio1994 ahora con12% población leones incrementada gracias conservación activa actualmente implementada allí mismo . Maui posee famosa ruta Hana caracterizada600 curvas cautivadoras junto cascadas escondidas esperando ser descubiertas.

Planifica tus viajes anticipadamente porque estos destinos pueden convertir2026en un año memorable e inolvidable . Escoge uno , anímate , ¡y lánzate!

Escápate a Mongolia: estepas infinitas y nómadas en 2026

AVENTURA NÓMADA

Mongolia invita con paisajes vírgenes, jinetes expertos y festivales ancestrales. Te ofrecemos una guía práctica desde España para un viaje auténtico y sostenible.

Montarás a caballo por estepas verdes interminables bajo un cielo estrellado, compartirás vodka con pastores nómadas y asistirás al festival Naadam, una celebración épica con lucha tradicional, arqueros y jinetes montados en caballos majestuosos. Mongolia promete una desconexión total en 2026, con un turismo sostenible en auge y menos visitantes que en años anteriores. La historia fascinante del imperio fundado por Genghis Khan y las reservas naturales preservadas, destacadas por National Geographic, completan esta experiencia única.

Cómo llegar desde España

Desde España, llegarás con dos vuelos principales: saliendo de Madrid o Barcelona hacia Ulaanbaatar, con escala en Estambul o Seúl (duración total: 14-18 horas; precios aproximados: 800-1200 € por persona ida y vuelta, con aerolíneas como Turkish Airlines o MIAT Mongolian Airlines).

Desde la capital mongola, puedes desplazarte a las estepas en tren o bus (unas 10 horas, unos 20 €), pero la opción más recomendable es alquilar un vehículo 4×4 con conductor (alrededor de 100 €/día). También hay vuelos internos al desierto del Gobi (1 hora, unos 150 €).

Presupuesto aproximado

Para dos personas en un viaje de diez días, calcula entre 3000 y 5000 € en total (excluyendo vuelos internacionales):

Hotel en Ulaanbaatar: alrededor de 80 €/noche .

. Estancia en un ger nómada (yurta tradicional): unos 50 €/noche , incluyendo comidas típicas mongolas.

(yurta tradicional): unos , incluyendo comidas típicas mongolas. Gastronomía local: platos como buuz (empanadillas al vapor) por unos 5 € , o khuushuur (carne frita) por 4 € .

(empanadillas al vapor) por unos , o (carne frita) por . Restaurantes recomendados: Modern Nomads (fusión contemporánea, unos 30 € por comida) o Millie’s Café (desayunos, unos 15 €). Los puestos callejeros ofrecen sabores auténticos a precios bajos.

Mejor época y consejos prácticos

La mejor época para visitar Mongolia es de junio a agosto, coincidiendo con el festival Naadam (principalmente en julio, con temperaturas suaves entre 20-30 °C). Evita el invierno, cuando las temperaturas pueden bajar fácilmente a -30 °C.

Documentación: pasaporte válido. Para ciudadanos españoles, en 2026 se mantiene la exención de visa para estancias turísticas de hasta 30 días (política extendida hasta 2027). La moneda oficial es el tugrik (cámbiala en el aeropuerto), aunque las tarjetas Visa son aceptadas en las ciudades principales.

¡Prepárate para una aventura inolvidable en las tierras de los nómadas!

Trucos útiles maximizar experiencia Mongolia

Contrata guía local usando aplicaciones como Trip.com(50euros/día esencial idioma).

Lleva botas resistentes , saco dormir además powerbank ya que cobertura redes4G puede ser irregular .

Prueba leche fermentada extraída directamente yeguas pero recuerda beber despacio .

Visita Parque Nacional Gorkhi-Terelj hogar tortugas gigantes además cañones impresionantes .

Une estepas maravillosas Valle Orkhon Patrimonio UNESCO reconocidos mundialmente .

Algunas curiosidades resultan sorprendentes : Mongolia posee tres veces extensión España aunque solamente cuenta un tercio población actual ; águilas entrenadas realizan cacerías espectaculares durante festivales tradicionales ; Gengis Kan logró unir22% mundo conocido bajo su mando ; además tren Ulaanbaatar-China acelerará accesibilidad futura mediante conexiones rápidas previstas establecerse pronto ; nómadas utilizan WhatsApp vía satélite facilitando comunicación moderna.

Mongolia redefine concepto aventura : reserva ya mismo siente libertad inmensa vastas estepas abiertas esperándote descubrirlas .