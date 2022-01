Un grupo de urólogos confirma que la Covid puede disminuir el tamaño del pene

Siguen manifestándose nuevos efectos colaterales tras haberse contagiado por Covid y desarrollar un cuadro grave de la enfermedad: problemas vasculares que acarrean disfunción eréctil e, incluso, en un acortamiento del pene.

Todo comenzó cuando un hombre estadounidense contactó con el programa de podcast ‘How to Do It’. «Soy un hombre heterosexual de 30 años. En julio del año pasado me contagié la Covid-19 y estuve muy enfermo. Cuando salí del hospital tuve algunos problemas de erección».

«La disfunción eréctil mejoró de manera progresiva con la atención médica, pero parece que me ha dejado con un problema duradero. Antes de enfermar, mi pene estaba por encima de la media. No era enorme, pero evidentemente más grande lo normal. Ahora, he perdido aproximadamente 1,5 pulgadas (3,81 centímetros») y estoy por debajo de la media». «Ha encogido y me gustaría saber si será permanente» añadió el hombre.

La causa de este tipo de problemas es la implicación de la Covid-19 como enfermedad cardiovascular, la especialista Ashley Winter, del Centro Médico Sunnyside de Oregón (Estados Unidos) explica: «El virus afecta a numerosos órganos y también llega ahí abajo. La principal razón por la que ocurre es algo que llamamos disfunción endotelial. La erección se produce cuando se activan los vasos sanguíneos (al pasar la sangre) y el pene se levanta. Al ser necesario el un flujo de sangre, cuando esos vasos vasculares están afectados puede sufrir la disfunción eréctil».

Según los urólogos, la recuperación se basa en combinar la recuperación de la capacidad de erección con el estiramiento, sí los pacientes tienen un perfil sin problemas cardíacos recomiendan el uso de Viagra para aumentar la circulación que provoca la erección.

«Según las pruebas, no afectará para siempre a los testículos. Es solo una cuestión de tiempo que vuelva estado y tamaño habitual. El problema con el pene es que si tienes un retraimiento profundo durante mucho tiempo puede tener un efecto permanente», admitió Ashley Winter.

La Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami en su estudio ha demostrado «la presencia del virus en el pene mucho después de la infección inicial en humanos y sugiere que la disfunción generalizada de las células endoteliales de la infección por Covid puede contribuir a la disfunción eréctil resultante».