Todo lo que debes saber antes de hacerte un injerto capilar

Durante los últimos años, los injertos capilares se han convertido en una de las soluciones más efectivas a las que acuden una gran cantidad de hombres y de mujeres para encontrar una solución a la alopecia. Y es que, pese a que se trata de una patología que afecta más al género masculino, la realidad es que también encontramos a diferentes mujeres que acuden a clínicas especializadas para someterse a este tipo de tratamientos, especialmente a medida que la técnica ha ido avanzando lo suficiente como para garantizar los mejores resultados posibles.

Mediante una buena técnica de trasplante capilar, tenemos la oportunidad de no solo recuperar nuestro cabello, sino también mejorar nuestra apariencia y nuestra autoestima. Antes de someternos a un trasplante capilar es clave conocer cómo funciona este procedimiento, qué factores debemos tener en cuenta y cuáles son las diferentes opciones que tenemos ante nosotros a la hora de garantizar los mejores resultados. Por suerte, en España tenemos clínicas especializadas a las que acudir cuando queremos someternos a un injerto capilar en Granada, donde sus especialistas cuentan con la formación y los conocimientos adecuados como para ofrecernos los mejores resultados.

Antes de pasar a describirte los diferentes factores a considerar antes de someternos a una cirugía capilar, es importante que conozcas exactamente cómo funciona un trasplante capilar. Mediante este proceso, que puede durar varias horas en función de la cantidad del cabello que se necesita trasplantar, se lleva a cabo una serie de acciones que permiten extraer los folículos de la zona donante y colocarlos en la zona receptora, que es donde actualmente sufrimos de alopecia. De manera previa a todo ello, se aplica una anestesia que permite al paciente estar tranquilo mientras los expertos realizan todas las operaciones pertinentes.

Por lo tanto, se trata de un proceso quirúrgico realizado por profesionales que, de manera previa al estudio que han realizado, comienzan a trabajar sobre las áreas afectadas para lograr los mejores resultados. Y es que el objetivo es diseñar un tratamiento capilar al milímetro, completamente personalizado para el paciente. En función de las clínicas por las que nos decantemos, tendremos varias opciones que serán realizadas por sus especialistas. Cuando acudamos a este tipo de centros, su equipo de especialistas analizará nuestro caso en cuestión y nos ofrecerá una solución personalizada adecuada a nuestras necesidades y a las posibilidades que nos brinda nuestro organismo. Por lo tanto, lo único que debemos hacer como pacientes es dejarnos asesorar por los expertos en el campo.

El proceso de la intervención de un micrinjerto capilar puede durar varias horas, en función de las necesidades específicas de cada paciente. Una vez se complete la operación, conviene recordar que no se trata de un proceso instantáneo, por lo que tenemos que tener la paciencia necesaria hasta ver los primeros resultados. Una vez pasen los primeros meses, el cabello comenzará a crecer de manera gradual. No obstante, no es hasta los primeros seis meses cuando comenzamos a notar los efectos de una manera clara y visible. Siempre y cuando, por supuesto, respetemos las recomendaciones que realizan los especialistas en este tipo de tratamientos.

Existen diferentes aspectos que van a determinar el resultado del tratamiento. Principalmente, hay cuatro elementos a considerar: