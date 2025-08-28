Salmonella en Gran Canaria y La Manga: cuando la comida hospitalaria y hotelera pone en jaque la salud pública

Hay veranos en los que el sol, la playa y el bufé libre se convierten en protagonistas de anécdotas para contar, pero este agosto de 2025, lo que muchos turistas y pacientes no olvidarán serán los efectos nada agradables de la bacteria Salmonella.

Dos brotes casi simultáneos, uno en hospitales de Gran Canaria y otro en un conocido hotel de La Manga, han puesto en jaque la salud pública y han reabierto el debate sobre la seguridad alimentaria y los derechos de los pacientes y consumidores.

Y para los amantes de las estadísticas curiosas: en 2021, España registró un repunte de casi 4.000 casos de salmonelosis respecto a años anteriores, consolidando su triste fama como uno de los países con más brotes en la Unión Europea.

No cabe duda: la salmonella es una vieja conocida que nunca pasa de moda. Y mientras existan huevos poco cocidos y bufés tentadores, seguirá colándose en nuestras historias veraniegas… para disgusto de la salud pública y regocijo de los microbiólogos.

Brote en hospitales de Gran Canaria: alerta en el sistema sanitario

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, la Consejería de Sanidad de Canarias confirma que 17 personas han sido afectadas por un brote de salmonella en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y en el Hospital Juan Carlos I. La mayoría de los afectados eran pacientes ingresados, aunque también hay personal sanitario en seguimiento. Los síntomas, como suele ser habitual, incluyen vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre, con el consuelo de que la evolución clínica está siendo favorable en la mayoría de los casos.

Nada más detectarse los primeros síntomas, se activaron los protocolos de seguridad: inmovilización de los alimentos sospechosos, toma de muestras y una investigación epidemiológica de libro. El servicio de cocina, que abastece ambos hospitales, detuvo la distribución de los productos señalados para evitar más contagios.

La Manga y el Hotel Cavanna: vacaciones truncadas

Mientras tanto, a unos cientos de kilómetros, el Hotel Cavanna de La Manga se convertía en el epicentro de otro brote de salmonella, esta vez con un perfil más turístico. La cifra de afectados ha superado ya el centenar, con 190 casos confirmados y varios ingresos hospitalarios, aunque la mayoría de los pacientes han sido estabilizados sin necesidad de hospitalización prolongada. La cocina del hotel ha sido clausurada, y la desinfección a fondo se ha convertido en prioridad para frenar la propagación de la bacteria.

En ambos casos, la rápida respuesta de los servicios de salud pública ha sido clave para contener el brote y minimizar las consecuencias, aunque la pregunta sobre cómo pudo ocurrir algo así sigue en el aire.

Salmonella: la bacteria que desafía la seguridad alimentaria

La Salmonella es una vieja conocida en el mundo de las infecciones alimentarias. Este microorganismo se encuentra en los intestinos de animales y humanos, y se transmite principalmente por alimentos contaminados, especialmente huevos, carne de ave y productos lácteos mal manipulados. Basta una cadena de frío rota o una cocción insuficiente para que el riesgo se dispare.

En Europa, la salmonella es la segunda causa más frecuente de toxiinfección alimentaria, solo superada por el Campylobacter. En España, los brotes suelen estar vinculados a grandes colectividades, como hospitales, residencias, comedores escolares y hoteles, donde la manipulación de alimentos para muchas personas multiplica el riesgo de errores.

¿Por qué los hospitales no están a salvo?

Que un brote de salmonella se produzca en un hospital, donde la seguridad alimentaria debería ser máxima, pone en evidencia la importancia de la vigilancia y los protocolos. Los hospitales están obligados a controles exhaustivos, pero el riesgo cero no existe. Un solo descuido en la manipulación, almacenamiento o cocción de los alimentos puede desencadenar una cadena de contagios especialmente peligrosa para pacientes vulnerables.

Estos brotes han reavivado el debate sobre los derechos de los pacientes y consumidores en materia de seguridad alimentaria. Las asociaciones de consumidores recuerdan que bares, restaurantes y servicios de restauración colectiva están sujetos a inspecciones sanitarias periódicas, pero los resultados rara vez se hacen públicos. Reclaman que, al igual que sucede en otros países europeos, los informes de inspección sean accesibles a los usuarios, reforzando su derecho a la información y la protección.

En caso de intoxicación alimentaria, los afectados pueden reclamar indemnizaciones, y las autoridades están obligadas a investigar y, si procede, sancionar a los responsables. En el ámbito hospitalario, los pacientes tienen el derecho fundamental a recibir una alimentación segura y adecuada a su estado de salud, y cualquier vulneración puede tener consecuencias legales y reputacionales para el centro sanitario.

Sanidad regional: coordinación y desafíos

Tanto en Canarias como en Murcia, los brotes han puesto a prueba la capacidad de reacción de las autoridades sanitarias. La coordinación entre servicios de epidemiología, seguridad alimentaria y atención sanitaria ha sido clave para identificar el origen, aislar los focos y evitar la propagación. Sin embargo, el aumento de brotes asociados a colectividades plantea la necesidad de reforzar la formación de los manipuladores de alimentos y la transparencia en los controles.

En la Región de Murcia, la movilización de equipos de soporte vital avanzado y la atención in situ a los afectados muestran un despliegue eficiente, aunque la investigación sigue abierta para determinar el fallo exacto que permitió la contaminación. En Canarias, la vigilancia epidemiológica y la inmovilización preventiva de alimentos han conseguido evitar una escalada mayor.

La salmonella y sus misterios