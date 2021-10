El epidemiólogo Amós García denuncia en redes el acoso de los zarrapastrosos antivacunas

Son unos auténticos talibanes.

La banda de zarrapastrosos antivacunas que pulula por España y por el resto del planeta no piensa detenerse en barras.

Liderados por personajes de la calaña de Miguel Bosé, no solo rechazan que se les administren las dosis preceptivas contra el coronavirus, sino que arremeten contra la gran mayoría de ciudadanos que sí ha recibido los dos pinchazos y, de paso, contra los expertos que aconsejan vacunarse contra la Covid-19.

El último en padecer el señalamiento de esa turba que está contra la ciencia es el epidemiólogo y vacunólogo Amós García.

El galeno tinerfeño denunció en redes sociales el ataque que se encontró en plena vía pública.

No obstante, la calma y el agudo sentido del humor de García le hizo poner este mensaje en Twitter:

Calma y paciencia:+Prudencia. Creo que he superado un listón. Me lo habían dicho y ya lo he comprobado. Aparezco hasta en una pintada. Eso si, por la ortografía no se si me asocian a la enfermedad de la Covid-19 o me mimetizan con la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona pic.twitter.com/JaX6HqpVxo

— Amós García Rojas (@agarroj) October 11, 2021