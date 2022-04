Pruebas para descartar algunos problemas de salud en tu bebé

Hoy en día es posible detectar o disipar algunas dudas de anomalías congénitas durante el embarazo gracias a avances tecnológicos y a innovadoras pruebas como el test prenatal no invasivo de Unilabs. Mediante esta sencilla prueba, ahora es posible detectar posibles alteraciones cromosómicas en el feto de manera no invasiva y sin riesgo para la madre ni para el bebé.

Este tipo de pruebas se realizan durante el embarazo con el fin de buscar posibles problemas o anomalías congénitas que hayan podido desarrollarse en el feto durante el embarazo. Se trata de un test ampliado capaz de detectar alteraciones cromosómicas (monosomías o trisomías) mediante el ADN fetal presente en la sangre materna. La fiabilidad del test prenatal no invasivo es superior al 99% y se trata de un procedimiento no invasivo, por lo que se efectúa sin riesgos para la madre ni para el bebé. Así, a través de una sencilla extracción de sangre de la madre, se puede detectar el ADN libre circulante y analizarlo posteriormente para la búsqueda de posibles alteraciones cromosómicas.

De esta forma, mediante un sencillo test prenatal no invasivo, hoy en día es posible descartar problemas de salud o enfermedades cromosómicas como la trisomía 21 (Síndrome de Down), la trisomía 13 (asociada al Síndrome de Patau) o la trisomía 18 (asociada al Síndrome de Edwards), entre otras. El test prenatal no invasivo también ofrece información sobre aneuploidías asociadas al par de cromosomas sexuales, tales como el síndrome de Turner (45, X), el Síndrome de Klinefelter (XXY), el Síndrome XYY o la trisomía X.

Tanto para el bebé como para la madre, el test prenatal no invasivo no supone riesgo alguno, ya que se trata de una prueba sencilla y no invasiva. Tampoco presenta riesgo de aborto, puesto que se obtienen los resultados mediante un sencillo análisis del ADN mediante tecnología de secuenciación de nueva generación. En casos de fecundación in vitro o gestaciones procedentes de donación de ovocitos, el test prenatal no invasivo también es eficaz en cuanto a resultados. Además, en determinados embarazos es posible detectar también el sexo del bebé.

Si estás interesada en obtener información precisa y no incluida en otros tipos de test o pruebas más básicas, el test prenatal no invasivo podrás realizarlo a partir de la 10ª semana de embarazo en los siguientes centros Unilabs:

Laboratorio Central Madrid (Calle Juan Esplandiú 15, 28007 Madrid) De lunes a miércoles de 07:30 a 20:00.

Laboratorio Central Barcelona (Avenida Meridiana 361, 08016 Barcelona). De lunes a miércoles de 07:30 a 18:00.



