¿Son más frecuentes las negligencias médicas durante el verano? Álvaro Hidalgo Fernández, abogado especialista en negligencias médicas y defensa del paciente nos lo aclara

Álvaro Hidalgo Fernández, director y uno de los abogados especialistas en negligencias médicas de Hidalgo Fernández Abogados, despacho que se dedica exclusivamente a defender a pacientes que sufren negligencias médicas ocurridas en toda España, afirma que:

“este tipo de reclamaciones por mala praxis médica suelen aumentar en verano, principalmente por la falta de personal sanitario. En muchas administraciones sanitarias y hospitales privados no llegan a cubrir con nuevas contrataciones los periodos vacacionales del personal sanitario contratado y esto produce una presión en el sistema sanitario que la hace insostenible en cualquier especialidad médica, pero sobre todo en urgencias y UCI. Lo anterior, lamentablemente produce un número significativo de errores en sanidad que provocan daños a los pacientes que posteriormente vienen a nuestro despacho a reclamar.También ocurre, sobre todo en algunos hospitales privados que en los periodos vacacionales contratan personal sanitario más inexperto o sin formación MIR, que también puede dar lugar a negligencias médicas.”

¿Por qué se producen más negligencias médicas en verano?

Es frecuente que durante el verano se pospongan operaciones o incluso que se demore la realización de pruebas, estos retrasos también pueden producir daños a los pacientes.

Las quejas que nos llegan de los pacientes en estos periodos vacacionales son frases como: “Cuando me hicieron la preanestesia me dijeron que en menos de un mes me operarían, pero ahora me dicen que ha entrado el verano y que ya tengo que esperar a septiembre” o “Quién te va a hacer una prueba en el mes de agosto si no tenemos radiólogos” “No tenemos camas porque no contamos con el suficiente personal”.

Durante el verano, se producen más negligencias médicas en las Comunidades Autónomas que tienen un mayor índice de turismo. Esto es debido a que el sistema sanitario de la Comunidad Autónoma en cuestión se satura porque no se prevé el incremento de usuarios y asistencias sanitarias durante estos periodos, por ello son muy frecuentes las denuncias de los pacientes por los daños sufridos en los sistemas sanitarios ajenos a sus Comunidades Autónomas en vacaciones.

La opinión del personal sanitario en relación a las negligencias médicas

Hasta hace unos años existía un seudo inmovilismo del personal sanitario en relación a sus condiciones laborales, pero en los últimos años en prácticamente todas las Comunidades Autónomas gobernadas por los distintos partidos políticos, el personal sanitario ha venido denunciando la falta de medios y las pésimas condiciones laborales en las que se ven obligados a ejercer su profesión, en las que apenas tienen cinco minutos para valorar a los pacientes. Esta falta de medios se agrava durante el verano y por ello aumentan las reclamaciones por negligencia médica.

El mejor termómetro de este País para saber en qué grado estamos expuestos a sufrir una negligencia médica son las denuncias del personal sanitario y estas están a la orden del día, aumentando en las vacaciones de verano. Los grandes damnificados por esta falta de medios y condiciones inadecuadas son los pacientes que en cualquier momento pueden sufrir una mala praxis médica.

Tampoco existía en nuestro país una cultura de cuando se sufría un daño en un hospital valorar si este daño era debido a una actuación normal en medicina o a una mala praxis. Esto último ha cambiado, el paciente ya no es conformista, exige una explicación razonable sobre la asistencia médica que reprocha y cuando no le convence consulta con un abogado en negligencias médicas para que valore el caso y le indique si es susceptible de reclamación.

Finalmente, las reclamaciones por negligencia médica no sólo han permitido obtener indemnizaciones con el ánimo de intentar reparar el daño a los pacientes o sus familiares, sino que gracias a este tipo de denuncias se ha conseguido cambiar protocolos y datos a las administraciones sanitarias de mayores recursos beneficiando así a otros muchos pacientes que son parte del sistema sanitario.

¿Por qué es importante reclamar y pedir una indemnización por negligencia médica?

Es necesario que tanto los pacientes cómo los propios médicos que también son usuarios del sistema sanitario y por tanto también son pacientes, continúen denunciando si se ha cometido una mala praxis e incluso si se ha cometido una negligencia médica debido al cansancio o la falta de medios, hecho que puede llegar a exonerarles de responsabilidad si se demuestra que la culpa es de la administración.