Cuida tu organismo a través de una nutrición de calidad

Cuidar de nuestro organismo es un requisito fundamental para nuestro bienestar físico y mental. Por ello, es imprescindible dejar de lado los hábitos más tóxicos, realizar deporte periódicamente y mantener una dieta equilibrada. Asimismo, también puede ser beneficioso consumir complementos nutricionales Nutergia, que nos ayuden a fortalecer nuestro organismo.

Tips para una buena nutrición

A continuación, abordamos como cuidar nuestro organismo a través del establecimiento de una nutrición de calidad.

Planifica las comidas

La improvisación es una de las principales enemigas del mantenimiento de una dieta equilibrada. Por ello, será fundamental planificar todas las comidas. Así, si no planificamos, acabaremos haciendo compras y menús que solo responden a impulsos y que no se rigen por el deseo de cuidar nuestro propio organismo. En cualquier caso, si no contamos con la inspiración necesaria para planificar, siempre se pueden buscar recetas interesantes a través de internet.

Consume un complemento nutricional

Debido a la velocidad que marca nuestro día a día, no siempre nos es posible establecer una dieta que garantice los aportes nutricionales necesarios. Por esta razón, puede ser adecuado consumir un complemento nutricional destinado a proteger nuestro cuerpo contra el déficit de vitaminas, minerales, proteínas o calorías, por ejemplo. Además, estos complementos están especialmente recomendados cuando lo que se busca es paliar el déficit de algún nutriente. En la parafarmacia online Pharmacius es posible encontrar el complemento que más se ajuste a nuestras necesidades.

Combina diferentes tipos de alimentos

En el día a día, lo mejor es hacer una combinación de alimentos que incluya siempre una proteína, un hidrato de carbono y una grasa saludable. De este modo, deberemos intentar combinar en cada uno de nuestros platos estos tres elementos. Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas suponen en 90% del peso seco de la dieta y el 100% de su aporte energético.

Bebe agua abundantemente

Los nutricionistas recomiendan beber a diario entre 2 y 2,5 litros de agua. Así, entre los beneficios del consumo abundante de agua se encuentran, entre otros, el retraso del envejecimiento, la mejora de la luminosidad de la piel y la reducción de los efectos de la fatiga y del cansancio, además de la eliminación de toxinas y desechos.

Evita el azúcar

La eliminación del azúcar en nuestra dieta supondrá una serie de beneficios para nuestro organismo, que atañen a diferentes dimensiones de nuestro bienestar. De este modo, en la medida en que consigamos reducir el consumo de azúcar notaremos una mejora significativa de nuestra capacidad cognitiva, al tiempo que reduciremos la presión arterial y prevendremos la aparición de la diabetes.

Escoge alimentos integrales

Al hablar de alimentos integrales, generalmente se hace referencia a los cereales que mantienen la capa externa del grano, por lo que son más ricos en fibra, vitaminas del grupo D y minerales como el zinc o el selenio. Por este motivo, es recomendable optar siempre por este tipo de cereales, así como por productos derivados de ellos como el pan, las pastas o las galletas integrales.

Huye de los platos precocinados

La comida precocinada tiene graves efectos para nuestro organismo, por lo que es aconsejable evitarla siempre que sea posible. Frente a este tipo de platos, conviene priorizar el consumo de productos más sanos, que sean de kilómetro cero y que no tengan conservantes ni colorantes. De esta forma, lograremos cuidar nuestro organismo adecuadamente.