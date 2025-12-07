Los científicos descubren estupefactos que el cometa 3I/Atlas late cada 16 horas

La escena evoca una trama de ciencia ficción: un viajero que proviene de más allá del Sistema Solar, acelera al acercarse al Sol y, al alejarse, emite un resplandor que fluctúa con una precisión casi mecánica.

Cada 16 horas, el cometa 3I/ATLAS “parpadea” como si tuviera un pulso propio.

Lo que podría parecer una exageración periodística está respaldado por curvas de luz, telescopios de gran tamaño y un grupo de astrofísicos tratando de entender qué sucede en el interior de este bloque de hielo y polvo que ha llegado desde otra estrella.

Algunos mencionan un “latido” de gas y polvo, otros apuntan a un simple efecto rotatorio, mientras que unos pocos, como el conocido Avi Loeb, sugieren que no se puede descartar completamente un origen tecnológico.

Por ahora, la hipótesis más cautelosa sigue siendo la de un cometa muy activo… pero extraordinariamente intrigante.

Un visitante estelar con pasaporte interestelar

3I/ATLAS, también conocido como C/2025 N1 (ATLAS), es el tercer objeto interestelar identificado en nuestro Sistema Solar, después de 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, y su órbita hiperbólica confirmó rápidamente que no está gravitacionalmente ligado al Sol.

Algunos datos relevantes ayudan a contextualizarlo:

Proviene del exterior del Sistema Solar, con una trayectoria que no cerrará órbita; simplemente entra, pasa y se marcha.

Alcanzó su perihelio (punto más cercano al Sol) el 29 de octubre de 2025, a unas 1,38 unidades astronómicas, entre las órbitas de la Tierra y Marte.

respecto al Sol, una velocidad notablemente superior a la de muchos cometas “domésticos”. Su aproximación mínima a nuestro planeta ronda los 270 millones de kilómetros, una distancia totalmente segura.

En cuanto a su composición, las observaciones realizadas con grandes telescopios —como el VLT, Gemini o Hubble— revelan una coma rica en agua, dióxido de carbono y polvo rojizo, muy similar a la que presentan los cometas del Sistema Solar. No se han encontrado materiales exóticos ni metales imposibles: por ahora, lo peculiar reside en su comportamiento.

El “latido” cada 16 horas: cuando un cometa marca el compás

Lo que ha capturado la atención es un patrón luminoso que se repite con notable precisión: alrededor de 16,16 horas. Las curvas de luz evidencian cómo el cometa aumenta su brillo, se atenúa y luego vuelve a repetir este ciclo tras ese periodo.

El astrofísico de Harvard Avi Loeb describe este fenómeno como “un latido acompañado por una liberación de gas y polvo”, que ocurre con sorprendente regularidad. Su interpretación, respaldada también por un estudio publicado en Astronomy & Astrophysics, sugiere que el núcleo del cometa:

Rota aproximadamente cada 16 horas , haciendo que diferentes regiones heladas entren y salgan del alcance del Sol.

, haciendo que diferentes regiones heladas entren y salgan del alcance del Sol. Presenta múltiples chorros (“jets”) colimados de gas y polvo, los cuales se activan periódicamente conforme ciertas áreas quedan expuestas al Sol.

Cuando una cara del núcleo se orienta hacia el Sol, el hielo sublima y lanza material hacia el espacio; así, la coma se vuelve más brillante. A medida que rota esa región queda fuera del alcance solar, disminuyendo la actividad hasta que el ciclo comienza nuevamente. El “latido” sería en realidad la firma luminosa de un criovolcán funcionando a cámara lenta: una fábrica natural expulsando gas y polvo rítmicamente.

Un equipo con participación española liderado por el investigador Josep Trigo ha estimado precisamente un periodo de rotación cercano a las 16 horas para el núcleo, lo cual concuerda con estas variaciones observadas. Es un valor razonable para un objeto irregular del tamaño aproximado de un kilómetro e encaja con lo observado en otros cometas; sin embargo, aquí el patrón resulta especialmente claro.

Anomalías sospechosas y el eterno dilema sobre los extraterrestres

3I/ATLAS no solo presenta este “latido”: acumula una serie singular de rarezas que han alimentado titulares y teorías audaces.

Entre las características más comentadas destacan:

Aceleración no gravitacional : cerca del perihelio se ha registrado una ligera desviación respecto a la trayectoria esperada solo por gravedad. Esto se atribuye a la intensa expulsión de gas y polvo actuando como un diminuto motor cohete.

: cerca del perihelio se ha registrado una ligera desviación respecto a la trayectoria esperada solo por gravedad. Esto se atribuye a la intensa expulsión de gas y polvo actuando como un diminuto motor cohete. Brillo creciente más rápido de lo anticipado : al acercarse al Sol aumentó su luminosidad intensamente, superando a muchos otros cometas conocidos.

: al acercarse al Sol aumentó su luminosidad intensamente, superando a muchos otros cometas conocidos. Actividad lejana : comenzó su actividad ya a más de seis unidades astronómicas del Sol; esto sugiere abundancia de hielos muy volátiles como monóxido o dióxido de carbono.

: comenzó su actividad ya a más de seis unidades astronómicas del Sol; esto sugiere abundancia de hielos muy volátiles como monóxido o dióxido de carbono. Polarización inusual en la luz y chorros dirigidos tanto hacia el Sol como en sentido contrario indican una superficie compleja y muy activa.

Todo esto ha proporcionado munición para quienes buscan explicaciones poco convencionales. Loeb ha planteado que no se puede descartar completamente un origen tecnológico; es decir, que 3I/ATLAS podría ser algún tipo de artefacto interestelar o fragmento perteneciente a alguna estructura avanzada. Argumenta basándose en una “docena de anomalías” y recuerda las discusiones surgidas sobre ʻOumuamua donde también emergió esta idea.

Sin embargo, la mayoría del personal científico involucrado en su estudio tiende hacia explicaciones naturales: una combinación entre rotación, geometría del núcleo, chorros intensos e hielos exóticos. Por ahora:

No se han hallado señales radiales moduladas ni emisiones que sugieran comunicaciones artificiales.

La composición parece totalmente acorde con los cometas conocidos hasta ahora.

Las aceleraciones “extrañas” son compatibles con la física relacionada con desgasificación ya observada en otros cometas.

En resumen: 3I/ATLAS es singular pero no milagroso. Cada anomalía bien documentada contribuye a poner a prueba los modelos sobre cómo estos cuerpos se forman y evolucionan en otros sistemas estelares.

Lo que cuenta un cometa “palpitante” sobre el origen vital

Más allá del debate sobre civilizaciones avanzadas, lo cierto es que el interés científico por 3I/ATLAS es mucho más terrenal: estos objetos contienen dentro suyo material primigenio proveniente de otros sistemas planetarios. Estudiarlos permite:

Comparar la química entre hielos y polvo con aquellos encontrados en los cometas del Sistema Solar.

Comprender cómo nacen planetas y estrellas en regiones distantes dentro nuestra galaxia.

Validar teorías relacionadas con el transporte entre sistemas estelares tanto moléculas orgánicas como agua.

Se sabe que algunos cometas cercanos albergan aminoácidos, como la glicina encontrada en muestras traídas por la misión Stardust. Si resulta ser similar la química presente en 3I/ATLAS reforzaría la hipótesis acerca de que los ingredientes básicos para la vida son comunes dentro nuestra galaxia y pueden trasladarse sobre estos “bloques constructores” helados.

En este marco teórico, ese famoso “latido” cada 16 horas trasciende como meramente curioso. Revela que dentro del cometa podría haber estructuras internas fragmentadas o llenas de cavidades, donde ciertas zonas se calientan y desgasifican siguiendo patrones muy definidos. Este tipo particular ayuda a reconstruir:

Cómo se aglutinan granos de hielo y polvo dentro discos protoplanetarios.

Qué combinaciones o porosidades favorecen mantener compuestos orgánicos complejos.

Cómo reaccionan estos objetos al pasar cerca estrellas diferentes a aquella donde nacieron.

Dicho brevemente: cada “pulso” luminoso actúa como pequeño escáner revelando los secretos internos provenientes desde otra parte lejana dentro nuestra galaxia.

Curiosidades cósmicas e insinuaciones extraterrestres

El caso del cometa 3I/ATLAS viene cargado con detalles pintorescos tomados muy seriamente por la ciencia… aunque dan pie para conversas amenas:

Se ha mencionado que su dirección aproximada coincide casi exactamente —con escasas diferencias— con la célebre “Señal Wow!” detectada en 1977. No implica relación directa alguna pero resulta irresistible esa conexión cósmica.

detectada en 1977. No implica relación directa alguna pero resulta irresistible esa conexión cósmica. Algunos análisis populares han señalado cuán baja era realmente la probabilidad para observarlo desde nuestra Tierra durante su perihelio; algo tan excepcional podría sugerir incluso alguna «trayectoria optimizada». .

A pesar De su actividad extrema las imágenes indican claramente que no sufrió desintegración tras pasar cerca del perihelio; algo sorprendente considerando su nivel estimado desgasificación. .

tras pasar cerca del perihelio; algo sorprendente considerando su nivel estimado desgasificación. . El apodo “cometa palpitante” ha llevado a muchos compararlo visualmente sus curvas luminosas con electrocardiogramas; hay quienes bromean diciendo así los astrónomos han terminado inmersos dentro “cardiología cósmica”. .

En definitiva científica seguirán observando atentamente cómo avanza lejos nuestro planeta mientras aprovechan cada fotón disponible para entender mejor tanto su núcleo así como sus chorros junto al extraño pulso repetitivo cada dieciséis horas. . Si finalmente todo resulta explicable mediante hielo , polvo , rotación quedará registrado como uno los cometarios más didácticos jamás observados . Y si no… siempre persistirá esa incógnita sobre si durante algún tiempo ,un corazón ajeno latió contra nuestro cielo .