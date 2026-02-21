La NASA detecta desde el espacio una colosal construcción geológica de hace 2.500 millones de años

Imagina una cicatriz en nuestro planeta tan extensa que puede ser observada desde el espacio, como si un coloso hubiera esculpido la Tierra con un cincel de tiempos remotos.

Esa es la Estructura de Vredefort, ubicada en Sudáfrica, un cráter de impacto monumental que se formó hace aproximadamente 2.500 millones de años y que ha sido recientemente identificado por satélites de la NASA.

No se trata de vestigios humanos, sino de una maravilla geológica del Paleoproterozoico, un periodo que marcó el inicio del Eón Proterozoico, cuando la Tierra experimentaba transformaciones radicales: el oxígeno comenzaba a aflorar en la atmósfera y los continentes empezaban a tomar forma.

Esta impresionante megaconstrucción abarca unos 300 kilómetros de diámetro, con un domo central que se asemeja a un escudo abollado por un meteorito del tamaño de una montaña.

Los sensores orbitales de la NASA, particularmente los del programa Landsat, han captado sus anillos concéntricos y las profundas fallas, mostrando cómo el impacto fundió rocas y las reconfiguró en patrones visibles hasta nuestros días.

En aquella lejana época, la Gran Oxidación estaba transformando la atmósfera: cianobacterias liberaban oxígeno, oxidando hierro y dando lugar a formaciones bandeadas que hoy son fuente de mineral de hierro a nivel mundial. La Estructura de Vredefort emergió precisamente entonces, durante el Sideriano, coincidiendo con glaciaciones huronianas que congelaron océanos y pavimentaron el camino para formas de vida más complejas.

Lo que convierte este hallazgo en algo realmente atractivo es su abundancia mineral.

Abarca enormes reservas de platino, cromo, níquel y oro, lo que la transforma en una de las regiones mineras más deseadas del planeta.

Empresas sudafricanas extraen allí cantidades significativas de platino para los catalizadores utilizados en vehículos eléctricos y cromo para fabricar aceros resistentes, mientras que el oro brilla tanto en joyería como en dispositivos electrónicos. Satélites como el ASTER de la NASA mapean estas vetas con precisión notable, facilitando prospecciones sin necesidad de pisar el terreno. Es curioso pensar que un asteroide colisionó hace milenios y dejó tras de sí un tesoro que ahora sostiene nuestra era tecnológica.

Un viaje al corazón proterozoico

El Eón Proterozoico (de 2.500 a 541 millones de años) no fue solo un periodo marcado por impactos; fue también el laboratorio donde nuestra Tierra se volvió habitable. Durante esta etapa, los estromatolitos, esos tapones microbianos, alcanzaron su máximo esplendor, asemejándose a coliflores fósiles creadas por cianobacterias.

La identificación de la Vredefort por parte de la NASA ilumina este capítulo: el impacto excavó en lo profundo del manto terrestre, expulsando minerales ricos en metales del grupo del platino.

En la actualidad, el Bushveld Igneous Complex, vecino a Vredefort, amplifica esta riqueza mineral al producir aproximadamente el 80% del platino mundial.

Explorar desde el espacio acelera los avances científicos. Instrumentos como el Landsat 9, lanzado en 2021, combinan tecnología infrarroja y radar para atravesar nubes y vegetación, revelando fallas ocultas bajo su superficie.

Los geólogos han confirmado que este impacto liberó energía equivalente a mil bombas nucleares, deformando las rocas en un patrón radial único. Además, descubrimientos recientes emplean inteligencia artificial para identificar signos de vida en rocas con más de 3.300 millones de años, sugiriendo procesos fotosintéticos primitivos que podrían relacionarse con la química presente en Vredefort.

Metal clave Reserva estimada en Vredefort Uso moderno Platino Miles de toneladas Catalizadores, joyería Cromo Enormes depósitos Esteras inoxidables Níquel Reservas masivas Baterías eléctricas Oro Vetas ricas Electrónica, reservas

Esta tabla resume por qué Sudáfrica se posiciona como líder en minería global: Vredefort no solo es un fósil geológico; es también una fuente inagotable de recursos.

Curiosidades que te dejarán boquiabierto

¿El cráter más grande? No exactamente; ese título lunar corresponde a la Cuenca del Polo Sur-Aitken (con 2.500 km de diámetro y 4.300 millones de años), aunque Vredefort compite como el mayor cráter intacto visible desde la Estación Espacial Internacional .

No exactamente; ese título lunar corresponde a la (con 2.500 km de diámetro y 4.300 millones de años), aunque Vredefort compite como el mayor cráter intacto visible desde la . Oxígeno asesino: Durante el Proterozoico, ese auge repentino del O2 significó la extinción para muchos anaerobios pero dio lugar a capas rojas compuestas por hematita que tiñen paisajes como los encontrados en Vredefort.

Durante el Proterozoico, ese auge repentino del O2 significó la extinción para muchos anaerobios pero dio lugar a capas rojas compuestas por hematita que tiñen paisajes como los encontrados en Vredefort. Vida temprana: Fósiles eucariotas datados hace 2.100 millones de años hallados en Francia presentan colesterol propio de esponjas primitivas justo cuando impactos como este estaban reconfigurando la corteza terrestre.

Fósiles eucariotas datados hace 2.100 millones de años hallados en Francia presentan colesterol propio de esponjas primitivas justo cuando impactos como este estaban reconfigurando la corteza terrestre. Supercontinentes: En esa época se formó Kenorland, uniendo cratones donde Vredefort se incrustó como una joya metálica.

En esa época se formó Kenorland, uniendo cratones donde Vredefort se incrustó como una joya metálica. Humor geológico: Si un asteroide te regala platino, ¡no olvides agradecerle! Sin él, tu móvil no tendría contactos tan valiosos.

Esta mirada desde el espacio nos recuerda que nuestro planeta guarda secretos tan antiguos como el universo mismo, listos para ser desenterrados –y aprovechados– para forjar nuestro futuro.