Un turista patoso que intentaba hacerse un selfie con el príncipe Medici cayó sobre el cuadro y lo rompió

Otro tonto.

Y hay más por el mundo, que botellines de cerveza.

La mañana en la que la tranquilidad habitual de la Galería Uffizi se vio interrumpida por un estruendo, nadie imaginaba que el origen sería un selfie.

Un turista, ansioso por capturar una imagen junto al retrato del príncipe Medici, perdió el equilibrio y cayó sobre la obra, provocando daños considerables.

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más preocupante: ¿están nuestras joyas culturales seguras ante la fiebre de los selfies?

Leggo ovunque che un turista agli Uffizi ha danneggiato un quadro facendosi un selfie (turista insultato in tutti i luoghi e in tutti i laghi). È stato pure diffuso il video. (Perché?) Io non vedo alcun selfie e faccio fatica anche a individuare un telefono in mano alla sua… pic.twitter.com/vOlqq1G2DM

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 21, 2025