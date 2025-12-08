  • ESP
Ayuso acompaña al Coro Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid en su concierto del 25º aniversario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asistido este domingo en el Auditorio Nacional de Música de la capital al concierto con el que el Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid ha celebrado su 25º aniversario.

Díaz Ayuso Comunidad de Madrid
Los integrantes de esta agrupación han estrenado para la ocasión seis obras de compositores contemporáneos, que han interpretado junto a la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música Katarina Gurska.

El coro se inició como proyecto pedagógico en el año 2000 y, desde entonces, ha ofrecido a cientos de estudiantes madrileños la oportunidad de formarse en el ámbito vocal y artístico, convirtiéndose en un referente pedagógico y musical.

En estos últimos años ha contado con la dirección artística y musical de Ana Fernández-Vega y la colaboración de su equipo formado por la profesora de canto Yolanda Lázaro y el pianista Carlos de la Blanca.

Entre sus últimas actuaciones destacan la ofrecida para abrir el ciclo de Villancicos en Sol, que durante estas fechas ofrece interpretaciones gratuitas de distintas corales y agrupaciones en la Real Casa de Correos, y la de este mismo viernes en el acto del 47ª aniversario de la Constitución Española organizado por el Gobierno regional.

