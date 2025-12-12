Frankie y los Monstruos

Una comedia simpática con un protagonista principal enternecedor, parecido a un mini Frankenstein, que cuida de una ingente cantidad de monstruos de lo más variopinto que lleva a la `casi-vida´ un investigador parecido a Christopher Lloyd en `Regreso al Futuro´.

Pero nuestro Frankie se cansa del ninguneo de su creador y quiere dejar su Castillo-Laboratorio de Groteskew para vivir la vida fuera de sus almenas. Gracias a la visita de un humano nuestro pequeño protagonista se traslada al pueblo y empieza a descubrir un mudo nuevo lleno de ilusiones… y de peligros.

Es entretenida pero sin más, aunque a los niños les va a gustar y se van a divertir.

2**