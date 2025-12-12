  • ESP
Una peli para ver con los pequeños estas Navidades

Frankie y los Monstruos

Un inventor loco crea monstruos en su misterioso castillo

Frankie y los Monstruos
Una comedia simpática con un protagonista principal enternecedor, parecido a un mini Frankenstein, que cuida de una ingente cantidad de monstruos de lo más variopinto que lleva a la `casi-vida´ un investigador parecido a Christopher Lloyd en `Regreso al Futuro´.

Pero nuestro Frankie se cansa del ninguneo de su creador y quiere dejar su Castillo-Laboratorio de Groteskew para vivir la vida fuera de sus almenas. Gracias a la visita de un humano nuestro pequeño protagonista se traslada al pueblo y empieza a descubrir un mudo nuevo lleno de ilusiones… y de peligros.

Es entretenida pero sin más, aunque a los niños les va a gustar y se van a divertir.

2**

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

