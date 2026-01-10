  • ESP
Un Mundo de Sensaciones

Avatar 3: Fuego y Ceniza

Puro entretenimiento tecnológico

La nueva película de la serie Avatar, Fuego y Ceniza, ya no tiene lógicamente el impacto que tuvo la primera pero supera a la segunda en agumento y efectos especiales.

Una historia de amor y de guerra, del poder de una raza, los Na´vi, contra unos enemigos en principio mucho más potentes y crueles.

El espectáculo visual es impresionante, con unas secuencias acuáticas realmente fascinantes y unas apoteósicas batallas llenas de tensión que le dan un ritmo endiablado al film.

Es entretenida y, aunque demasiado larga, pasas un buen rato en la butaca y al final merece la pena ver la millonaria tercera saga del director James Cameron.

3 ★★★

 

Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

