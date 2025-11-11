Los últimos cinco episodios de ‘Crónica de medio siglo’

Terminando un año en el que ha sido rememorado con mejor o peor fortuna aquel lejano 1975 en el que terminó el franquismo y nació el juancarlismo, no estaría de más dar un salto de dos décadas para interesarse por cómo ha evolucionado la monarquía parlamentaria y el Estado de las Autonomías que se construyó a su vera. Eso es lo que acaba de concluir la segunda serie de ‘Crónica de Medio Siglo. Del FRAP a Podemos, un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’ que titulada ‘Una transición de nunca acabar’ cubre el período de 1976-1999. Sus últimos cinco tomos constituyen un repaso detallado de los tiempos en que todo parecía ir bien, pero empezó a ir regular, un período en el que tras el zenit eufórico de 1992 emergieron graves problemas de fondo donde se inician estos males actuales que hoy nos atribulan. Por eso les proponemos un breve vistazo a los mismos con la esperanza de que les interese su lectura. No quedarán defraudados. Estos son los cinco últimos episodios de ‘Crónica de medio siglo’:

26º ‘Lo de Hipercor y mucho más’:

Los capítulos 150 a 155 transcurren entre 1987 y el cambio de década. Le da título ese inolvidable atentado, pero por él desfilan muchos otros importantes asuntos como el triunfo fugaz de Mario Conde y el nacimiento del Partido Popular, la detención de Amedo y los últimos coletazos del GAL, el inicio de la larga huelga de hambre de los GRAPO y el Pacto de Ajuria Enea, los fallecimientos de ‘La Collares’ y ‘La Pasionaria’ así como los ecos de la matanza de Tiananmén y la caída del Muro de Berlín.

27º ‘¿Se pierde el rumbo?’:

Los capítulos 156 a 168 reconstruyen los acontecimientos más importantes en los primeros años noventa del pasado siglo, con la impronta de que la Transición ‘de nunca acabar’ está perdiendo el rumbo. Indicios claros resultan la trama de financiación ilegal y las disensiones internas en el partido que va a cumplir una década en el gobierno, así como los primeros escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos. La extrema izquierda se diluye y dentro de ella agonizan los supervivientes del FRAP, mientras el terrorismo no deja de golpear a pesar de que caiga el comando etarra más peligroso y los presos grapos sean derrotados en su larga huelga de hambre. El control de los medios de comunicación se hace clave para conservar o llegar al gobierno, mientras el narcotráfico se afianza en Galicia. Cuando Bush y Gorbachov se citen en Madrid, Irak ha sido ya duramente castigado por invadir Kuwait, mientras Albania, el último reducto comunista en Europa, inicia una difícil transición hacia el capitalismo. Y Ucrania inicia una independencia que tres décadas después vivirá una terrible guerra.

28º ‘Efímeros logros’:

Los capítulos 169 a 181 están centrados en 1992, el año de la confirmación de España en el panorama internacional, de la constatación interna y externa de que el vericueto de transición a la democracia ha sido todo un éxito, y de que el país está consolidado. Es el año de los JJOO en Barcelona y de la Expo en Sevilla, de Madrid capital europea de la cultura, del quinto centenario del Descubrimiento y de la cumbre iberoamericana que le acompaña. El triunfalismo imperante se verá acompañado por el logro de acallar al terrorismo. Tan efímero como los anteriores, pues en pleno cénit del reinado de Juan Carlos I ya surgen graves síntomas de deterioro. Pero todavía el monarca es intocable y Felipe ganará sus cuartas elecciones.

29º ‘Y persistentes lacras’:

El título de este 29º episodio enlaza con el del anterior, porque después de los efímeros logros afloraron las persistentes lacras que una transición de nunca acabar no conseguiría superar. Los capítulos 182 a 193 de nuestra Crónica son densos, muy densos, se lo advertimos, porque son los años del derrumbe del felipismo, de un terrorismo refinado por parte de ETA y GRAPO, de una crisis seria que presagia la inevitable alternancia en el gobierno de la nación, y de un contexto internacional que se llama Bosnia, Ruanda y sectas mileranistas que preparan el confuso cambio de milenio.

30º ‘Alternancia’:

Con este episodio termina la segunda serie de esta Crónica, en el tránsito de siglo y de milenio. Cubre el período 1996-1999 en trece capítulos, del 195 al 207, cuyos títulos son: Funcionó la pinza – Segunda transición – Privatizaciones y fútbol – El Cesid contacta al Grapo – Sogecable, choque frontal – Albania y China – Sectas apocalípticas – Rescate memorable – Y a los diez días – Tres verdugos y un chivato – Pedro José y Exuperancia – Bombardear Belgrado – De Ajuria Enea a Lizarra – Condenas e indultos – Otro siglo, tercer milenio.

Tras ello, terminamos con una breve reseña general de este proyecto (ver los treinta tomos publicados hasta el momento): siguiendo el rastro de un grupo revolucionario cuyos antecedentes se remontan a comienzos de los años sesenta del pasado siglo y cuyos últimos coletazos aún perviven, esta crónica periodística -el que dicen que será el género literario representativo del siglo XXI- engarza en un único relato todos los grandes acontecimientos del período, comenzando por el surgimiento de los grupos radicales prochinos y continuando a través de Mayo del 68, el Proceso de Burgos, el magnicidio de Carrero, la ejecución de Puig Antich, el conato de guerrilla urbana y los fusilamientos del verano de 1975, la muerte de Franco, el prisma complejo de la Transición, el terrorismo de ETA y GRAPO, la Constitución, el 23-F, el felipismo y el aznarismo, los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis a partir de 2007, los brotes indignados, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, la abdicación real…. para terminar en lo que parecía el inicio de otro ciclo histórico sin llegar a serlo.

LA CRÓNICA DE MEDIO SIGLO ESTÁ CONCEBIDA EN TRES SERIES:

*PRIMERA SERIE: LA CHISPA Y LA PRADERA (1960-1975)

Episodios, títulos y años en que trascurren:

1º. Los prochinos y su quimera (1960-1967)

2º. Vientos del 68 (1968-1970)

3º. Afanes revolucionarios (1971-1973)

4º. Aquel Primero de Mayo (1973)

5º. Entre Carrero Blanco y Puig Antich (1973-1974)

6º. El franquismo se tambalea (1974)

7º. Al ataque (1974-1975)

8º. Verano sangriento (1975)

9º. Los fusilamientos (1975)

10º. Agónico final (1975)

11º. Cambio de Régimen (1975).

Anexo. Aparato crítico de toda la obra: fuentes, referencias y testimonios.

*SEGUNDA SERIE: UNA TRANSICIÓN DE NUNCA ACABAR (1976-1999)

-Episodios, títulos y años en que trascurren:

12º.- Difíciles comienzos (1976)

13º.- Sin ruptura (1976)

14º.- No habrá república (1977)

15º.- A votar (1977)

16º.- Doña Constitución (1978)

17º.- Misión cumplida. O no (1978-1979)

18º.- Terror al cubo (1979)

19º.- Antes del gran susto (1980)

20º.- Un lunes de febrero (1981)

21º.- El Rey coge el timón (1981)

22º.- ¡Felipe, Felipe! (1982)

23º- Puños y rosas (1983)

24º.- Consolidando el juancarlismo (1984-1985)

25º.- Al desencanto de cabeza (1985-1987]

26º.- Lo de Hipercor y mucho más (1987- 1989)

27º.- ¿Se pierde el rumbo? (1989-1991)

28º.- Efímeros logros (1992-1993)

29º.- Y persistentes lacras (1993-1996)

30º.- Alternancia (1996-1999)

*TERCERA SERIE: TEJER Y DESTEJER (2000-2014)

– En vías de publicación a partir de 2026 con, entre otros grandes temas: Aquel nefasto 11M – Crisis económica – Final de ETA – Boom de la corrupción- Irrumpen los indignados – Procès catalán – Surgen Podemos, Ciudadanos y Vox – Abdica el monarca.