Deslumbrante Mengs, inspirador del Neoclasicismo

Su “bello ideal” sentó las bases de la buena parte de la pintura europea del siglo XVIII. El Museo del Prado presenta una revisión profunda de su aportación que es casi un descubrimiento. Vista su obra en conjunto alcanza dimensiones que no se le reconocían. Gran iniciativa, realizada y mostrada de forma sobresaliente.

La exposición reúne un total de 159 obras, de las cuales 64 son pinturas, 14 artes decorativas y 81 dibujos, grabados y estudios sobre papel, lo que permite explorar tanto su faceta como pintor de cámara y muralista, como su dimensión intelectual y teórica. Las piezas proceden de 25 instituciones internacionales, 9 españolas y 10 colecciones particulares, lo que refleja el alcance europeo de su influencia y la riqueza de su legado. Organizada en diez secciones temáticas, la exposición recorre desde la formación del artista en Dresde y Roma hasta su consagración como pintor de la corte de Carlos III. Se destacan sus vínculos con figuras como Rafael, Correggio y Winckelmann, así como su papel en la redefinición del gusto artístico en Europa. Obras como ‘Lamentación sobre Cristo muerto’, procedente de la Galería de las Colecciones Reales; ‘Júpiter y Ganimedes’ del Palazzo Barberini en Roma; y ‘Octavio y Cleopatra’ de la National Trust Collections en el Reino Unido son aportaciones excepcionales que enriquecen el discurso de la exposición.

Mengs fue el principal impulsor del movimiento que más tarde se conocería como Neoclasicismo, entendido en su época como un auténtico “restablecimiento de las artes”. La muestra se articula en diez secciones temáticas que combinan el recorrido biográfico de un artista cosmopolita con ámbitos dedicados a cuestiones específicas de su producción y pensamiento. Entre las secciones se encuentra ‘El permanente reto a Rafael’, donde se analiza la emulación consciente del maestro de Urbino, visible en obras como ‘La Lamentación sobre Cristo muerto’, en diálogo con ‘El Pasmo de Sicilia’ de Rafael. Las secciones dedicadas a Roma —’Roma, caput mundi’ y ‘Roma, la fascinación del mundo antiguo’— muestran el impacto en su obra, con retratos del papa Clemente XIII y el cardenal Zelada, y copias de esculturas antiguas que inspiraron su ideal de belleza.

‘El final de su relación con Winckelmann’ narra la historia de una amistad traicionada a raíz de la falsificación del fresco Júpiter y Ganimedes. En ‘Mengs, pintor filósofo’ se explora su faceta teórica, que lo convirtió en un referente intelectual del arte ilustrado, y se analiza la recepción crítica de su obra tras su muerte. El mecenazgo de Carlos III ocupa un lugar central en la muestra, con secciones como ‘Pintor de Su Majestad Católica y de la corte de Madrid’, que reúne retratos de la familia real y figuras de la España ilustrada, y ‘Las grandes obras: la pintura mural’, donde se destaca su maestría en la decoración de grandes superficies, como los frescos del Palacio Real de Madrid. La sección ‘Mengs, intérprete de la nueva devoción ilustrada’ pone de relieve su contribución a la pintura religiosa, influida por Rafael, Correggio, Guido Reni y Velázquez. Finalmente, ‘El legado de Mengs’ examina cómo su figura se proyectó en generaciones posteriores, influyendo en artistas como Antonio Canova y Francisco de Goya.

Antonio Rafael Mengs (1728-1779) se llamaba así por la admiración de su padre por Antonio Allegri da Correggio y Rafael de Urbino. Desde niño estuvo sometido a una estricta educación artística. En Roma tuvo acceso a las esculturas de la antigüedad clásica y a las obras de los grandes maestros renacentistas y barrocos. Sus primeros encargos lo ligaron a Dresde, pero en 1761 sería llamado al servicio de Carlos III y los ejemplos más notables de su arte quedaron aquí gracias al mecenazgo real. Tras su muerte fue José Nicolás de Azara quien difundió su pensamiento artístico con la edición de sus obras teóricas, que le presentan como ‘pintor filósofo’.

Secciones de la exposición:

1. Formación y entorno familiar

2. El permanente reto a Rafael

3. Roma, caput mundi

4. Roma. La fascinación del mundo antiguo

5. El final de la relación con Winckelmann

6. Mengs, pintor filósofo

7. Pintor de Su Majestad Católica y de la corte de Madrid

8. Las grandes obras: la pintura mural

9. Mengs, intérprete de la nueva devoción ilustrada

10. El legado de Mengs

El Neoclasicismo, con David e Ingres de abanderados, habría resultado imposible sin su poderosa personalidad. La exposición está extraordinariamente montada para conocer su vida y obra, la época, los personajes que le influyeron y todas sus vicisitudes. Sin embargo y sin que sirva de desdoro alguna a su obra, uno puede preguntarse si el neoclasicismo no fue un excesivo ‘back to the basics’. Pronto llegaría el Romanticismo, que reaccionó contra su racionalismo, su rígida adhesión a las reglas, y su énfasis moralista, criticando su falta de espontaneidad y su enfoque restrictivo en la imitación de modelos grecolatinos y proponiendo en contra mayor libertad creativa y un aflorar de los sentimientos. La exposición se abre y cierra con dos autorretratos: en los trece años que los separan discurrió una obra descomunal. Murió de tuberculosis a los 51 años.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 10

Comisariado: 9

Programa de mano: 10

Catálogo: 9

Documentación a los medios: 10

MUSEO DEL PRADO

“Antonio Rafael Mengs (1728–1779)”

25/11/2025 – 1/3/2026

Comisariada por Andrés Úbeda de los Cobos, jefe de colección de pintura del siglo XVIII y Goya, y Javier Jordán de Urríes y de la Colina, conservador de pintura del siglo XVIII de Patrimonio Nacional.

Patrocinada por Fundación BBVA.

