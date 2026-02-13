El nudo gordiano que no nos parece tal

Una tensa discusión sobre las causas de un horrible suceso entre la madre de un niño que se ha suicidado y la profesora que le expulsó de clase desencadena el drama. Una pieza sencilla , que no pretende ser lógica sino emocional, que asusta cuando se llega al nudo y de la que no compartimos su escepticismo moral. Aceptable producción y notable interpretación para una tragedia horrenda.

Nudo gordiano se emplea como metáfora para definir un problema extremadamente complejo e irresoluble, y es una expresión originada en una leyenda griega sobre un nudo imposible de desatar en Gordio, la actual Turquía. Alejandro Magno resolvió el desafío cortándolo con su espada, lo que ha llegado a nuestros días como sinónimo de solucionar un problema difícil de manera rápida, audaz y directa. Basado en ello, ‘Gidion’s knot’ (el nudo de Gidion) es un intenso drama psicológico ambientado en una

pequeña comunidad estadounidense que enfrenta a dos mujeres, la madre Corryn en busca de la causa de lo sucedido y la sucesión de revelaciones que efectuará la profesora Heather a la defensiva. Se publicó en 2014 y se ha programado bastantes veces a lo ancho de Estados Unidos; entre las últimas en Ashland (Oregon) en 2024. La autora, Johnna Adams, no es una muy conocida, pero ha escrito veinte piezas teatrales desde entonces.

La sinopsis oficial nos dice que la obra invita a mirar de frente las complejidades morales de un mundo donde el bien y el mal rara vez están claramente definidos. Pero cuesta asentir cuando se conoce el desencadenante. El niño ha difundido entre sus compañeros una narración espantosa de la mayor violencia sádica que pueda imaginarse y por ello la profesora le ha expulsado cinco días. Pero resulta que el escrito está basado en leyendas gaélicas que la madre le cuenta. Y a Corryn le parece una magnífica historia y un acto represivo del sistema dictatorial el castigarle por ello. Corryn, para gran sorpresa de la audiencia, declara: “¡Esto es magnífico, es una escritura maravillosa, fuerte, valiente, feroz, cruel!” y critica a Heather mordazmente, a la escuela y al sistema educativo con gran violencia verbal: “Como pude meter aquí a mi brillante hijo, en este pozo oscuro y convencional”. Este nos parece el nudo gordiano: si el talentoso niño ha sido víctima del sistema opresor o sin la madre le ha envenenado con sus diatribas líricas y es de suponer que con sus opiniones.

Israel Elejalde plantea que estamos ante un enigma, que si la mente adulta es ya un rompecabezas, la de un niño está repleta de incógnitas ‘y es un terreno de permanente de lucha ideológica y cultural desde el siglo XIX. Esta es una pieza, desde mi punto de vista, apasionante y misteriosa, que plantea una dicotomía ante el abismo: ¿Qué hacer? ¿Cortar el nudo o intentar deshacerlo? ¿A quién corresponde esa decisión? Y, sobre todo, quién es responsable de sus consecuencias: ¿el sistema, la familia, ambos, ninguno? Antes del exagerado relativismo moral que hoy reina, puede considerarse que las normas ahogaban al pecador terrícola. Pero más que elegir entre el vale todo y el solo vale lo establecido, deberíamos aplicar la dialéctica, para buscar entre tesis y antítesis, una síntesis conciliadora. Heather le dirá a Corryn que a veces hay situaciones en la vida en las que quieres mucho hacer algo, pero simplemente no puedes; y Corryn la rebatirá: no, simplemente, hay situaciones en las que no haces lo que querrías hacer.

Conformismo y radicalismo, reforma y ruptura. Bien traducida. La dirección de este diálogo estático no tiene muchos inconvenientes y en el aspecto escenográfico lo resuelve Elejalde con la aportación convencional de Mónica Boromello. En cuanto a la parte actoral, la profesora Heather de Eva Rufo es más convincente, aunque demasiado pasiva, mientras la Corryn de María Morales despliega una agresividad exagerada. Bajo el alud emocional que desencadenan ambas, algunas incongruencias argumentales anteriores pasan desapercibidas. Este miércoles, el día siguiente al estreno, había casi lleno y desde las últimas filas el director observaba atentamente la reacción del público que al final aplaudió lo necesario.

Y una coletilla informativa: en 2021 -últimas cifras disponibles- hubo cuatro mil suicidios en España de los que 22 fueron de menores de quince años, 14 chicos y 8 chicas, sin detallar edades. La OMS estima que unos 8,327 niños de entre 10 y 14 años mueren por suicidio cada año en el mundo, y que por cada suicidio consumado en adolescentes, se producen entre 10 y 20 intentos. Hemos detectado únicamente tres casos de once años de edad que llegaron a los medios: el de Diego en Leganés en 2016, que se arrojó del quinto piso del hogar familiar porque no quería volver al colegio; el de Ilan Barbosa Moreno, que se suicidó en 2019 a consecuencia del acoso escolar que sufría en un colegio de Ibiza; y el de Jocelynn Rojo Carranza, que se suicidó en Texas en febrero de 2025 tras sufrir acoso constante en su escuela en Gainesville. Según su familia, otros estudiantes se burlaban de su origen hispano y la amenazaban con que sus padres serían deportados.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Texto: 7

Adaptación: 8

Dirección: 7

Puesta en escena: 7

Interpretación: 8

Producción: 7

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 8

TEATRO ESPAÑOL

Sala pequeña – Margarita Xirgu

El nudo gordiano

De Johnna Adams

Dirección de Israel Elejalde

10 de febrero al 22 de marzo de 2026

Reparto

Heather – Eva Rufo

Corryn – María Morales

Equipo

Adaptación – Paula Paz

Escenografía – Monica Boromello

Vestuario – Sandra Espinosa

Iluminación – Paloma Parra

Sonido – Sandra Vicente

Una Producción del Teatro Español y Teatro Kamikaze

El Nudo Gordiano (Gidion´s Knot) está producido mediante un acuerdo especial con

Bret Adams Ltd., (448 West 44th Street, New York, NY 10036.