Eurovisión #2024: ¿quiénes son los grandes rivales de Nebulossa?

Europa se prepara para una de las citas más esperadas y comentadas del año: el Festival de Eurovisión. ¿Quién se alzará con el Micrófono de Cristal el próximo día 11? Tras una nueva edición del Benidorm Fest, España ha elegido al dúo Nebulossa y su mediático tema ‘Zorra’ para intentar pelear por un triunfo que ya lleva 55 años resistiéndose, desde aquel ‘Vivo cantando’ de Salomé, en 1969.

Como cada año, el debate está servido y se ha abierto la puerta a toda clase de pronósticos. Pero en un festival donde la opinión de los espectadores es clave, es importante detenerse en los datos de lectura de noticias online para prever quiénes serán los grandes rivales de Nebulossa. Taboola, líder mundial en recomendaciones para la web abierta, ha identificado los países que más interés están despertando en estas semanas previas, gracias a los datos de visitas que arroja su gran red de publishers, que incluye a la mayoría de medios de comunicación clave de España y Europa.

Angelina Mango – ‘La Noia’ (Italia)

Hacía 10 años que una mujer no se hacía con el León de Oro en el veterano Festival de Sanremo. Con solo 23 años, Angelica Mango se alzó con el triunfo al ritmo de la cumbia, con un tema que promete llevar a Malmö todo lo contrario a lo que expresa su título, que en castellano se traduce como ‘El aburrimiento’.

Criada en una familia de prestigiosos músicos, Angelica Mango llega a Eurovisión como una de las grandes favoritas, según avalan los 2,06 millones de visitas online de los lectores de los grandes medios europeos en los últimos 4 meses, tal y como confirman los datos de Taboola. ‘La Noia’ tiene ante sí el reto de superar el cuarto puesto que Italia alcanzó en la edición del año pasado y, por encima de todo, el enorme referente que fue la victoria del rock de Måneskin en 2021, la tercera y más reciente de su país en Eurovisión, que catapultó a la banda al estrellato.

Marcus & Martinus – ‘Unforgettable’ (Suecia)

El factor local siempre es un elemento a tener en cuenta en este festival. Pero Suecia no quiere fiar todas sus opciones de victoria a su condición de anfitriona, y por eso ha apostado a lo seguro. Con su tema pop ‘Unforgettable’, los gemelos Marcus & Martinus repetirán este año en Eurovisión tras haber alcanzado ellos mismos un espectacular segundo puesto en su primera participación en 2023.

A sus 22 años, fían sus opciones de victoria a un tema bailable en el que la puesta en escena juega un papel protagonista, sobre todo por la iluminación. Ya sea por lo pegadizo de la canción o por ser ya un nombre consolidado en el festival, han sido uno de los artistas eurovisivos que más atención han despertado en el continente, con 1,21 millones de lecturas en los últimos 4 meses, según Taboola. Pese a su juventud, Marcus & Martinus atesoran una larga trayectoria vinculada a la música, y esta experiencia previa puede ser un factor más que importante para incrementar el palmarés de uno de los países más galardonados de Eurovisión. Aunque, por cierto, sean oriundos de Noruega.

Alyona alyona & Jerry Heil – ‘Teresa & Maria’ (Ucrania)

Con tres Micrófonos de Cristal, todos ellos ganados en el siglo XXI, se ha convertido en uno de los países más a tener en cuenta en las últimas ediciones de Eurovisión. Al igual que España, Ucrania apuesta por un tema sobre el empoderamiento de la mujer bajo la audaz alianza del rap de alyona alyona, considerada la gran referente del hip-hop femenino en su país, y la voz de Jerry Heil, una artista con una amplia formación musical que saltó a la fama nacional gracias a sus covers en YouTube.

La combinación de voces, el discurso reivindicativo de ‘Teresa & Maria’ y el consolidado papel de sus dos intérpretes han sido algunos de los motivos por los que los usuarios europeos de Internet han mostrado un gran interés en alyona alyona & Jerry Heil, con 350.000 lecturas online estos 4 meses. Su sueño ya tiene un precedente no muy lejano, ya que Ucrania ya se alzó en 2016 con el triunfo en este festival con Suecia también como escenario. Y si el objetivo es mejorar lo logrado en 2023, superar la sexta plaza será también un reto de altura para ellas. ¿Lo conseguirán?

Nemo – ‘The Code’ (Suiza)

El gran favorito de las casas de apuestas es también uno de los más leídos online, según Taboola. Protagonista de 260.000 lecturas online en los 4 primeros meses de este año, ‘The Code’ es una canción que narra a ritmo de pop electrónico la historia personal de su intérprete hasta entender su condición de persona no binaria. Este tema es ahora mismo la cima de una larga carrera musical, pese a tener Nemo solo 25 años, en las que la salud mental y la identidad de género han sido los temas vertebradores de su repertorio.

La Suiza de Nemo afronta Eurovisión 2024 bajo dos referentes claros. El primero es el hito de haber sido el primer ganador del festival, allá por 1956, con el ‘Refrain’ de Lys Assia. El segundo es uno de los nombres clave de la canción europea, ya que la mismísima Céline Dion logró en 1988 la segunda y última victoria suiza en Eurovisión. Tras un meritorio tercer puesto en 2021, ‘The Code’ busca ahora devolver a Suiza a la élite eurovisiva.

Baby Lasagna – ‘Rim Tim Tagi Dim’ (Croacia)

Protagoniza una de las historias más curiosas de la presente edición, ya que inicialmente ‘Rim Tim Tagi Dim’ no había sido seleccionada como finalista para el Dora 2024, la versión croata de nuestro Beniform Fest. Pero la baja de una de sus participantes le brindó la oportunidad a Baby Lasagna como artista suplente en la final, y la aprovechó a lo grande, arrasando en las votaciones y logrando el deseado billete a Malmö.

Sustentado en un ritmo de pop-rock muy enérgico y con un mensaje reivindicativo sobre el éxodo de los jóvenes del rural, ‘Rim Tim Tagi Dim’ busca convertir a Croacia en un referente en Eurovisión, tras no haber cosechado el país un gran balance de resultados hasta la fecha e incluso no haber llegado a la fase final del festival en varias ocasiones. Baby Lasagna nos ha demostrado que le sienta bien el traje de no favorito, pero los datos de Taboola sobre sus lecturas online, nada menos que 170.000 en los últimos 4 meses , nos dicen que podría ser, de nuevo, el protagonista de una sorpresa espectacular.

Joost Klein – ‘Europapa’ (Países Bajos)

Comenzó como estrella en YouTube, y su gran volumen de visitas online ( 110.000 lecturas en los últimos 4 meses, según datos de Taboola) le posiciona ahora como uno de los favoritos a llevarse el Micrófono de Cristal. Con un ritmo electrónico ‘dosmilero’ de lo más pegadizo, ‘Europapa’ aspira a mantener la buena trayectoria de uno de los países más laureados en la historia de Eurovisión, con cinco triunfos hasta la fecha, el más reciente, de 2019.

El tema de Joost Klein es un canto a la riqueza cultural europea que se aprovecha de divertidos juegos de palabras y un hipnótico movimiento de hombros (habrá que estar muy atentos a su vestuario, ojo a esta pista). Tirando de varios tópicos de los países europeos, el holandés buscará seguir enamorando a la audiencia en el festival. En la letra de ‘Europapa’, Joost Klein admite que no sabe qué es realmente la paella… ¿premiarías su honestidad?