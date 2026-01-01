La Oreja de Van Gogh cierra 2025 con nuevo tema y anuncia una gira histórica

La Oreja de Van Gogh despide el año con un lanzamiento muy especial: Todos estamos bailando la misma canción, el primer tema grabado en la nueva etapa en la que la banda vuelve a contar con la voz de Amaia Montero. La canción se lanzó el 31 de diciembre, una fecha elegida por su simbolismo: cerrar un año cargado de anuncios importantes y abrir la puerta a un 2026 que promete ser decisivo e histórico para el grupo.

Este 2025 ha marcado el regreso de La Oreja de Van Gogh con la gira Tantas cosas que contar, cuyas entradas han agotado en varias ciudades, y la celebración de su 30 aniversario. Con este nuevo tema, la banda reafirma su esencia y su conexión con millones de seguidores, consolidando su lugar como una de las agrupaciones más icónicas de la música en español.

“Todos estamos bailando la misma canción” mantiene el sello característico del grupo y reflexiona sobre el avance humano: a medida que la ciencia gana terreno frente a las supersticiones, nuestras vidas parecen más largas y bonitas. El avance es imparable, tanto que algún día comprenderemos el funcionamiento de todo lo que flota en esta gran pecera que es nuestro universo. Sin embargo, todavía hoy miramos al cielo de la noche y aceptamos que las grandes preguntas siguen siendo las mismas que las de los primeros humanos: ¿qué hay más allá?

El tema ha sido producido y mezclado por Paco Salazar y grabado en diciembre en los estudios Higain, cerca de Donosti. El video, una pieza en directo, se rodó en el interior del Palacio Miramar de San Sebastián. Con este lanzamiento, La Oreja de Van Gogh inicia una nueva etapa que promete hacer las delicias de todos los que llevaban esperando este momento. La esperada gira Tantas cosas que contar arrancará en mayo de 2026. De momento, se han anunciado un total de 35 fechas en ciudades de todo el territorio nacional, con una gran acogida por parte del público, agotando numerosos shows en tiempo récord y alcanzando el medio millón de entradas vendidas hasta la fecha.

Esta gira de celebración de más de tres décadas de trayectoria promete ser un recorrido emocional por canciones como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… y otros himnos atemporales que siguen latiendo con fuerza en la memoria colectiva.

Tantas cosas que contar es el nombre elegido para este tour, guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: El viaje de Copperpot, que este año cumple 25 años. Muchas emociones, mucha ilusión y, ante todo, mucha música en el nuevo año que ya nos recibe.

Todas las fechas y entradas a la venta en: laorejadevangogh.com