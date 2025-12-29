Don Omar bate otro récord en España: Sevilla se queda sin entradas en minutos

Don Omar continúa haciendo historia en España al agotar todas las entradas para su recital en Sevilla en cuestión de minutos. El esperado regreso del artista a la escena española ya había dejado claras señales de la magnitud de su legión de seguidores, y la venta rápida de localidades para el concierto del 18 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja confirma el enorme respaldo del público y su estatus de figura influyente en la música a nivel global. Sin duda, se perfila como uno de los mayores acontecimientos musicales del verano.

Este nuevo sold out llega tras el éxito arrollador de su actuación en Tenerife, donde el artista agotó 40.000 entradas en el Tenerife Cook Music Fest, dejando a miles de fans sin posibilidad de asistir. La excelente respuesta de los sevillanos refuerza la conexión especial de Don Omar con sus seguidores en España y eleva a Sevilla a la categoría de capital musical del verano 2026.

Con el lleno total, Sevilla se consolida como uno de los grandes ejes musicales del año, albergando una cita de gran expectativa. El concierto en La Cartuja representa una nueva oportunidad de ver a Don Omar en directo en España en 2026, tras las ventas agotadas en todas las fechas anunciadas.

A sus 47 años y con más de 25 de trayectoria, William Omar Landrón es una figura clave en la historia y evolución del reguetón y la música urbana latina.

Su trayectoria está respaldada por 3 Latin Grammys, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones y reconocimientos internacionales, incluyendo los MTV Video Music Awards. En el último año, su influencia ha vuelto a ser reconocida con el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.

El espectáculo sevillano contará con una producción de gran formato, diseñada específicamente para esta gira, que combinará sus grandes clásicos con una propuesta renovada para ofrecer una experiencia inolvidable. Además, el evento incluirá artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.

La organización agradece el enorme respaldo del público y subraya el carácter histórico de este doble sold out en España, que reafirma a Don Omar como uno de los artistas latinos más influyentes y queridos a nivel mundial.